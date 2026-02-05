SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Tras mea culpa de Boric por lentitud en viviendas de emergencia, Kast cuestiona que en el gobierno “ha faltado iniciativa”

    El presidente electo entregó estas declaraciones desde Roma, tras su reunión con la premier italiana, Giorgia Meloni.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Presidente electo, José Antonio Kast. (Foto: Aton) RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    Luego de su cita en Roma con la premier italiana, Giorgia Meloni, el mandatario electo José Antonio Kast abordó el mea culpa del Presidente Gabriel Boric por la lentitud en el levantamiento de viviendas de emergencia en las zonas afectadas por los incendios en el sur de Chile.

    La visita a Italia es la última parada del republicano en su periplo por el Viejo Continente. Durante la semana visitó Bruselas y Hungría, y se reunió con las autoridades respectivas de dichos países.

    En diálogo con los medios nacionales que cubren la gira, Kast cuestionó la gestión del gobierno en ejercicio tras los siniestros en las regiones de Biobío, Ñuble y La Araucanía.

    “Nosotros estamos preparando todo para enfrentar la segunda parte, que es la reconstrucción. Lamentablemente hemos visto que en la emergencia ha faltado quizás iniciativa, ha faltado conocimiento en el terreno”, dijo.

    Y luego agregó: “Nosotros podemos pedir a distintas entidades que nos ayuden con pactos de construcción, a distintas entidades que nos ayuden con soluciones prácticas para que tengan un techo las familias antes de que sea tarde y se pierda la esperanza”.

    Estas palabras del mandatario electo se dan pocas horas después de que Boric reconoció que "ante las críticas, en particular respecto a la instalación de viviendas, a la lentitud de la instalación de viviendas de emergencia, quiero decirles que creo que tienen razón”.

    Cita con Meloni

    En específico sobre la cita con la primera ministra de Italia, Kast destacó que “se generó una muy buena reunión, quedamos muy contentos”.

    Asimismo, dijo que además él y su equipo se reunieron con la ministra de Familia italiana, “que ya había tenido un encuentro virtual con nuestra ministra María Jesús Wulf (Desarrollo Social). Por lo tanto se han ido generando lazos de conversaciones entre distintas instancias, entre Italia y Chile”.

    Al republicano se le consultó sobre la invitación a Meloni para que participe de su asunción el próximo 11 de marzo.

    “Nosotros lo que le planteamos, entendemos el curso de la política que se está llevando también en Italia. La presencia de la primera ministra en este periodo es relevante por las discusiones internas como también por las discusiones europeas. Y lo que le planteamos es que si ella no pudiera asistir, pudiera enviar una delegación de primer nivel para que en conjunto pudiéramos tener un debate bilateral en los temas que nos interesan a ambos y también generarle reuniones con distintas representaciones de otros países que nos van a acompañar en el cambio de mando”, dijo.

    Asimismo, sostuvo que Meloni sugirió una próxima reunión con líderes de Sudamérica, “para ir generando alianzas en temas que nos interesan como el tema de inversión, que genera trabajo, en algunas ideas que ellos han tenido de empleo, de materias de educación y temas de salud”.

    Sistema penitenciario

    Un tema puntual que se trató en el encuentro, fue sobre el sistema penitenciario de Italia, como ejemplo comparado para los desafíos que le tocará asumir a Kast en esta materia.

    “En Italia han tenido un sistema penitenciario que se basa en lo que ellos denominan artículo 41 bis, que es el combate a la mafia y el aislamiento total de los líderes de la mafia, en una condición que es distinta a la que algunos pudieron apreciar en El Salvador, pero que apunta en el mismo sentido, que es aislar a los líderes de las organizaciones criminales que no puedan tener ningún contacto tanto con sus organizaciones como con sus familias”, detalló.

    Al ser inquirido si su idea es implementarlo en Chile, respondió: “Nosotros hemos avanzado en eso y lo que estamos estudiando son cambios a los decretos penitenciarios, porque necesitamos recuperar el control de las cárceles, evitar las amenazas de las mafias y del crimen organizado a nuestros gendarmes, que son una gran institución, y también ir cortando y vigilando cuáles son las rutas del dinero”.

    Más sobre:José Antonio KastItaliaRomaGiorgia MeloniReconstrucciónIncendios

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente de Cuba ofrece diálogo abierto con Estados Unidos, pero advierte que no aceptará “presiones” de Donald Trump

    Plan de Búsqueda y reforma procesal civil: los temas que marcaron la bilateral de Gajardo y Rabat en Justicia

    Un mensaje de Kast y tregua con la DC: cómo la familia Frei sobrelleva la emergencia médica de “Martita”

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra

    Licencias de conducir digitales: el flanco abierto del ministro Muñoz que De Grange se comprometió a abordar con la ACHM

    Equipo del SML al fundo Las Tórtolas: la diligencia clave para encontrar a María Ercira Contreras

    Lo más leído

    1.
    Kast respalda dichos de Squella por Bachelet: “No queremos que un gobierno saliente deje amarrados los destinos del país en ningún sentido”

    Kast respalda dichos de Squella por Bachelet: “No queremos que un gobierno saliente deje amarrados los destinos del país en ningún sentido”

    2.
    Bachelet a la ONU: secretaria general de republicanos arremete contra Boric y pone en duda credenciales de la exmandataria

    Bachelet a la ONU: secretaria general de republicanos arremete contra Boric y pone en duda credenciales de la exmandataria

    3.
    Bachelet vs. Grossi: cómo se financiarán las candidaturas a la ONU de las cartas de Milei y Boric

    Bachelet vs. Grossi: cómo se financiarán las candidaturas a la ONU de las cartas de Milei y Boric

    4.
    Partidos siguen con baja representación: nómina de subsecretarios de Kast profundiza desazón en Chile Vamos

    Partidos siguen con baja representación: nómina de subsecretarios de Kast profundiza desazón en Chile Vamos

    5.
    UDI exige al gobierno transparentar apoyos internacionales a candidatura de Bachelet a la ONU

    UDI exige al gobierno transparentar apoyos internacionales a candidatura de Bachelet a la ONU

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Servicios

    Cómo postular a la PGU y a cuánto sube el beneficio desde febrero

    Cómo postular a la PGU y a cuánto sube el beneficio desde febrero

    Conoce cómo funciona la Tercera Placa Patente y las comunas en que está disponible

    Conoce cómo funciona la Tercera Placa Patente y las comunas en que está disponible

    Rating del miércoles 4 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 4 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Tras mea culpa de Boric por lentitud en viviendas de emergencia, Kast cuestiona que en el gobierno “ha faltado iniciativa”
    Chile

    Tras mea culpa de Boric por lentitud en viviendas de emergencia, Kast cuestiona que en el gobierno “ha faltado iniciativa”

    Plan de Búsqueda y reforma procesal civil: los temas que marcaron la bilateral de Gajardo y Rabat en Justicia

    Un mensaje de Kast y tregua con la DC: cómo la familia Frei sobrelleva la emergencia médica de “Martita”

    BCE mantiene las tasas de interés y Lagarde afirma que la inflación está bien encaminada
    Negocios

    BCE mantiene las tasas de interés y Lagarde afirma que la inflación está bien encaminada

    Comité de Ética del CAM Santiago acoge reclamo de Joyvio en contra de árbitro en disputa con Isidoro Quiroga

    Felipe Larraín: “Con los actuales niveles de ahorro que tenemos, Chile no está en condiciones de resistir bien un shock externo”

    Qué se sabe de la reunión entre EEUU e Irán para discutir sobre temas nucleares
    Tendencias

    Qué se sabe de la reunión entre EEUU e Irán para discutir sobre temas nucleares

    Cómo fue el juicio contra Ryan Routh, el hombre condenado a cadena perpetua por intentar asesinar a Trump

    Un hombre ciego recuperó la vista con un implante del cerebro: esto se sabe de su caso

    Con un carro de bomberos, brigadistas y a puertas cerradas: la propuesta de Huachipato para jugar ante la U este domingo
    El Deportivo

    Con un carro de bomberos, brigadistas y a puertas cerradas: la propuesta de Huachipato para jugar ante la U este domingo

    Tensión en la ANFP: eventual suspensión del partido entre Huachipato y la U en Talcahuano desata molestia de TNT Sports

    Suman 25 sancionados: la U se querella contra 13 individuos por los actos de violencia en el Estadio Nacional

    Una filtración de Meta advierte sobre “Avocado”, su modelo secreto de IA que promete “superar” a todo lo visto
    Tecnología

    Una filtración de Meta advierte sobre “Avocado”, su modelo secreto de IA que promete “superar” a todo lo visto

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Apple Music enciende la previa del Super Bowl LX con una experiencia inmersiva dedicada a Bad Bunny

    Marty Supremo: las claves de la intensa comedia negra que alza a Timothée Chalamet al estrellato
    Cultura y entretención

    Marty Supremo: las claves de la intensa comedia negra que alza a Timothée Chalamet al estrellato

    Hanif Kureishi y su crónica del dolor: “No pienso hundirme; sacaré algo valioso de esto”

    Cancamusa presenta su gira Dopamina Tour 2026 por Chile

    Presidente de Cuba ofrece diálogo abierto con Estados Unidos, pero advierte que no aceptará “presiones” de Donald Trump
    Mundo

    Presidente de Cuba ofrece diálogo abierto con Estados Unidos, pero advierte que no aceptará “presiones” de Donald Trump

    El drama que conmueve a EE.UU.: Las claves del aparente secuestro de la madre de la presentadora de TV Savannah Guthrie

    Pedro Sánchez y el gobierno español seguirán en X y Telegram pese a los ataques de Musk y Durov

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra
    Paula

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca