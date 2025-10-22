UDI pide a Contraloría investigar nuevos antecedentes de cálculos erróneos en cuentas de luz y emplaza a Boric a hacer un mea culpa

Pasadas las 10.30 de la mañana de este miércoles, el diputado y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, ingresó un oficio a Contraloría para solicitar que incorpore a la investigación los nuevos antecedentes dados a conocer por parte de Transelec sobre el cobro erróneo en tarifas eléctricas.

Para entregar más detalles del oficio, desde el frontis del ente contralor, el diputado señaló: “Cuando Contraloría anunció una investigación, solo teníamos en conocimiento el hecho de que se había cobrado por un error, según palabras del propio Ministerio de Energía. Después de eso, tuvimos conocimiento de otro hecho escandaloso respecto a las cuentas de la luz, que hace ya un año la empresa Transelec había reconocido que por un error se habían cobrado más de 100 millones de dólares y había establecido un mecanismo para devolver esa plata”.

“Esa información que se acaba de tener en conocimiento fue después de que la propia Contraloría instruyó esta investigación, por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo es pedirle a la contralora que incorpore estos nuevos antecedentes a la investigación respecto a la Comisión Nacional de Energía”, explicó.

Consultado sobre las palabras del Presidente Boric sobre el tema, Coloma sostuvo: “Ellos llegaron bajo la promesa de ‘no más abuso’, y lo que termina pasando es que por la incapacidad del Estado de hacer bien la pega, se termina abusando en la cuenta de la luz de todos los chilenos porque hay errores de cálculo, porque no fiscalizaron, no exigieron la devolución de los recursos, porque son cerca de 100 millones de dólares que no se les devolvieron a las personas".

“Esos son los hechos graves, y aquí el Presidente y su coalición tendrá que hacer un mea culpa respecto de las promesas con las que llegaron a gobernar y la realidad de la ineficiente gestión que han tenido, sobre todo cuando se habla de abusos con los recursos de todos los chilenos”, emplazó el diputado de la UDI.