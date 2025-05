Tomás Leighton (Rumbo Colectivo): “Los gobernantes, si quieren que sus coaliciones se proyecten, deben perseverar en lo que propusieron inicialmente”

A días de la cuenta pública -la última de la administración del Presidente Gabriel Boric-, la expectativa entre las filas oficialistas es alta. Pero para Tomás Leighton, el director ejecutivo de Rumbo Colectivo, es tiempo de hacer un balance.

El centro de estudios del Frente Amplio elaboró un estudio que concluyó que el 62,4% de las medidas que el gobierno comprometió en su programa, con el que llegaron a La Moneda, fueron cumplidas o parcialmente cumplidas. Eso, sin embargo, no deja del todo conforme a su director ejecutivo.

A raíz del estudio, como militante del FA, ¿está conforme con lo cumplido por el gobierno?

El gobierno resolvió una de las grandes incertidumbres de su camino: la reforma previsional. Con eso despejado, es el momento para revisar qué es lo que se cumplió. Para llegar a ese porcentaje, nos fijamos en el cumplimiento del programa. La pregunta para nosotros es qué pasó con las 702 promesas que hizo el Presidente Boric, las originales. Me parece que ese 60% es un cumplimiento normal.

Lo comparaban con el de Pedro Sánchez en el estudio.

Por ejemplo. El de Pedro Sánchez, que cuando le quedaban seis meses, tenía un poquito más, tenía un 66,8%. Eso es un cumplimiento normal. Pero si la coalición quiere repetir (llegar al poder), debe retomar y debe dar una discusión de lo que quedó pendiente.

¿No es engañoso catalogar como logrados proyectos que se desdibujaron en el camino? Como la reforma de pensiones. El gobierno prometió eliminar las AFP.

Lo que está detrás de medir el cumplimiento presidencial son las dificultades que enfrentan los gobiernos para cumplir con sus programas. En Chile eso es sensible por factores temporales: Boric va a terminar su mandato habiendo presenciado ocho elecciones, es un récord. Además, son gobiernos de cuatro años.

Pero son varios los temas que no se cumplieron como se esperaba. Las 40 horas, lo referido a seguridad con el estado de excepción en La Araucanía...

Es muy importante cuando los gobiernos saben navegar los tiempos distintos que les tocan. En el caso de este, por el cambio de prioridades ciudadanas, también por una correlación parlamentaria difícil. Lo que no puede pasar es que eso sea una excusa para no plantear nada y dejar la discusión sin avance.

Como pasó con el proyecto de aborto...

Ese era un compromiso. Hay todo un debate sobre si es un saludo a la bandera. A nosotros nos parece que si los gobiernos no son capaces de plantear propuestas de ley comprometidas en su programa, la deuda es demasiado pesada para la posibilidad de que la coalición que sustenta al gobierno continúe. A la oposición le corresponderá su rol y podemos llegar a un resultado intermedio, que es parte de lo que pasó con la reforma de pensiones. Pero lo que no puede ocurrir es que se desista de presentar las iniciativas.

¿El hecho de presentarlas basta para considerarlas parcialmente cumplidas?

Presentar los temas es una manera de hacerse cargo de lo que prometiste en un inicio. Eso es valioso, porque se van abriendo discusiones. Esos proyectos se tienen que caer por negación de la oposición, por el trabajo del Congreso. No puede ser tarea del gobierno desistir de lo que le prometió a la ciudadanía. Aun así hay cosas del gobierno que no se han presentado, y ahí tenemos bastante preocupación. Incluso hay cuestiones en que el gobierno hizo trabajo prelegislativo y anunció que iba a presentar un proyecto, y luego desistió, como es el caso de la reforma al impuesto a la renta. Abandonar una promesa de campaña, eso es complicado.

¿Hay grandes pendientes?

Nos llamó la atención que el eje con más medidas sin iniciar (según el estudio) es salud: son 29 compromisos sin iniciar. Muchos tenían que ver con la gestión administrativa, no necesitaban pasar por el Congreso. La promesa incumplida de crear un seguro universal de salud nos llama mucho la atención. Lo relevamos con preocupación, porque la universalidad de los servicios públicos es una cuestión medular para la izquierda. Los candidatos de la primaria tienen que decir cuál es su reflexión sobre eso.

Plantea que es necesario discutir lo pendiente para proyectar la coalición. ¿No hacerlo les podría perjudicar electoralmente?

Yo no creo que tenga que ver con lo electoral. Para repetir gobierno tienes que hacer un buen gobierno y tener una muy buena explicación de por qué no se logró cumplir tu promesa original. Esa es una discusión que la coalición da en una primaria: se hace un juicio de qué es lo que más destacan y qué es lo que más adolecen de lo que fue el gobierno del que fueron parte.

¿No cree que es un gobierno muy distinto del que se ofreció?

Es más relevante la explicación de por qué fue ese cambio. Tiene que ver con que las prioridades de los chilenos cambiaron, con la correlación de fuerzas parlamentarias. Pero cuando tienes proyectos que todavía están pendientes a diez meses de que termine, la pregunta es ¿qué pasó con eso? La explicación no puede ser solamente “bueno, cambiaron las prioridades, dejamos eso en el archivador”.

En el estudio destacan los temas relativos a mujer como algunos de los con más avances. ¿Esa agenda quedaría opacado si se rechaza el proyecto de aborto?

No. Hay cuestiones en las que ha avanzado el gobierno que son valorables, como la ley Papito Corazón. Ahora, eso no le quita importancia a que se presente el proyecto de despenalización del aborto.

¿Por qué?

Se trata de una desprotección que afecta a mujeres jóvenes de sectores populares. Cuando uno se fija en qué sectores sociales le dieron el triunfo a Gabriel Boric, no son otras que ellas.

¿El proyecto de aborto no responde a un factor electoral también? Porque es un hecho que no están los votos.

Podrán decir que es un saludo a la bandera. No es así. El trabajo del gobierno, para poder cumplir, es presentar proyectos. Los gobiernos no se deben solamente a su capacidad de conciliar posiciones. Los gobernantes en el mundo, si quieren que sus coaliciones se proyecten en el tiempo, deben perseverar en lo que propusieron inicialmente, o dar una explicación sustantiva de por qué eso no es así. No sería para mí una excusa válida de ningún tipo decir que porque no hay votos. El gobierno debe hacer su trabajo, que es presentar el proyecto de ley. Lo mismo respecto al impuesto a la renta y a todas las medidas que todavía se encuentran sin iniciar a menos de diez meses.