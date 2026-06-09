SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Squella descarta que AC contra Grau afecte tramitación de megarreforma: “Yo no he visto que se mezclen las cosas”

    El senador y presidente del Partido Republicano sostuvo que "creo que no afecta y ahora hay que atenerse al contenido, al mérito de la acusación".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    20-04-2026 ARTURO SQUELLA FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, abordó durante este martes la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, señalando que esta no ha afectado la tramitación de la megarreforma como se creyó que podría ocurrir.

    En conversación con Radio Infinita, es que Squella sostuvo que “más allá de los pronunciamientos que se hicieron cuando se anunció la acusación semanas atrás, hemos visto cómo ha avanzado el trabajo de Hacienda, en este caso en el Senado, cómo terminó, cómo salió de la Cámara de Diputados. Yo no he visto que se mezclen las cosas”.

    Es así como añadió que “desde ese punto de vista creo que no afecta y ahora hay que atenerse al contenido, al mérito de la acusación, para que primero la Cámara de Diputados se pronuncie y después nosotros si es que pasa al Senado”.

    En la misma línea, Squella además abordó los cuestionamientos que han surgido contra la acusación apuntando que que “nunca se había presentado una acusación en contra de un ministro de Hacienda porque nunca habíamos tenido el espectáculo de proyecciones mal hechas y situaciones con tal nivel de mala factura por parte de un ministro y de todo su equipo”.

    “Cuando se empezó a hablar de la acusación, me tocó conversar con personas de la oposición y nadie excusa o trata de defender como si hubiera tenido una buena administración en su cargo el ministro Grau”, complementó.

    Squella, que evitó referirse al fondo de la acusación, además apuntó que “No conozco el detalle de la acusación, sé cuáles son más o menos las líneas, pero ahora, durante la mañana, voy a estudiarla en profundidad, sin perjuicio de que tampoco me voy a pronunciar una vez que ya lo haya hecho”.

    El timonel del Partido Republicano además descartó que la acusación contra Grau pueda provocar una oleada de acusaciones contra los ministros en ejercicio.

    “Ya lo hemos visto en el pasado, habría que ser muy ingenuo para pensar que se genera una suerte de reacción inmediata. Si hay elementos en algún minuto para acusar a algún ministro que esté en ejercicio, lo van a hacer sin ninguna duda. No creo que afecte”, apuntó.

    Secreto Bancario

    En la ocasión, el senador además abordó la discusión respecto al levantamiento del secreto bancario señalando que “se está poniendo el foco en algo totalmente distinto a lo que verdaderamente podía mejorar las condiciones de investigación”.

    “Es mucho más relevante agilizar vía legal de que los bancos entreguen la información en tiempo real, buscar la fórmula de agilizar al máximo la entrega, más que poner en duda que los jueces otorguen rápidamente la autorización”, sostuvo Squella.

    Asimismo apuntó que “cuando todavía no se ha formalizado a una persona cómo proceder más ágilmente a la autorización, ese va a ser un elemento que podemos abordar en la Comisión Mixta, si es que nos llega el tema”.

    Tramitación de la megarreforma

    Finalmente, el senador también abordó la tramitación de la megarreforma y los cuestionamientos que ha realizado el Consejo Fiscal Autónomo.

    “Esas alertas yo creo que son buenas, son sanas”, sostuvo Squella, añadiendo que “varias de ellas, por supuesto, que van a ser tema de discusión para los ajustes en este segundo trámite constitucional”.

    “Son personas serias, son personas que saben lo que están haciendo y, obviamente, que las alarmas, alertas o cautelas a las que te puedan llamar en el trabajo legislativo, por supuesto, son muy relevantes”, expresó.

    Más sobre:Arturo SquellaAcusación ConstitucionalNicolás Graumegarreforma

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    FNE inicia investigación por la compra de Sonda del negocio de distribución de productos Apple a su competidor Yáneken

    La encontraron en una zanja: OS-9 de Carabineros recupera Uzi extraviada en Puerto Montt e institución desarrolla sumario

    Las revelaciones de exejecutivo de Meta sobre Silicon Valley: la adopción de la política MAGA y los dardos contra Palantir

    Minsal prevé cerrar la alerta oncológica en las próximas semanas y avanzar en otras listas de espera

    Coca Rudolphy y Camilo Zicavo protagonizan el nuevo montaje teatral de Rodrigo Muñoz

    Senadora Sánchez embiste contra gobierno de Kast por cobro del CAE y acusa ofensiva “extorsiva” para que deudores paguen

    Lo más leído

    1.
    Diputados ingresan libelo contra Grau y gobierno espera que no se inicie una espiral de acusaciones

    Diputados ingresan libelo contra Grau y gobierno espera que no se inicie una espiral de acusaciones

    2.
    Núñez versus Desbordes: la pugna que derivó en la intervención del alcalde en el quiebre en el Ministerio de la Mujer

    Núñez versus Desbordes: la pugna que derivó en la intervención del alcalde en el quiebre en el Ministerio de la Mujer

    3.
    Frei defiende su cargo de embajador y lanza dardos al PC y al PS: “Hay una polarización como en ninguna parte del mundo”

    Frei defiende su cargo de embajador y lanza dardos al PC y al PS: “Hay una polarización como en ninguna parte del mundo”

    4.
    ¿De quién es la culpa? La historia del folleto de la discordia que tensó al PS

    ¿De quién es la culpa? La historia del folleto de la discordia que tensó al PS

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    A qué hora empieza la lluvia en la Región Metropolitana y zona central

    A qué hora empieza la lluvia en la Región Metropolitana y zona central

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Servicios

    A qué hora y dónde ver el partido amistoso de Argentina vs. Islandia en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver el partido amistoso de Argentina vs. Islandia en TV y streaming

    Temblor hoy, martes 9 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 9 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    A qué hora y dónde ver el partido amistoso de Argentina vs. Islandia en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver el partido amistoso de Argentina vs. Islandia en TV y streaming

    La encontraron en una zanja: OS-9 de Carabineros recupera Uzi extraviada en Puerto Montt e institución desarrolla sumario

    Minsal prevé cerrar la alerta oncológica en las próximas semanas y avanzar en otras listas de espera

    FNE inicia investigación por la compra de Sonda del negocio de distribución de productos Apple a su competidor Yáneken
    Negocios

    FNE inicia investigación por la compra de Sonda del negocio de distribución de productos Apple a su competidor Yáneken

    Weber califica de “paupérrima” el manejo fiscal del gobierno de Boric, pero rechaza la acusación constitucional contra Grau

    Pese a IPC de solo 0,2% en mayo persiste cautela y economistas prevén que BC mantendrá la tasa en reunión de junio

    ¿Qué nivel de inglés tienen los chilenos? Estudio los ubica por encima de Brasil y México, pero bajo Argentina
    Tendencias

    ¿Qué nivel de inglés tienen los chilenos? Estudio los ubica por encima de Brasil y México, pero bajo Argentina

    El prometedor ensayo clínico que logró reactivar la producción de insulina en la diabetes tipo 1

    A qué hora empieza la lluvia en la Región Metropolitana y zona central

    La FIFA sorprende y convoca a árbitro chileno para el duelo inaugural del Mundial 2026
    El Deportivo

    La FIFA sorprende y convoca a árbitro chileno para el duelo inaugural del Mundial 2026

    Christian Eriksen actualiza su estado de salud tras colapsar en el amistoso contra Ucrania

    Desfibrilador automático: el rol clave del aparato que le salvó la vida a Eriksen tras desplomarse otra vez con Dinamarca

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026
    Tecnología

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Apple presenta la nueva generación de Apple Intelligence y la evolución de su asistente virtual Siri AI

    Coca Rudolphy y Camilo Zicavo protagonizan el nuevo montaje teatral de Rodrigo Muñoz
    Cultura y entretención

    Coca Rudolphy y Camilo Zicavo protagonizan el nuevo montaje teatral de Rodrigo Muñoz

    Las mejores películas de Marilyn Monroe según IMDb (y dónde verlas)

    Pulp lleva su ambición escénica al Movistar Arena en uno de los shows del año

    Las revelaciones de exejecutivo de Meta sobre Silicon Valley: la adopción de la política MAGA y los dardos contra Palantir
    Mundo

    Las revelaciones de exejecutivo de Meta sobre Silicon Valley: la adopción de la política MAGA y los dardos contra Palantir

    Hamas acusa a Israel de aumentar las demoliciones de infraestructuras palestinas en Cisjordania

    Elecciones en Perú: Roberto Sánchez aventaja a Keiko Fujimori por poco más de 26 mil votos

    El cuidado de los padres: cuando todo recae en una sola hija
    Paula

    El cuidado de los padres: cuando todo recae en una sola hija

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana