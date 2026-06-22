SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Squella ante apertura de Núñez a extender plazos de discusión de megarreforma: “No veo que sea necesario”

    La presidenta del Senado puso la idea sobre la mesa a propósito de las propuestas que algunas bancadas de izquierda le están haciendo llegar a La Moneda en torno al proyecto.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    MARIO TELLEZ

    Posterior a un nuevo comité político ampliado en La Moneda, el presidente y senador del Partido Republicano, marcó distancia de la postura que planteó esta jornada la líder del Senado, Paulina Núñez, en torno a extender los plazos de discusión de la megarreforma.

    El proyecto estrella de esta administración debería ser votado este miércoles de manera general en la Sala del Senado, pero dado que bancadas de izquierda esta jornada han entregado propuestas al gobierno en torno a la iniciativa, es que Núñez puso el asunto sobre la mesa.

    Si construir un acuerdo y lograr una mayoría significa tomarnos unos días más, estoy disponible para dar ese espacio”, señaló al respecto la legisladora de Renovación Nacional.

    Si entre hoy y mañana se están entregando propuestas, lo lógico es que se revisen y respondan, eso requiere tiempo. La prudencia y la urgencia pueden ir de la mano. Al senado le corresponderá asegurar un debate técnico, responsable y transparente. Negociar bien no es debilidad, es responsabilidad democrática”, explicó sobre esta posibilidad.

    KARIN POZO

    Por su parte, Squella sostuvo: “No veo que sea necesario. Me da la impresión de que hay un cronograma claro”.

    En esa línea, agregó: “Estamos recién hablando de la idea de legislar. Efectivamente, el trabajo más profundo y en detalle se va a hacer en lo que viene después, en la discusión en particular”.

    “En lo inmediato todos sabemos a qué apunta este proyecto de ley, cuál es su orientación, cuál es la idea general, y me da la impresión de que todos los senadores, los 50 senadores, tienen muy claro qué es lo que tienen que votar”, cerró.

    De todas maneras, la postura de Squella no es sorpresa, pues ha sido una de las voces que ha defendido la idea de que el proyecto puede ser aprobado por un voto.

    Más sobre:MegarreformaSenado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corte Suprema anula juicio que condenó a los hermanos Antihuen por triple homicidio de carabineros en Cañete

    Matriz de Google tiene una jornada negra en Wall Street y cede a Apple el segundo lugar entre las firmas más valiosas

    Un clásico de Broadway: La Jaula de las Locas alista su estreno en Chile con elenco local

    Corte de Santiago rechaza amparo del exasesor del exdiputado Lavín y confirma la prisión preventiva

    Autoridad PDI descarta pasividad ante vuelos con niños haitianos y asegura que denunciaron situaciones “inusuales”

    Encuentran con vida en el Aeropuerto de Santiago a Máximo Farías, joven desaparecido en Graneros hace más de una semana

    Lo más leído

    1.
    A 24 horas de votación de acusación contra Grau, persisten dudas entre diputados oficialistas

    A 24 horas de votación de acusación contra Grau, persisten dudas entre diputados oficialistas

    2.
    Senadores del FA van a La Moneda y entregan a Alvarado y Quiroz sus propuestas a la megarreforma del Ejecutivo

    Senadores del FA van a La Moneda y entregan a Alvarado y Quiroz sus propuestas a la megarreforma del Ejecutivo

    3.
    Oposición se divide ad portas de la votación en general de la megarreforma

    Oposición se divide ad portas de la votación en general de la megarreforma

    4.
    Oposición no alcanza propuesta común para la megarreforma y hacen llamado al Ejecutivo a separación del proyecto

    Oposición no alcanza propuesta común para la megarreforma y hacen llamado al Ejecutivo a separación del proyecto

    5.
    Republicanos cuestionan a Schalper tras anunciar su voto en contra a la acusación constitucional contra Grau

    Republicanos cuestionan a Schalper tras anunciar su voto en contra a la acusación constitucional contra Grau

    6.
    Senadores socialistas entregan en La Moneda sus propuestas para la megarreforma

    Senadores socialistas entregan en La Moneda sus propuestas para la megarreforma

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Cuándo es el próximo feriado y cómo funcionará el comercio durante el fin de semana largo

    Cuándo es el próximo feriado y cómo funcionará el comercio durante el fin de semana largo

    Devolución de cotizaciones en exceso de Fonasa: revisa si corresponde el pago con el RUT

    Devolución de cotizaciones en exceso de Fonasa: revisa si corresponde el pago con el RUT

    Dónde y a qué hora ver a Jordania vs. Argelia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Jordania vs. Argelia en TV y streaming

    Corte de Santiago rechaza amparo del exasesor del exdiputado Lavín y confirma la prisión preventiva
    Chile

    Corte de Santiago rechaza amparo del exasesor del exdiputado Lavín y confirma la prisión preventiva

    Autoridad PDI descarta pasividad ante vuelos con niños haitianos y asegura que denunciaron situaciones “inusuales”

    Encuentran con vida en el Aeropuerto de Santiago a Máximo Farías, joven desaparecido en Graneros hace más de una semana

    Matriz de Google tiene una jornada negra en Wall Street y cede a Apple el segundo lugar entre las firmas más valiosas
    Negocios

    Matriz de Google tiene una jornada negra en Wall Street y cede a Apple el segundo lugar entre las firmas más valiosas

    Microdatos de la U. de Chile nuevamente se adjudica el trabajo de campo de la Encuesta Casen 2026

    Petróleo sufre fuerte caída luego que Estados Unidos permitiera a Irán vender crudo en dólares

    Para qué son las pausas de hidratación en el Mundial 2026 (y por qué a muchos fanáticos no les gustan)
    Tendencias

    Para qué son las pausas de hidratación en el Mundial 2026 (y por qué a muchos fanáticos no les gustan)

    Frío intenso, heladas y, ¿lluvia? El pronóstico para la Región Metropolitana y zona central para estos días

    Por qué dejar de consumir azúcar del todo podría ser perjudicial para la microbiota, según un reciente estudio

    Lionel Scaloni se rinde ante Messi tras el récord de goles en los Mundiales: “Cuando Leo se activa, se activan todos”
    El Deportivo

    Lionel Scaloni se rinde ante Messi tras el récord de goles en los Mundiales: “Cuando Leo se activa, se activan todos”

    “Para frotarse los ojos”: prensa internacional reacciona ante el logro de Lionel Messi como máximo goleador en mundiales

    A falta de una fecha para el fin de la fase de grupos: los tres equipos que ya le dijeron adiós al sueño mundialista

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Un clásico de Broadway: La Jaula de las Locas alista su estreno en Chile con elenco local
    Cultura y entretención

    Un clásico de Broadway: La Jaula de las Locas alista su estreno en Chile con elenco local

    Wicked: Por Siempre llega al streaming: dónde ver la secuela con Ariana Grande y Cynthia Erivo

    Upa+ abre una faceta más profunda en su nuevo álbum Ciudad anterior

    Condena a brazo derecho de Sánchez complica al PSOE
    Mundo

    Condena a brazo derecho de Sánchez complica al PSOE

    La estrategia legal de Iván Cepeda para impugnar los resultados de las elecciones

    Estados Unidos autoriza la venta de petróleo iraní durante dos meses ante el avance de las negociaciones

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”
    Paula

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago