Tras inscripción de listas para elecciones: Piergentili dice que “hay un malestar personal” con su nombre encabezando el PPD

Este lunes, la presidenta del Partido por la Democracia (PPD), Natalia Piergentili abordó la compleja situación que rodea la elección para una nueva mesa directiva de la tienda oficialista. Y es que si bien la lista encabezada por Piergentili fue inscrita en el día indicado, el problema vino después, luego de que el senador Jaime Quintana presentara una lista con José Toro Kemp como secretario general, un nombre que también quería mantener la actual presidenta del PPD.

La lista de Quintana, además, fue inscrita fuera del plazo establecido por la Comisión Electoral de la colectividad. Por ello, fuentes al interior del partido aseguraron que la elección está “congelada”.

Durante esta semana la Comisión deberá evaluar la situación de las listas tras las irregularidades en la inscripción.

Bajo ese escenario, Piergentili dijo hoy en conversación con el programa Radioanálisis de Radio Universidad de Chile que su lista fue inscrita “con la aprobación de los sectores involucrados en la lista, con la sensibilidad política del secretario general (José Toro), con su aprobación”.

“Entiendo que después no fue habido nuestro secretario general, y después al rato nos comunica que él se va a ir a la otra lista, pero después de haberlo inscrito”, explicó.

“Finalmente yo creo que a lo mejor otros tendrán que responder, fue más importante bregar por ese concepto de unidad. No tengo ni la capacidad ni el derecho a hacer juicios ni valóricos ni éticos, por lo tanto yo también tengo un gran signo de interrogación que espero, para mi tranquilidad personal, poder disipar”.

Con todo, consultada por las diferencias entre la lista de Quintana y la suya, la timonel del Partido por la Democracia hizo el punto en que más que una diferencia de proyectos existe un “desagrado en La Moneda Respecto de mi nombre”.

Y que, a su juicio, tiene que ver con haber ido en listas separadas de Apruebo Dignidad para las elecciones del Consejo Constitucional, sumado a la entrevista que otorgó a La Tercera Domingo, en la cual “usé términos desafortunados pero nunca me he arrepentido del fondo de la entrevista”.

“Siento que esto es una complicación para el gobierno. Yo no lo evalúo así, pero no de la perspectiva personal, sino de la perspectiva política”, aseveró.

Reiterando en que “existe un malestar ya estas alturas que no es político, es personal con mi nombre encabezando el PPD”.

Agregando que La Moneda “siempre tiene formas de incidir, pero no quiero emitir juicios que no tengo la completa certeza ni tampoco contar alguna historia de que soy objeto de conspiración. Solo quiero poner los hechos en su sitio y tratar de contar con la mayor realidad, madurez y veracidad lo que la realidad como la he visto”.