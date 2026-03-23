Squella descarta “fuego amigo” por críticas oficialistas a decisiones de Kast, pero pide que canalicen por los caminos que corresponden
Si bien el presidente del Partido Republicano descartó conflictos en esos mensajea, puntualizó que: "Hay maneras de plantear las cosas y uno tiene que ir buscando esos momentos para poder transmitir la experiencia que se tiene, para no cometer los mismos errores que hemos visto en otras oportunidades".
Tras un nuevo comité político -entre los partidos oficialistas y el Ejecutivo- desarrollado en La Moneda, el presidente del Partido Republicano, senador Arturo Squella, salió al paso de algunas críticas que han surgido desde el mismo oficialismo por decisiones del Presidente José Antonio Kast.
Así consultado por declaraciones de la presidenta del Senado, Paulina Nuñez (RN) -quien dijo que ser colaboradora del gobierno no es sinónimo “seguirle el amén en todo” a Kast- o del diputado Diego Schalper, jefe de la bancada RN - quien sostuvo que “no vaya a ser que por empatizar con la crisis de seguridad crean que pueden hacer lo que quieren”-, el legislador republicano descartó que sea “fuego amigo”.
“Lo tomo de una manera distinta, no veo fuego amigo, en eso. Veo un mensaje, digamos, de sensatez, obviamente, que uno tiene que, cuando no está de acuerdo con algo, ponerlo sobre la mesa”, partió diciendo Squella.
No obstante, deslizó un emplazamiento para que estas opiniones se realicen en los lugares y momentos pertinentes. “Es evidente que cuando formas parte de una organización, en este caso, digamos, de partidos oficialistas que quieren que le vaya muy bien al gobierno, hay maneras de plantear las cosas y uno tiene que ir buscando esos momentos para poder transmitir la experiencia que se tiene, para no cometer los mismos errores que hemos visto en otras oportunidades”, subrayó.
Asimismo, sostuvo que este tipo de declaraciones son esperables. “Los partidos que están detrás del gobierno son bastante más amplios de lo que estábamos acostumbrados. Fue un poco de ese el propósito que hizo el presidente Kast a la hora de convocar a las distintas fuerzas políticas que están reflejadas en el gabinete. Y nosotros esperaríamos que eso se conduzca y se canalice por los caminos que correspondan”, recalcó el senador, apuntando a instancias como el propio comité político.
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