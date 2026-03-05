SUSCRÍBETE
    Política

    Tras dichos de Squella: Elizalde acusa a la oposición de "buscar excusas" para vetar candidatura de Bachelet a la ONU

    El titular de Interior reafirmó que Bachelet "es la mejor opción que tiene Chile, la única, diría yo, de poder liderar Naciones Unidas".

    Paula Pareja 
    Paula Pareja
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Las repercusiones por la controversia del cable chino continúan, y esta vez la polémica amenaza con terminar con la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU).

    A mediados de febrero La Moneda -en conjunto a los gobiernos de Brasil y México- formalizó a la exmandataria como la carta para liderar el organismo internacional. Sin embargo, el presidente electo, José Antonio Kast, ha evitado confirmar si apoyará o no a la candidata.

    No obstante, desde el Partido Republicano ya tienen clara su postura, así lo manifestó el presidente de la colectividad, Arturo Squella: “La trama del cable submarino terminó definitivamente con la candidatura de Bachelet, que ya estaba con respirador artificial”.

    Al respecto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, hizo un llamado a no mezclar los temas. En el marco de la reapertura de la Plaza Italia, el secretario de Estado fue consultado por los dichos del republicano.

    “No sé qué tiene que ver una cosa con la otra, como que al final se trata de buscar excusas, es lo mismo que este afán de buscar excusas para finalmente retirarse del diálogo", señaló el ministro, aludiendo al quiebre en el cambio de mando, luego que Kast cancelara las reuniones bilaterales con los ministros de Gabriel Boric.

    Elizalde llamó a sentarse “a conversar” si es que existen malentendidos. “Yo creo que es bien importante que en Chile recuperemos la capacidad de sentarnos a conversar quienes pensamos distinto”, sostuvo.

    En esa línea, señaló que “es una pésima señal para lo que viene por delante, que las próximas autoridades no estén dispuestas a conversar con quienes piensan distinto”.

    Cuando se señala que el tema del cable chino tiene un impacto eventualmente en la candidatura de la expresidenta Bachelet la pregunta es: ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Sinceramente, ¿qué tiene que ver?“, indicó.

    En ese sentido, reafirmó que “la presidenta Bachelet cuenta con reconocimiento internacional, es una persona prestigiada en el mundo y es la mejor opción que tiene Chile, la única, diría yo, de poder liderar Naciones Unidas, salvo que alguien crea que todos los años o cada cierto tiempo Chile tiene un candidato en la pole position para poder encabezar el principal órgano multinacional y multilateral como es Naciones Unidas".

