Tras intervenciones en la comisión: abogado de Ávila apunta a que AC contra ministro está relacionada a su orientación sexual

El abogado Francisco Cox, defensor del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, abordó esta mañana la acusación constitucional impulsada desde la oposición contra el secretario de Estado. En una entrevista radial, Cox se refirió a las declaraciones que la directora del Observatorio Legislativo Cristiano, Marcela Aranda, dio ayer en la comisión encargada de analizar la admisibilidad del libelo acusatorio.

En la instancia, Aranda, quien fuera promotora del “bus de la libertad”, manifestó que el ministro Ávila “hoy día y su activismo LGTBIQ+ y su condición ha superado el límite de lo privado y él ha cruzado el límite de vulnerar el derecho de los padres, de los niños y de las comunidades educativas, tomando esa posición para ejercer ese activismo”.

Sus palabras fueron incluso rebatidas por el Presidente Gabriel Boric, quien en su cuenta de Instagram compartió el registro de la activista y escribió: “Las acusaciones constitucionales son legítimas herramientas de fiscalización de los diputados. Desgraciadamente la acusación al Ministro Ávila está marcada por la homofobia, que aquí queda claramente en evidencia. Esto no debiera ser aceptable en nuestra sociedad”.

Bajo ese escenario, esta mañana en conversación con Tele13 Radio, Cox indicó que la situación de “ayer fue realmente sorprendente, yo me negaba a pensar que esto (acusación constitucional) podía tener siquiera un atisbo de motivación por la orientación sexual del ministro, pero ayer una de las invitadas (...) no sé quien invitó a esta señora (Marcela) Aranda (…) ella dice que su condición sexual habría rebasado lo privado a lo público y eso es muy controvertido”.

Además, el abogado, señaló que “es muy preocupante que esta señora fue invitada a hablar en el Congreso, en el instrumento más extremo que tiene nuestro sistema constitucional para remover a un ministro”.

Al ser consultado por si, efectivamente, habría una preocupación especial del ministro con temas relacionados a las disidencias sexuales, el abogado defensor enfatizó en que “ese es el otro problema que se ha creado. Aquí se ha creado una caricatura del ministro”.

Por otra parte, uno de los ejes de la acusación constitucional presentada contra Ávila, se sustenta en los programas de formación sexual y afectiva que promueve el Ministerio de Educación. En ese contexto, Cox recalcó que, “el Tribunal Constitucional dice que el derecho preferente de los padres consiste en escoger el establecimiento educacional respecto a sus valores, nadie le impide a los apoderados elegir cuáles son los valores que quieren que se le inculquen a sus hijos”, agregando que, “yo no sé cómo la gente no se conmueve, hay muchos casos de suicidios. Y en ese contexto, a mi me parece que nada de lo que se le acuse al ministro es constitutivo de una infracción constitucional”.