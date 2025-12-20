SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    UDI llama al Socialismo Democrático a rechazar norma de “amarre” y advierte acciones legales

    La declaración advierte que la iniciativa “perjudica gravemente a los funcionarios de carrera del país”, y que además “abre la puerta a la creación de una verdadera ‘planta paralela’ en la administración pública”.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    UDI llama al Socialismo Democrático a rechazar norma de “amarre” y advierte acciones legales

    La bancada de diputados de la UDI emitió una declaración pública en la que expresó su rechazo a la iniciativa del Gobierno de incorporar una norma de “amarre” al proyecto de ley de reajuste del sector público, emplazando directamente al Socialismo Democrático y advirtiendo que no descartan acciones legales y constitucionales para impedir su aplicación.

    En el texto, los parlamentarios sostienen que la medida impulsada por el Ejecutivo constituye una conducta “impropia, deshonesta e irresponsable” de la actual administración encabezada por el Presidente Gabriel Boric, al pretender incorporar una norma que —afirman— “vulnera directamente los principios de mérito, probidad y profesionalismo que deben regir la función pública”.

    La declaración advierte que la iniciativa “perjudica gravemente a los funcionarios de carrera del país”, quienes han sido fundamentales para el desarrollo y funcionamiento del Estado, y que además “abre la puerta a la creación de una verdadera ‘planta paralela’ en la administración pública”, integrada solo por operadores y activistas políticos afines al Gobierno.

    En ese sentido, la bancada gremialista apunta que la norma “incentiva la judicialización”, debilita las atribuciones de la Contraloría General de la República e “ignora sucesivos fallos de la Corte Suprema”, erosionando la institucionalidad y afectando la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos.

    UDI llama al Socialismo Democrático a rechazar norma de “amarre” y advierte acciones legales JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Uno de los ejes centrales del documento es el emplazamiento transversal a los partidos con representación en el Congreso, con un llamado explícito al Socialismo Democrático, a quienes instan a actuar con “absoluta responsabilidad y consecuencia”. A juicio de la UDI, respaldar la norma implicaría aprobar una disposición “contraria al interés general del país” y que “solo busca beneficiar a personas designadas por fines ideológicos”.

    Asimismo, los diputados señalaron que este tipo de medidas refleja una oportunidad perdida para “dejar atrás prácticas que han sido un lastre para el Estado” y que, por el contrario, profundiza una lógica de “privilegiar el ‘ningún pudor’, el pituto, la cercanía y la mediocridad, en desmedro del mérito, la excelencia y el servicio al país”.

    Finalmente, la bancada de la UDI recalcó que no descarta ejercer todas las acciones legales y constitucionales que sean necesarias para impedir la aplicación de esta norma, advirtiendo que su implementación podría terminar por “degradar el aparato público hasta convertirlo en una verdadera agencia de empleo al servicio del actual Gobierno y no de los intereses generales del país”.

    Más sobre:UDISocialismo DemocráticoGabriel BoricPresidenteEjecutivoProyecto de LeyGobierno

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cordero adelanta que reforma a Gendarmería sería ingresada en enero: “Es indispensable, una necesidad hace muchísimos años”

    ISP alerta por venta de pastillas bronceadoras sin autorización sanitaria

    Copiapó: sorprenden a camionero con cerca de 900 kilos de marihuana en la Ruta 5 Norte

    Por qué está aumentando el número de pacientes con enfermedad renal, según un estudio

    El espeluznante crimen por el que fue condenado el encargado de la morgue de la facultad de Medicina de Harvard

    Prisión preventiva para dos acusados por homicidio en Limache: uno de ellos es primo de autor del crimen de Ámbar Cornejo

    Lo más leído

    1.
    Gobierno elige a Patricia Muñoz como la primera directora de la Defensoría de Víctimas

    Gobierno elige a Patricia Muñoz como la primera directora de la Defensoría de Víctimas

    2.
    Ministra Orellana critica eventual retorno de la Primera Dama y dice que bancada republicana se opone a derechos de las mujeres

    Ministra Orellana critica eventual retorno de la Primera Dama y dice que bancada republicana se opone a derechos de las mujeres

    3.
    “Se ponen a la misma altura de Pinochet”: diputados RN piden a Contraloría pronunciarse por designación del gobierno en Defensoría de Víctimas

    “Se ponen a la misma altura de Pinochet”: diputados RN piden a Contraloría pronunciarse por designación del gobierno en Defensoría de Víctimas

    4.
    “Es una buena señal para el país”: hijo de Kast aplaude idea de que Presidente electo habite en La Moneda

    “Es una buena señal para el país”: hijo de Kast aplaude idea de que Presidente electo habite en La Moneda

    5.
    Venezuela y candidatura de Bachelet a la ONU: parlamentarios difieren sobre posturas de Kast

    Venezuela y candidatura de Bachelet a la ONU: parlamentarios difieren sobre posturas de Kast

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Tottenham Hotspur vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Tottenham Hotspur vs. Liverpool en TV y streaming

    Concierto del Macha y El Bloque Depresivo en el Estadio Nacional: Metro extiende horario y Red suma buses de apoyo

    Concierto del Macha y El Bloque Depresivo en el Estadio Nacional: Metro extiende horario y Red suma buses de apoyo

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. West Ham United por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. West Ham United por la Premier League

    Cordero adelanta que reforma a Gendarmería sería ingresada en enero: “Es indispensable, una necesidad hace muchísimos años”
    Chile

    Cordero adelanta que reforma a Gendarmería sería ingresada en enero: “Es indispensable, una necesidad hace muchísimos años”

    UDI llama al Socialismo Democrático a rechazar norma de “amarre” y advierte acciones legales

    Dónde y a qué hora ver a Tottenham Hotspur vs. Liverpool en TV y streaming

    Seguridad laboral en movimiento: los vacíos y avances del trabajo en plataformas digitales
    Negocios

    Seguridad laboral en movimiento: los vacíos y avances del trabajo en plataformas digitales

    Brechas laborales: mujeres del quintil más bajo avanzan tres veces menos que las de mayores ingresos

    Chile apuesta por convertirse en el hub digital sostenible de América Latina

    Por qué está aumentando el número de pacientes con enfermedad renal, según un estudio
    Tendencias

    Por qué está aumentando el número de pacientes con enfermedad renal, según un estudio

    El espeluznante crimen por el que fue condenado el encargado de la morgue de la facultad de Medicina de Harvard

    Laurie Paul, filósofa: “Es importante permitirse la incertidumbre”

    Mercado de fichajes: revisa las movidas de los clubes de Primera División para la temporada 2026
    El Deportivo

    Mercado de fichajes: revisa las movidas de los clubes de Primera División para la temporada 2026

    Un contraste de estilos: el nuevo duelo entre el Betis de Manuel Pellegrini y su rivalidad con el Getafe de José Bordalás

    El mercado abre sus vitrinas: los primeros movimientos en la Liga de Primera

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Reseña de libros: de Elizabeth Taylor a Carlos Vicuña Fuentes
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Elizabeth Taylor a Carlos Vicuña Fuentes

    El rescate de una biblia literaria: la nueva vida de la mirada crítica y aguda de Enrique Lihn

    Candelabro, la revelación del rock chileno 2025: “Queremos que nuestra música suene en la micro, en la feria, donde sea”

    Siete elefantes mueren tras colisión de tren de pasajeros en el noreste de India
    Mundo

    Siete elefantes mueren tras colisión de tren de pasajeros en el noreste de India

    Ataque en metro de Taipéi deja tres muertos y 11 heridos tras agresión con arma blanca

    Las elecciones clave que pueden acentuar el giro a la derecha de América Latina en 2026

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar
    Paula

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad