Squella (Republicanos) lamenta derrota del A Favor pero celebra cierre del proceso constitucional: “Chile entero es testigo que no habrá más intentos”

Con una diferencia de más de once puntos porcentuales, la opción En Contra se impuso en el plebiscito constitucional con un 55,7% por sobre el 44,2% del A Favor, alternativa que era respaldada por las colectividades de derecha, entre ellos, el Partido Republicano, que tenía la mayoría de representantes en el Consejo Constituyente.

Al respecto, el presidente de la colectividad Arturo Squella, afirmó que “nos corresponde reconocer que no fuimos capaces de convencer a los chilenos que este texto era mejor que la actual Constitución”.

En este sentido, remarcó que los problemas actuales de la ciudadanía están en “quienes han conducido el país, y no en la carta de navegación”.

“Los problemas que asfixian a las familias chilenas como la inseguridad y el estancamiento económico se deben exclusivamente a la falta de determinación de quienes nos gobiernan, a la falta de coraje para enfrentar el terrorismo y el narcotráfico, a la ideología perversa que les hace confundir víctimas con victimarios y a la falta de preparación, experiencia y humildad para apoyarse en quienes efectivamente cuentan con los conocimientos para enfrentar la crisis económica y de seguridad”, declaró.

En torno al futuro del proyecto constitucional, Squella indicó que “paradójicamente, de una derrota se vislumbra una esperanza. Y es que en el proceso ha quedado manifiestamente escrito el compromiso de quienes llevan décadas tratando de cambiar la Constitución, de que no promoverán nuevas asambleas de reformas sobre la Constitución. Chile entero es testigo que no habrá más intentos, y con eso, podríamos estar frente al primer paso para cerrar la inestabilidad constitucional. En suma, no habrá más excusas para que cumplan con su deber”.