Tohá y uso de armas por las FF.AA en la frontera: “Quienes están empujando que los militares deberían tener disparos más rápidos, no le han tomado el peso a sus palabras”

La mañana de este lunes, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, aterrizó en la loza de Cariquima, en Colchane, Región de Tarapacá, para encabezar el despliegue de las Fuerzas Armadas (FF.AA) en las fronteras de la Macrozona Norte, en el marco de la puesta en la Ley de Infraestructura Crítica.

Así, el objetivo principal de los militares será el resguardo de los pasos fronterizos con el fin de controlar la migración ilegal en la zona. Para ello, los uniformados podrán realizar controles de identidad, detenciones y usar armas de fuego, en los casos que lo requieran.

Con respecto a si las personas identificadas en los cruces no habilitados serán reconducidas a su país de origen o al país por donde ingresaron a Chile, la jefa de gabinete enfatizó en conversación con T13 que “depende de la situación, cuando se hace una reconducción este concepto se ocupa para devolver a una persona al paso por el cual atravesó, pero a través de un paso autorizado, eso actualmente se hace, en las fronteras con Perú y Bolivia. La diferencia es que en Perú admiten de regreso a las personas de nacionalidad peruana y también a cualquier persona que haya cruzado de manera no autorizada, en cambio, en Bolivia, solo admiten a las personas de nacionalidad boliviana”.

En relación con Bolivia, Tohá aseguró que están trabajando para llegar a un entendimiento y tener la misma modalidad de Perú, es decir, que se acepte a cualquier persona, independiente de su nacionalidad.

En otro punto, la titular de Interior aseveró que “lo primero que se puede mejorar, es que desde el momento en que se interceptan a las personas que atraviesan por pasos no autorizados tengamos un control si están cometiendo delitos anexos, por ejemplo: trata de persona, de droga, armas o cualquier tipo de contrabando. Las personas que sea sorprendidas atravesando, si no pueden ser reconducidas y no estaban cometiendo ningún delito, van a quedar con una identificación en Chile, vamos a saber quienes son, vamos a tener un registro biométrico de ellos que hoy no teníamos”.

Además agregó que los extranjeros, que no estén ligados a ningún ilícito, “van a ser conducidos a la PDI, la PDI va a tomar un empadronamiento. Por lo tanto, ellos van a quedar con un nombre registrado, número de identificación, huellas y fotografía, de manera que el país tenga información de quienes están en el territorio nacional, que con los pasos informales no la teníamos”.

FF.AA. y uso de armas

Dentro de otros puntos, y sobre el uso de la fuerza por parte de las FF.AA, que ha sido criticado por el protocolo que deben seguir los militares antes de emplearla, la jefa de gabinete enfatizó en que la polémica no es nada “estéril”.

“Yo encuentro que esta polémica no es nada de estéril, creo que es muy importante darla y que la ciudadanía lo tengo claro. Una cosa es que le estamos dando a las FF.AA un rol en controlar las fronteras y otra es que nos pongamos en una hipótesis de guerra, Chile no está en ninguna guerra. Lo que hemos llamado a las FF.AA a hacer en las fronteras no es agarrar a balazos a las personas que cruzan, sino identificarlas, si han cometido algún delito llevarlas a las tribunal, si han entrado al país de manera no autorizada devolverlas por la frontera, o sea, ocupar los mecanismo que en un país civilizado se tiene para enfrentar este tipo de problemas”, indicó Tohá.

Así, la ministra del Interior argumentó que ningún país del mundo, que sea una democracia y que se considere parte de la comunidad internacional democrática, debe resolver los temas fronterizos con el uso de armas como primera instancia.

Sin embargo, la jefa de gabinete defendió que los militares puedan usar sus armas, sobre todo si hay una amenaza a algún funcionario, agresión o cualquier situación que pueda salirse de control. “Si está en peligro la vida de alguna de las fuerzas desplegadas o de cualquier persona, ciertamente pueden actuar. ¿Y cómo se actúa? Bueno, hay una serie de reglas que rigen eso. Siempre se trata de evitar el llegar a los balazos y buscar soluciones por otras vías, eso a mucha honra como gobierno de Chile lo vamos a preservar y creo que quienes están empujando o insinuando que los militares deberían tener disparos más rápidos, creo que no le han tomado el peso realmente a sus palabras”.

En relación a las expulsiones de migrantes, la jefa de gabinete indicó que una expulsión administrativa se hace cuando una persona “ya está en el territorio nacional y ha transcurrido tiempo de que está acá, y ahí hay que pasar a una serie de pasos para que se le pueda expulsar, esos pasos hoy día son muy engorrosos. Hacen muy difícil la expulsión, porque se requieren dos notificaciones personales”.

Eso sí, la ministra Tohá afirmó que se está simplificando el proceso de las expulsiones y que “es uno de los cambios que en paralelo estamos trabajando en el Parlamento, para tener un proceso más ágil que permita preservando, cuidando todas las garantías constitucionales del caso, que el proceso sea efectivo, que cuando se decida una expulsión suceda”.

Cambio de Gabinete

En otra materia, y sobre el eventual cambio de gabinete que realizará el Presidente Boric, donde algunos aseguran que podría ser antes del 11 marzo -fecha en que el gobierno cumple un año-, la ministra Tohá aseguro que “esas son decisiones que toma el Presidente”

“Yo no voy a entrar a esa conversación, esas son decisiones que toma el Presidente, son privativas y él decidirá si necesita hacer ajustes o no (...). Yo estuve el Colchane y conversé con la gente como era la situación ahí hace un año atrás, como era Iquique hace un año atrás, cuando las calles estaban en una verdadera batalla campal, hemos ido dando pasos, hemos avanzado, pero quedan muchas tareas pendientes. Y más allá del cambio de gabinete, que el Presidente lo decidirá si corresponde, lo que tengo claro es que como quipo para los que estamos, estaremos y los que sean después, viene una etapa en que todo esto que se ha avanzando va a dar lugar a nuevos desafíos”.