Squella responde a dichos de Petro por triunfo de Kast y apunta contra su administración en Colombia

El timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, la tarde de este lunes respondió a los dichos del Presidente de Colombia, Gustavo Petro, por el triunfo de José Antonio Kast en el balotaje ayer domingo 14 de diciembre.

El líder colombiano compartió en X una reflexión sobre los resultados de la elección en Chile, en el que lanzó un duro mensaje contra el presidente electo y advirtió un escenario de amenaza regional con una frase que rápidamente se viralizó.

“Por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte. Atenti Grancolombianos, vienen por nosotros y debemos resistir con la espada de Bolívar en alto y paso de vencedores” , escribió.

Luego, en otra publicación, fue todavía más allá: “El fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano. Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet: elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata los pueblos. Es el demonio contra la vida y todo latinoamericano sabe resistir”.

El presidente de republicanos respondió a estos ataques en esta jornada tras una cita de Kast con los dirigentes de los partidos de oposición que respaldaron su candidatura, la que se realizó en la denominada “Moneda chica”.

“Viendo de quién vienen las declaraciones, evidentemente que uno tiene que tomarlas en ese contexto. La verdad es que no nos corresponde polemizar con presidentes de otras naciones que por lo demás van de salida y que no han tenido la mejor de las administraciones”, respondió al ser consultado.

Y luego agregó: “Nosotros queremos mirar el futuro, queremos tener las mejores relaciones posibles con los países de toda Sudamérica, de toda Latinoamérica, y en particular con una nación tan importante como Colombia, más aún teniendo en la vista que van a tener cambios de administración dentro de los primeros meses del próximo año”.

Primeras coordinaciones

Squella, en el punto de prensa, también se refirió a las primeras coordinaciones entre todos los partidos que apoyaron la candidatura de Kast, con miras a la instalación del nuevo gobierno el 11 de marzo próximo.

Al encuentro asistieron, además de republicanos, representantes de la UDI, RN, Evópoli, Demócratas, Partido Nacional Libertario, Social Cristianos y Amarillos.

“Empezamos precisamente conversaciones que creemos fundamentales para diseñar, más bien digamos para soñar y luego diseñar lo que debiera ser un amplio grupo de partidos políticos, de dirigentes, de fuerzas políticas que respalden, que le den soporte al gobierno de José Antonio Kast a partir del 11 de marzo del próximo año”, dijo.

De acuerdo al líder de la colectividad del presidente electo, tienen una agenda legislativa y política “de grandes transformaciones en los principales dolores que tienen los ciudadanos chilenos, el país en general, particularmente en materia de seguridad pública, en la reactivación económica y las tantas urgencias sociales que todos ustedes conocen muy bien. Y nos necesitamos a todos”.

Sobre la cita, también destacó que “coincidentemente estamos todos los que en algún momento, en el pasado reciente, sacamos adelante el Rechazo que recordarán ese 4 de septiembre del año 2022, que creemos, y esto será digamos para los analistas en su momento, marca un antes y un después en la reorganización de las fuerzas políticas a nivel país”.

Asimismo, destacó la decisión de Kast de renunciar a republicanos previo a asumir la Presidencia. “Es algo que lo engrandece pensando en que es el presidente de todos los chilenos”.