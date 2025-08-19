SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Timonel UDI Guillermo Ramírez no competirá por la reelección en el distrito 11 y apuesta por bastión de la izquierda

El diputado quedó inscrito para disputar la batalla por el distrito 9, zona dominada por el oficialismo y donde competirá el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue. "Se necesita ir a pelear a los distritos que han sido siempre de izquierda", recalcó el líder gremialista.

Rocío LatorrePor 
Rocío Latorre
25/10/2024 GUILLERMO RAMIREZ, PRESIDENTE DE LA UDI MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

Una de los ajustes más sorpresivos de la lista “Chile Grande y Unido” (UDI, RN, Evópoli y Demócratas) fue la inscripción del presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, en el distrito 9.

Carta segura a la reelección en su actual distrito, el 11, comunicó este lunes su decisión al resto de los partidos del pacto de querer disputar un nuevo período en una zona esquiva para la derecha. Y, particularmente, donde el pacto oficialista inscribió al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

Al terminar la jornada de inscripción, que tuvo lugar en la sede gremialista, Ramírez señaló que “hoy hemos sellado un pacto electoral buscando mayoría en el Congreso para hacer las transformaciones que Chile necesita. Y para esa mayoría, además, se necesita ir a pelear a los distritos que han sido siempre de izquierda, a la cuna del partido comunista, como el distrito nueve de Conchalí, Huechuraba, Recoleta, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal y Cerro Navia”.

Andres Perez

Y confirmó: “Allí yo seré candidato, y muchos otros candidatos de la UDI irán a los lugares donde la izquierda es más fuerte para ganarle a la izquierda y tener mayoría en el Congreso".

En esa zona competirán otras cartas fuertes como el mediático abogado Aldo Duque (RN); el presentador de TV, Felipe Vidal; la actual diputada de Demócratas, Erika Olivera y otro timonel: Juan Manuel Santa Cruz (Evópoli).

En el distrito 11, y representando a la UDI, Carlos Ward y Constanza Hube competirán por el actual cupo de Ramírez.

Más sobre:PolíticaGuillermo RamírezUDINegociación Parlamentaria

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Mar de Drake

De Carmen Hertz en Arica a Sabas Chahuán en Valparaíso: las novedades de último minuto en la inscripción de candidatos del oficialismo y la DC

Famosos en las papeletas: Pablo Herrera logra entrar por RN y Marlén Olivarí se queda con cupo parlamentario de Evópoli

Diputado José Carlos Meza es víctima de encerrona en Huechuraba

Marcos Barraza desplaza a Valentina Miranda y es inscrito como candidato del PC para el distrito 8

Los ocho aspirantes a La Moneda que inscribieron sus candidaturas en el Servel

Lo más leído

1.
Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

2.
Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

3.
Conductores de buses RED realizan paro este martes: revisa los más de 50 recorridos afectados

Conductores de buses RED realizan paro este martes: revisa los más de 50 recorridos afectados

4.
De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

5.
Intensas lluvias y fuerte viento obligan a suspender clases este martes en comunas de la Región de Atacama

Intensas lluvias y fuerte viento obligan a suspender clases este martes en comunas de la Región de Atacama

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Momentos de tensión en Servel y anuncios desde el norte: candidatos inscriben candidaturas y lanzan campañas

Momentos de tensión en Servel y anuncios desde el norte: candidatos inscriben candidaturas y lanzan campañas

Este es el momento en que sustraen a una recién nacida desde el Hospital de Coronel

Este es el momento en que sustraen a una recién nacida desde el Hospital de Coronel

Familia es criticada por realizar fiesta de revelación de género en un área protegida en el Cajón del Maipo

Familia es criticada por realizar fiesta de revelación de género en un área protegida en el Cajón del Maipo

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Servicios

Emiten aviso de marejadas para los próximos días: revisa los sectores afectados

Emiten aviso de marejadas para los próximos días: revisa los sectores afectados

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Mar de Drake
Chile

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Mar de Drake

De Carmen Hertz en Arica a Sabas Chahuán en Valparaíso: las novedades de último minuto en la inscripción de candidatos del oficialismo y la DC

Famosos en las papeletas: Pablo Herrera logra entrar por RN y Marlén Olivarí se queda con cupo parlamentario de Evópoli

Las cuatro acciones del Ipsa cuya rentabilidad supera el 50% en 2025
Negocios

Las cuatro acciones del Ipsa cuya rentabilidad supera el 50% en 2025

Programa económico: Jara reformula ingreso vital de $750 mil y pone énfasis en la inversión, pero mantiene negociación ramal

PIB sube sobre lo esperado en el segundo trimestre por fuerte alza de la inversión y se consolidan expectativas en torno a 2,5% para 2025

Apple Arcade lanza 4 nuevos juegos
Tendencias

Apple Arcade lanza 4 nuevos juegos

¿Adiós al iPhone 11? Estos son los modelos que no podrán actualizarse a iOS 26

Arrestan a un jugador chileno tras ser acusado de robo en el mundial de Pokémon

Carlo Ancelotti piensa en el retorno de un goleador histórico de Brasil para medirse a Chile por las Eliminatorias
El Deportivo

Carlo Ancelotti piensa en el retorno de un goleador histórico de Brasil para medirse a Chile por las Eliminatorias

¿Peligra el Monumental para el Superclásico? El duro informe de Cristián Garay sobre el duelo entre Colo Colo y la UC

“Trabajamos todo el año para esto”: Los Diablos Junior se quedan con el bronce en Asunción

4 películas recomendadas para ver en Sanfic
Finde

4 películas recomendadas para ver en Sanfic

Congreso celebra los 50 años de Terra Incógnita con concierto y vinilo de edición especial

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

George Harris no olvida su fracaso y arremete contra el Festival de Viña: “Quedaron muy mal por permitir un ataque xenofóbico”
Cultura y entretención

George Harris no olvida su fracaso y arremete contra el Festival de Viña: “Quedaron muy mal por permitir un ataque xenofóbico”

Ben Stiller se margina de la dirección de la tercera temporada de Severance

Un viaje psicodélico en IA: mira el video de El Glitch de Carmen Ruiz

Las posiciones de los candidatos a la presidencia boliviana frente a Chile
Mundo

Las posiciones de los candidatos a la presidencia boliviana frente a Chile

Zelensky califica de “buena” y “constructiva” las reunión con Trump

Hamas acepta plan de alto el fuego durante negociaciones en Egipto

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro
Paula

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?