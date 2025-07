Tras burla de la UDI sobre rol en campaña de Jara: ministro Cataldo insiste en su permanencia en Educación y arremete contra el partido

La Unión Demócrata Independiente (UDI) activó una ofensiva contra el ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), por su permanencia en la cartera tras la victoria de Jeannette Jara en las primarias oficialistas.

Una de las últimas arremetidas de la UDI fue un video parodia del ministro en el que critican que “en vez de enfocarse en mejorar las escuelas, está preocupado de armar el comando presidencial”.

Esta no es la primera vez que cuestionan el cargo de Cataldo, días antes exigieron su remoción ante la posibilidad de unirse al equipo de la aspirante a La Moneda.

El ministro salió a responder estas críticas durante este miércoles luego de asistir a la Cuenta Pública del Congreso y al ser consultado sobre su continuidad señaló: “Insistentemente también me preguntaban sobre ser candidato al Parlamento. No he sido yo quien ha puesto este tema”.

Y agregó: “La verdad, me incomoda harto, me incomoda porque estoy desempeñando una función súper delicada, una función súper estratégica, una función que requiere la máxima concentración posible. En eso estoy. Como les digo, ayer aprobamos la ley de reforma a la educación pública, un tema central, unanimidad en la sala del Senado. Antes de eso, aprobamos por unanimidad la reforma al sistema de admisión escolar, que es otro tema súper sensible en la Comisión de Hacienda”.

Junto con mencionar otras tareas de su cargo, zanjó: “Podría estar mucho rato dando cuenta de nuestros avances, pero solo quiero terminar con esto. Mi preocupación principal, hasta que el Presidente determine lo contrario, es la de ser ministro de Educación“.

Respecto a los ataques de la UDI, Cataldo dijo: “Invito a todos los actores a abandonar esta discusión estéril y sobre todo invito a la Unión Demócrata Independiente a corregir sus malas actuaciones“.