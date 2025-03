Squella critica las propuestas de seguridad de Evelyn Matthei y acusa que “no tienen un plan”

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, cuestionó las propuesta de seguridad de la candidata presidencial de Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI), Evelyn Matthei, quien la última semana planteó la idea de discutir la pena de muerte.

“Es poco serio el debate sobre la pena de muerte porque Chile, de acuerdo digamos a los tratados internacionales, no hay nada que hacer y es en el fondo meterle el dedo a la boca a las personas a hablar de eso, para ser francos. Estamos hablando del Pacto de San José de Costa Rica, es un absurdo. Si hay un pacto que respalda todo nuestro catálogo de derechos fundamentales consagrados en la Constitución, y obviamente que no lo denunciaríamos y seríamos un bicho muy raro en el mundo”, defendió.

En esa línea, el exdiputado afirmó: “Encuentro que lo que está ocurriendo es que no tienen un plan, no saben cómo en el fondo decir, mire, nosotros estamos disponibles para hacer lo que los otros están proponiendo. Nosotros venimos trabajando desde hace cuatro años, recorrimos las principales países en donde han tenido éxito medidas específicas como El Salvador, Italia, Hungría, en temas específicos que fuimos a ver para aplicarlo en Chile con lo que corresponda, hay ciertas cosas que no aplican”.

Siguiendo la temática de seguridad, Squella respaldó el uso de armas para la ciudadanía en casos de autodefensa, a propósito del asesinato a tiros de un matrimonio en la comuna de Graneros.

“Yo no metería mano en el tema del porte, sí en facilitar de que las personas que efectivamente quieren contar con un arma lo puedan hacer. En la zona rural es fundamental. Sabemos que por muchos policías que tú tengas en la comuna de Granero, les va a costar llegar porque en el fondo hay que ubicar el lugar desde donde te están llamando. Es muy complejo”, planteó.

Por lo mismo, raspaldó que el candidato presidencial republicano, José Antonio Kast, apareciera disparando una pistola tasser: “Eso es demostrar que nosotros vamos a respaldar a las policías para que hagan uso de la fuerza. Y que, en el fondo, los eximentes de responsabilidad en un gobierno de José Antonio Kast van a funcionar, de que no van a ser perseguidos. Si van a ser perseguidos, van a contar con todo el respaldo del presidente de la República hacia abajo”.