La bancada de diputados de la UDI emitió una declaración pública en la que expresó su rechazo a la iniciativa del Gobierno de incorporar una norma de “amarre” al proyecto de ley de reajuste del sector público, emplazando directamente al Socialismo Democrático y advirtiendo que no descartan acciones legales y constitucionales para impedir su aplicación.

En el texto, los parlamentarios sostienen que la medida impulsada por el Ejecutivo constituye una conducta “impropia, deshonesta e irresponsable” de la actual administración encabezada por el Presidente Gabriel Boric, al pretender incorporar una norma que —afirman— “vulnera directamente los principios de mérito, probidad y profesionalismo que deben regir la función pública”.

La declaración advierte que la iniciativa “perjudica gravemente a los funcionarios de carrera del país”, quienes han sido fundamentales para el desarrollo y funcionamiento del Estado, y que además “abre la puerta a la creación de una verdadera ‘planta paralela’ en la administración pública”, integrada solo por operadores y activistas políticos afines al Gobierno.

En ese sentido, la bancada gremialista apunta que la norma “incentiva la judicialización”, debilita las atribuciones de la Contraloría General de la República e “ignora sucesivos fallos de la Corte Suprema”, erosionando la institucionalidad y afectando la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos.

UDI llama al Socialismo Democrático a rechazar norma de "amarre" y advierte acciones legales

Uno de los ejes centrales del documento es el emplazamiento transversal a los partidos con representación en el Congreso, con un llamado explícito al Socialismo Democrático, a quienes instan a actuar con “absoluta responsabilidad y consecuencia”. A juicio de la UDI, respaldar la norma implicaría aprobar una disposición “contraria al interés general del país” y que “solo busca beneficiar a personas designadas por fines ideológicos”.

Asimismo, los diputados señalaron que este tipo de medidas refleja una oportunidad perdida para “dejar atrás prácticas que han sido un lastre para el Estado” y que, por el contrario, profundiza una lógica de “privilegiar el ‘ningún pudor’, el pituto, la cercanía y la mediocridad, en desmedro del mérito, la excelencia y el servicio al país”.