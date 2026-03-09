Squella valora retorno del diálogo entre Boric y Kast: “A nadie le gustaba la tensión de la semana pasada”

El presidente del Partido Republicano y senador electo, Arturo Squella, está a solo días de dejar la oposición y pasar a ser oficialismo. El miércoles, será el día en que el Presidente Gabriel Boric deje el gobierno y le entregue el mando a José Antonio Kast.

En ese contexto, Squella no solo se prepara para asumir un rol activo como líder del partido del futuro presidente, sino que también tendrá que asumir una serie de responsabilidades legislativas en el Senado.

En diálogo con radio Duna, el timonel de los republicanos abordó la reunión que mantuvo el Presidente Boric con Kast ayer domingo en La Moneda. El encuentro se concretó luego del episodio que tensionó las relaciones entre ambos, cuando el presidente electo se negó a seguir con las reuniones bilaterales de traspaso de mando tras la controversia por el cable chino.

Squella aseguró que “a nadie le gustaba la tensión de la semana pasada, menos al gobierno entrante". En ese sentido, señaló que “el golpe de timón, por llamarlo de alguna manera, de alguna forma también ayudó“.

Consultado sobre esta analogía, el senador electo explicó que sus palabras aluden precisamente a la acción que tomó Kast de cortar el diálogo tras acusar que faltaba información respecto al cable chino.

“A todos nos encanta que cuando las personas que están en el ámbito político y piensan distinto, tienen la capacidad de ponerse de acuerdo para algo (…) pero la forma no se puede comer al fondo", sostuvo.

En ese sentido, expuso que “el golpe de timón ayuda a que se reflexione y que, en definitiva, se haga lo que a mi juicio es correcto, que en este caso es asumir que la persona que sale le quedan solo 48 horas a cargo y los que van a tomar las decisiones son otros, en particular es otro presidente”.

Para el republicano esta acción era necesaria, puesto que “no se podía perder la oportunidad de, en ese cargo, poner sobreaviso sobre los temas sensibles que puede tener el Estado para las próximas semanas, meses y años".