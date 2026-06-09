Squella descarta que AC contra Grau afecte tramitación de megarreforma: “Yo no he visto que se mezclen las cosas”

El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, abordó durante este martes la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, señalando que esta no ha afectado la tramitación de la megarreforma como se creyó que podría ocurrir.

En conversación con Radio Infinita, es que Squella sostuvo que “más allá de los pronunciamientos que se hicieron cuando se anunció la acusación semanas atrás, hemos visto cómo ha avanzado el trabajo de Hacienda, en este caso en el Senado, cómo terminó, cómo salió de la Cámara de Diputados. Yo no he visto que se mezclen las cosas”.

Es así como añadió que “desde ese punto de vista creo que no afecta y ahora hay que atenerse al contenido, al mérito de la acusación, para que primero la Cámara de Diputados se pronuncie y después nosotros si es que pasa al Senado”.

En la misma línea, Squella además abordó los cuestionamientos que han surgido contra la acusación apuntando que que “nunca se había presentado una acusación en contra de un ministro de Hacienda porque nunca habíamos tenido el espectáculo de proyecciones mal hechas y situaciones con tal nivel de mala factura por parte de un ministro y de todo su equipo”.

“Cuando se empezó a hablar de la acusación, me tocó conversar con personas de la oposición y nadie excusa o trata de defender como si hubiera tenido una buena administración en su cargo el ministro Grau”, complementó.

Squella, que evitó referirse al fondo de la acusación, además apuntó que “No conozco el detalle de la acusación, sé cuáles son más o menos las líneas, pero ahora, durante la mañana, voy a estudiarla en profundidad, sin perjuicio de que tampoco me voy a pronunciar una vez que ya lo haya hecho”.

El timonel del Partido Republicano además descartó que la acusación contra Grau pueda provocar una oleada de acusaciones contra los ministros en ejercicio.

“Ya lo hemos visto en el pasado, habría que ser muy ingenuo para pensar que se genera una suerte de reacción inmediata. Si hay elementos en algún minuto para acusar a algún ministro que esté en ejercicio, lo van a hacer sin ninguna duda. No creo que afecte”, apuntó.

Secreto Bancario

En la ocasión, el senador además abordó la discusión respecto al levantamiento del secreto bancario señalando que “se está poniendo el foco en algo totalmente distinto a lo que verdaderamente podía mejorar las condiciones de investigación”.

“Es mucho más relevante agilizar vía legal de que los bancos entreguen la información en tiempo real, buscar la fórmula de agilizar al máximo la entrega, más que poner en duda que los jueces otorguen rápidamente la autorización”, sostuvo Squella.

Asimismo apuntó que “cuando todavía no se ha formalizado a una persona cómo proceder más ágilmente a la autorización, ese va a ser un elemento que podemos abordar en la Comisión Mixta, si es que nos llega el tema”.

Tramitación de la megarreforma

Finalmente, el senador también abordó la tramitación de la megarreforma y los cuestionamientos que ha realizado el Consejo Fiscal Autónomo.

“Esas alertas yo creo que son buenas, son sanas”, sostuvo Squella, añadiendo que “varias de ellas, por supuesto, que van a ser tema de discusión para los ajustes en este segundo trámite constitucional”.

“Son personas serias, son personas que saben lo que están haciendo y, obviamente, que las alarmas, alertas o cautelas a las que te puedan llamar en el trabajo legislativo, por supuesto, son muy relevantes”, expresó.