Timonel UDI Guillermo Ramírez no competirá por la reelección en el distrito 11 y apuesta por bastión de la izquierda

Una de los ajustes más sorpresivos de la lista “Chile Grande y Unido” (UDI, RN, Evópoli y Demócratas) fue la inscripción del presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, en el distrito 9.

Carta segura a la reelección en su actual distrito, el 11, comunicó este lunes su decisión al resto de los partidos del pacto de querer disputar un nuevo período en una zona esquiva para la derecha. Y, particularmente, donde el pacto oficialista inscribió al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

Al terminar la jornada de inscripción, que tuvo lugar en la sede gremialista, Ramírez señaló que “hoy hemos sellado un pacto electoral buscando mayoría en el Congreso para hacer las transformaciones que Chile necesita. Y para esa mayoría, además, se necesita ir a pelear a los distritos que han sido siempre de izquierda, a la cuna del partido comunista, como el distrito nueve de Conchalí, Huechuraba, Recoleta, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal y Cerro Navia”.

Andres Perez

Y confirmó: “Allí yo seré candidato, y muchos otros candidatos de la UDI irán a los lugares donde la izquierda es más fuerte para ganarle a la izquierda y tener mayoría en el Congreso".

En esa zona competirán otras cartas fuertes como el mediático abogado Aldo Duque (RN); el presentador de TV, Felipe Vidal; la actual diputada de Demócratas, Erika Olivera y otro timonel: Juan Manuel Santa Cruz (Evópoli).

En el distrito 11, y representando a la UDI, Carlos Ward y Constanza Hube competirán por el actual cupo de Ramírez.