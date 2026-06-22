Squella ante apertura de Núñez a extender plazos de discusión de megarreforma: “No veo que sea necesario”

Posterior a un nuevo comité político ampliado en La Moneda, el presidente y senador del Partido Republicano, marcó distancia de la postura que planteó esta jornada la líder del Senado, Paulina Núñez, en torno a extender los plazos de discusión de la megarreforma.

El proyecto estrella de esta administración debería ser votado este miércoles de manera general en la Sala del Senado, pero dado que bancadas de izquierda esta jornada han entregado propuestas al gobierno en torno a la iniciativa, es que Núñez puso el asunto sobre la mesa.

“ Si construir un acuerdo y lograr una mayoría significa tomarnos unos días más, estoy disponible para dar ese espacio ”, señaló al respecto la legisladora de Renovación Nacional.

“Si entre hoy y mañana se están entregando propuestas, lo lógico es que se revisen y respondan, eso requiere tiempo. La prudencia y la urgencia pueden ir de la mano. Al senado le corresponderá asegurar un debate técnico, responsable y transparente. Negociar bien no es debilidad, es responsabilidad democrática”, explicó sobre esta posibilidad.

KARIN POZO

Por su parte, Squella sostuvo: “No veo que sea necesario. Me da la impresión de que hay un cronograma claro”.

En esa línea, agregó: “Estamos recién hablando de la idea de legislar. Efectivamente, el trabajo más profundo y en detalle se va a hacer en lo que viene después, en la discusión en particular”.

“En lo inmediato todos sabemos a qué apunta este proyecto de ley, cuál es su orientación, cuál es la idea general, y me da la impresión de que todos los senadores, los 50 senadores, tienen muy claro qué es lo que tienen que votar”, cerró.

De todas maneras, la postura de Squella no es sorpresa, pues ha sido una de las voces que ha defendido la idea de que el proyecto puede ser aprobado por un voto.