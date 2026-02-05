Tras mea culpa de Boric por lentitud en viviendas de emergencia, Kast cuestiona que en el gobierno “ha faltado iniciativa”

Luego de su cita en Roma con la premier italiana, Giorgia Meloni, el mandatario electo José Antonio Kast abordó el mea culpa del Presidente Gabriel Boric por la lentitud en el levantamiento de viviendas de emergencia en las zonas afectadas por los incendios en el sur de Chile.

La visita a Italia es la última parada del republicano en su periplo por el Viejo Continente. Durante la semana visitó Bruselas y Hungría, y se reunió con las autoridades respectivas de dichos países.

En diálogo con los medios nacionales que cubren la gira, Kast cuestionó la gestión del gobierno en ejercicio tras los siniestros en las regiones de Biobío, Ñuble y La Araucanía.

“Nosotros estamos preparando todo para enfrentar la segunda parte, que es la reconstrucción. Lamentablemente hemos visto que en la emergencia ha faltado quizás iniciativa, ha faltado conocimiento en el terreno”, dijo.

Y luego agregó: “Nosotros podemos pedir a distintas entidades que nos ayuden con pactos de construcción, a distintas entidades que nos ayuden con soluciones prácticas para que tengan un techo las familias antes de que sea tarde y se pierda la esperanza”.

Estas palabras del mandatario electo se dan pocas horas después de que Boric reconoció que " ante las críticas, en particular respecto a la instalación de viviendas, a la lentitud de la instalación de viviendas de emergencia, quiero decirles que creo que tienen razón” .

Cita con Meloni

En específico sobre la cita con la primera ministra de Italia, Kast destacó que “se generó una muy buena reunión, quedamos muy contentos”.

Asimismo, dijo que además él y su equipo se reunieron con la ministra de Familia italiana, “que ya había tenido un encuentro virtual con nuestra ministra María Jesús Wulf (Desarrollo Social). Por lo tanto se han ido generando lazos de conversaciones entre distintas instancias, entre Italia y Chile”.

Al republicano se le consultó sobre la invitación a Meloni para que participe de su asunción el próximo 11 de marzo.

“Nosotros lo que le planteamos, entendemos el curso de la política que se está llevando también en Italia. La presencia de la primera ministra en este periodo es relevante por las discusiones internas como también por las discusiones europeas. Y lo que le planteamos es que si ella no pudiera asistir, pudiera enviar una delegación de primer nivel para que en conjunto pudiéramos tener un debate bilateral en los temas que nos interesan a ambos y también generarle reuniones con distintas representaciones de otros países que nos van a acompañar en el cambio de mando”, dijo.

Asimismo, sostuvo que Meloni sugirió una próxima reunión con líderes de Sudamérica, “para ir generando alianzas en temas que nos interesan como el tema de inversión, que genera trabajo, en algunas ideas que ellos han tenido de empleo, de materias de educación y temas de salud”.

Sistema penitenciario

Un tema puntual que se trató en el encuentro, fue sobre el sistema penitenciario de Italia, como ejemplo comparado para los desafíos que le tocará asumir a Kast en esta materia.

“En Italia han tenido un sistema penitenciario que se basa en lo que ellos denominan artículo 41 bis, que es el combate a la mafia y el aislamiento total de los líderes de la mafia, en una condición que es distinta a la que algunos pudieron apreciar en El Salvador, pero que apunta en el mismo sentido, que es aislar a los líderes de las organizaciones criminales que no puedan tener ningún contacto tanto con sus organizaciones como con sus familias”, detalló.

Al ser inquirido si su idea es implementarlo en Chile, respondió: “Nosotros hemos avanzado en eso y lo que estamos estudiando son cambios a los decretos penitenciarios, porque necesitamos recuperar el control de las cárceles, evitar las amenazas de las mafias y del crimen organizado a nuestros gendarmes, que son una gran institución, y también ir cortando y vigilando cuáles son las rutas del dinero”.