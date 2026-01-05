Tricel proclama a José Antonio Kast como presidente electo

Este lunes el Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) proclamó oficialmente a José Antonio Kast como presidente electo de Chile.

A la ceremonia asistieron su esposa y futura primera dama, María Pía Adriasola; sus hijos José Antonio y Josefina Kast, y parte de su equipo, como su asesor Cristián Valenzuela, su encargada de comunicaciones, María Paz Fadel, y su jefa de gabinete, Catalina Ugarte.

Al evento también llegaron presidentes de partidos, de izquierda y de derecha, que previamente habían sido invitados. La única colectividad que se restó fue el Partido Comunista.

Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Del oficialismo se vieron a los timoneles PS, Paulina Vodanovic; del PPD, Jaime Quintana; del PR, Leonardo Cubillos, entre otros.

De la oposición llegaron los líderes del PNL, Johannes Kaiser; la UDI, Guillermo Ramírez; de RN, Rodrigo Galilea, y otros.

Posterior al hito, Kast brindará un punto de prensa. Solo responderá tres preguntas, las cuales estarán centradas en la contingencia.