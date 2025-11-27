UDI insistirá en creación de comisión investigadora tras rechazo de AC contra Pardow: buscarán invitar a Boric

Este martes, el Senado rechazó la acusación constitucional levantada contra el exministro de Energía, Diego Pardow (FA), a propósito del error de cálculo en las tarifas eléctricas.

La UDI, una de las fuerzas políticas que promovió el libelo no quedó conforme, y por lo mismo, dos de sus diputados anunciaron este jueves que insistirán en la creación de una comisión investigadora del caso y establecer si el exministro tuvo responsabilidad política.

Sergio Bobadilla y Flor Weisse aseveraron que si la instancia se logra conformar entre diciembre y enero de 2026, no solo citarán al exministro Pardow y a todas las compañías eléctricas que están involucradas en la polémica, sino que en marzo del próximo año también invitarán al Presidente Gabriel Boric y al exministro de Hacienda, Mario Marcel , para saber si estaban al tanto de la situación antes de que se hiciera pública.

“Si bien nos habría gustado que el Senado actuara en sintonía con la Cámara de Diputados y aprobara la acusación constitucional producto del actuar absolutamente negligente del exministro Pardow, aún quedan distintas instancias para hacer valer su responsabilidad política en este asunto”, señalaron los diputados.

“Su salida del gobierno sigue siendo insuficiente, porque el daño que este error provocó en el bolsillo de millones de chilenos aún es incalculable y, peor aún, ni siquiera existe seguridad de que los montos cobrados en exceso vayan a ser devueltos en su totalidad. Por eso el camino inmediato debe ser una comisión investigadora, para no solo indagar esta situación en particular, sino que también cómo operaron algunos poderes y sectores para salvar al exministro de Energía”, advirtieron.

En tanto, sobre la invitación al Mandatario una vez que deje el cargo, Bobadilla y Weisse aseguraron que “vamos a ejercer todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance y eso implica, por cierto, convocar al Presidente Boric a la comisión para conocer cuánto sabía de esta situación antes de que se hiciera pública”.

“Todos los antecedentes nos hacen sospechar de que el exministro Pardow no actuó solo, ni siquiera durante esta acusación, por lo que es esencial que se transparente”, concluyeron.