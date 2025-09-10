SUSCRÍBETE
Política

Tras revés judicial en el Tricel: defensa de Orrego dice que requerimiento de destitución mantiene vicios y gobernador insiste en su inocencia

El abogado Ciro Colombara afirma que el escrito admitido a tramitación sigue presentando problemas formales y volvió a desestimar los cargos que le imputan cores republicanos y de la UDI al gobernador de la RM.

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios
El gobernador de Santiago, Claudio Orrego. Foto: Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Este miércoles, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) acogió a trámite el requerimiento ingresado por el Partido Republicano y la UDI que busca la destitución del gobernador metropolitano, Claudio Orrego, por faltas a la probidad y abandono de deberes.

Esto, tras rechazar la presentación que hizo la defensa de la autoridad regional -encabezada por el abogado Ciro Colombara-, en la que acusó vicios en el requerimiento de los consejeros regionales de oposición.

Ante esto, el propio Colombara señaló esta tarde que, a juicio de la defensa, el escrito admitido a tramitación sigue manteniendo errores de forma y volvió a desestimar los cargos que se le imputan al gobernador de la RM.

“El requerimiento presentado en contra del gobernador Claudio Orrego tenía graves errores de forma, en cuanto a su presentación. Ahora ha sido admitido a tramitación, aunque nos parece que siguen manteniéndose problemas desde el punto de vista formal”, sostuvo el abogado.

“Sin perjuicio de eso, en cuanto al fondo, se le imputan (a Orrego) hechos falsos, y así los vamos a acreditar, o hechos que siendo verdaderos son analizados jurídicamente de manera errónea”, agregó, tras lo cual dijo estar convencido de que, por estos motivos, el Tricel rechazará la presentación.

Por su parte, el gobernador Claudio Orrego sostuvo que “a más de un mes desde que los consejeros regionales republicanos de (José Antonio) Kast y de la UDI presentaran un requerimiento en mi contra ante el Tricel, y luego de varios errores garrafales en la forma en que lo hicieron, he sido notificado legalmente del inicio de la tramitación”.

“Estamos convencidos de que este requerimiento carece de fundamentos de hecho y de derecho y así lo vamos a demostrar ante el tribunal”, cerró la autoridad metropolitana.

