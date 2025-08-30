UDI presenta proyecto para elevar al Consejo Fiscal Autónomo a rango constitucional y ampliar sus atribuciones

Los diputados de la UDI, Henry Leal y Felipe Donoso, ingresaron un proyecto de reforma constitucional que propone elevar al Consejo Fiscal Autónomo (CFA) a rango constitucional y ampliar sus funciones.

Según explicaron los parlamentarios, la iniciativa tiene como objetivo asegurar que las intervenciones y recomendaciones del organismo no dependan del gobierno de turno, aumentando además el quórum necesario para modificar su funcionamiento.

El proyecto también contempla que el CFA pueda recomendar al Ministerio de Hacienda medidas destinadas a mejorar la eficiencia del gasto público, como en el caso de programas mal evaluados o de los Programas de Mejoramiento de Gestión (PMG).

La propuesta surge luego de las declaraciones del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien al referirse a la salida del exministro de Hacienda Mario Marcel señaló que éste tuvo “muchas observaciones críticas de los trabajadores públicos, de otros sectores, por situaciones de por qué no tenemos más presupuesto para mejorar la situación de salud pública o el tema de la educación pública”, agregando que “siempre topamos en los recursos (…) se hizo casi un Dios del recurso por sobre la necesidad social”.

Frente a esto, Leal y Donoso plantearon que las palabras de Carmona representan una señal de alerta.

“Las declaraciones del presidente del PC reflejan la posición histórica de ese partido en materia de responsabilidad fiscal”, señaló Leal. Y añadió que “es absolutamente legítimo tener la preocupación de que en un eventual gobierno de Jara no van a cumplir con esta regla y podrían llevar a nuestro país a un nivel de endeudamiento mucho mayor que el actual”.

En ese sentido, declararon que “mientras todos los esfuerzos apuntan a reducir el gasto fiscal durante los próximos años, el partido de la candidata presidencial del oficialismo está prácticamente llamando a sobreendeudar a nuestro país de manera absolutamente irresponsable. Por eso resulta fundamental (…) fortalecer el CFA”, apuntando directamente a la candidata oficialista, Jeannette Jara.