Tras negociación que le quitó cupo por el distrito 8: PR anuncia que Jazmín Aguilera postulará al Senado por Valparaíso

El presidente del Partido Radical (PR), Leonardo Cubillos, se refirió esta noche a la negociación al interior del oficialismo, por la cual su correligionaria Jazmín Aguilera debió bajar su postulación a la Cámara de Diputados por el distrito 8 de la Región Metropolitana, en beneficio del Partido Liberal (PL), que presentarán como candidatos a la actual diputada Viviana Delgado y a Cristopher Valdivia.

Esto, luego de que en la mañana, sostuviera junto a su par del PL, Juan Carlos Urzúa, una reunión telemática con el Presidente Gabriel Boric para que él ayudara a destrabar el principal nudo que obstaculizaba que el oficialismo concretara su pacto parlamentario, cuyos candidatos debían ser inscritos esta noche.

Al respecto, Cubillos destacó que, tras las negociaciones, se definió que Aguilera busque ahora llegar al Senado, compitiendo por un cupo en la Región de Valparaíso.

“Llegamos a un difícil acuerdo. No fue fácil. Teníamos dos candidatos muy buenos en el distrito 8” , sostuvo el timonel radical, en referencia a Aguilera y al actual diputado Rubén Oyarzo, quien busca la reelección en el mismo distrito, que abarca las comunas de Maipú, Cerrillos, Pudahuel, Quilicura, Estación Central, Lampa, Tiltil y Colina.

“Para nosotros es muy doloroso comunicarle al distrito 8 que nuestra candidata Jamín Aguilar, que tiene un gran tejido social allí, ha declinado su candidatura en virtud del acuerdo”, indicó Cubillos. A renglón seguido, relevó que “ella ha aceptado, con la ratificación del presidente regional de la Quinta Región, asumir el desafío de ser candidata a senadora por Valparaíso”.

Por su parte, la propia candidata afectada señaló que “con una profunda tristeza, pero también esperanza, ya no voy por el distrito 8. Maipú me conoce muy bien, yo saqué primera mayoría el 2021, con una alta votación (...) Sin embargo, al tomar esta decisión de un acuerdo de todos los partidos políticos del oficialismo, es que hoy día voy como candidata a senadora”.

Finalmente, el diputado Rubén Oyarzo mostró su apoyo a Aguilar y afirmó que la tienda en la que milita resultó perjudicada por la negociación.

“Sinceramente creo que en esta negociación han maltratado un poco al Partido Radical”, indicó. “Pienso que, lamentablemente, a mi compañera de lista la están mandando al sacrificio a la Quinta Región , sin embargo vamos a estar ahí, dando la pelea”, sostuvo, aunque a continuación relevó que “la unidad es lo primero”.

Reunión con Boric

Respecto del rol jugado por el Presidente Boric en las negociaciones, el mandamás del Partido Radical fue tajante.

“Esto fue un acuerdo entre los partidos, quiero ser muy claro, no ha existido ninguna intervención del Presidente Boric en esto , quiero también ser muy claro. Yo creo que él puede manifestar toda la preocupación (...) respecto de la situación, eso es bienvenido, se lo agradecemos, pero la decisión fue determinada acá”, aseguró.

Esto, afirmó, fue decidido en conjunto con los siete partidos que forman la lista Unidad por Chile.