Tras negativa RN y dudas de la UDI: Carter alista puesta en escena con republicanos

“Si es con este plazo, no te podemos dar respuesta ahora”. Eso le transmitieron desde las directivas de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) a Rodolfo Carter, ante la posibilidad de que el exalcalde de La Florida se sume a una primaria con la abanderada del bloque, Evelyn Matthei.

Si bien el exjefe comunal esperará hasta las 23:59 de este viernes (plazo que él mismo se autoimpuso), el portazo que recibió ayer por parte de Renovación Nacional (RN) -donde le transmitieron que no respaldarán una primaria entre dos candidatos- sepultó cualquier opción de realizar esos comicios. Así lo reconocen fuentes de la coalición, quienes recalcan que lo más probable es no haya una primaria y Matthei tenga que ir directo a primera vuelta.

Así lo reconoció ayer el propio Carter. “Yo creo francamente que a esta altura lo más probable es que no haya primarias”, aseguró tras terminar la cita con la directiva de RN. Y agregó que “esto no tiene por qué ser una guerra, no tiene que ser una descalificación. Cada uno tiene que asumir sus decisiones y los efectos que ellas tienen. Yo siempre he creído que las primarias son necesarias, especialmente porque en la izquierda va a haber mucho rock and roll, y si no hay primarias en Chile Vamos con suerte va a haber un bolero”.

De esta forma, a menos de 24 horas de que termine el plazo, todo indica que el exalcalde cambiará de domicilio político y migrará al Partido Republicano para competir por un cupo en el Senado en la Región de Valparaíso.

Santiago 10 de marzo 2025. El candidato presidencial, JosŽ Antonio Kast, junto al presidente del Partido Republicano, Arturo Squella y la secretaria general, Ruth Hurtado, adem‡s de los diputados de la bancada republicana, declaran al gobierno del Presidente Boric como Òel peor gobierno de la historia y hacen una revisi—n de los principales fracasos de esta administraci—nÓ. Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

Desde marzo que en la colectividad liderada por Arturo Squella no esconden que la posibilidad de que Carter asuma una carrera parlamentaria se estaba evaluando y el fichaje de su hermano, el diputado Álvaro Carter, en el partido solo aceleró esos acercamientos.

De hecho, lo reconoció el propio Squella hace unas semanas. “Sería una gran dupla, pero hay que distribuir bien las piezas”, afirmó.

Durante el miércoles, en tanto, al ser consultado por el tema aseguró que “siempre bienvenida la familia Carter, son una gran contribución para el país y, desde el Partido Republicano, mejor todavía”.

Así, en la colectividad hay quienes dicen que ya están preparando la puesta en escena con la que se espera anunciar la candidatura de Carter. Al respecto, recalcan que si bien aún no hay una fecha, en un principio algunos querían hacerlo durante este viernes, lo que habría sido desestimado por el exalcalde ya que cualquier anuncio debía concretarse después de cumplirse el plazo que entregó a Chile Vamos.

Sin embargo, otros descartan tajantemente que se haga algo este fin de semana. Carter, según las mismas fuentes, estaría viendo los detalles del hito con el jefe de comunicaciones del Partido Republicano, Cristián Valenzuela, y el exconsejero constitucional Antonio Barchiesi.

10/07/2024 RODOLFO CARTER JUNTO A CECILIA PEREZ MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

Sobre la posibilidad de competir por Valparaíso, Carter no dudó en reconocer que es una de las opciones que tiene sobre la mesa. “Mis abuelos están enterrados en Playa Ancha, mis viejos se conocieron en Valparaíso y yo nací en Valparaíso. Para un porteño no habría mayor honor que representar su ciudad. Pero por ningún motivo será tema de discusión hoy día porque la gente de la quinta región no es moneda de cambio”, aseguró ayer.

Carter, en todo caso, no se iría solo a republicanos. Según fuentes de RN, la exministra Cecilia Pérez -quien acompañó ayer al exalcalde en la reunión con la directiva del partido- habría amenazado con dejar la colectividad y fichar por republicanos.

“Siempre existen procesos de reflexión, y sin duda que el hecho de que no haya primarias a uno lo lleva a plantearse muchas cosas (…). Yo estoy acompañando a Rodolfo porque creo que él es el que puede hoy en día levantar las voces y la bandera, no solamente de una centro derecha competitiva, con convicción, con principios, sino que también es el que refleja mejor el sentir del Chile real”, dijo ayer tras la cita en RN e incluso, puso en duda su apoyo a Matthei. “Es algo que voy a tener que evaluar”, planteó.

Si bien en el entorno de la exsecretaria de Estado descartan que vaya a dejar el partido, sí reconocen que su apuesta es seguir acompañando a Carter y que dependerá de RN si quieren tomar acciones o no.