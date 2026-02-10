SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    UDI responde ofensiva de Boric por proyecto de sala cuna y lo acusa de “maquillar sus malas cifras en su periodo legislativo”

    Con todo, desde el gremialismo aseguraron que están disponibles para avanzar en la iniciativa siempre y cuando se legisle con “los cálculos correctos y no aplicando un impuesto disfrazado a las pequeñas y medianas empresas".

    Helen Mora 
    Helen Mora
    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Continúa la disputa entre el Presidente Gabriel Boric y la Unión Demócrata Independiente (UDI) por el proyecto de ley de sala cuna.

    En concreto, ayer en un discurso público desde La Moneda, el Mandatario retomó su ofensiva contra los gremialistas, acusándolos de haber “trabado” dicha iniciativa legislativa.

    Lo anterior porque la UDI no citó a la comisión de Educación para votar el proyecto, lo que según el gobierno, habría frenado su avance.

    Además de ello, Boric aseguró que en privado los representantes de ese partido dijeron que no querían “darle un logro al gobierno” y que por eso estaban impidiendo que prosperara.

    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Ante tal acusación, algunos parlamentarios de la UDI salieron a responder al Jefe de Estado. Hoy hicieron lo mismo. Fueron el senador Javier Macaya y el diputado electo Jaime Coloma quienes lideraron la vocería.

    “Encontramos bien lamentable que como parte de una estrategia comunicacional para tapar sus propios errores, el Presidente Gabriel Boric apunte a la UDI como responsable de sus propias falencias”, reprochó Macaya.

    Dicho eso, aseguró que el partido se encuentra disponible para aprobar el proyecto, siempre y cuando se legisle con “los cálculos correctos y no aplicando un impuesto disfrazado y encubierto a las pequeñas y medianas empresas que no puedan asumir”.

    “Yo dudo que en dos sesiones se pueda hacer. O sea, yo creo que acá hay que poner la pelota al piso, hay que legislar bien, nosotros estamos disponibles para legislar, para hacerlo bien”, añadió refiriéndose a los primeros días legislativos de marzo, los últimos correspondientes a este gobierno.

    Con todo, ante la acusación del Presidente de que en privado afirmaron que no querían darle un logro a esta administración, Macaya señaló: “Yo lo descarto de plano, no es cierto, el Presidente le ha mentido al país, ha decidido mentirle al país con una estrategia comunicacional de responsabilizar algo que no es cierto respecto de su propia incapacidad para avanzar en una reforma que en 48 meses no le puso urgencia”.

    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Por su parte, el futuro diputado declaró: “Nosotros hacemos un llamado como partido al Presidente de que no venga a maquillar las malas cifras que ha tenido en su periodo legislativo a último segundo para poder mejorar su imagen”.

    A eso agregó: “Yo quiero las mejores leyes para Chile y si eso significa tomarse un par de semanas más para poder tener una buena sesión, ya sea la Comisión de Hacienda, la Comisión de Salud, la Comisión de Educación, nos vamos a tomar un par de semanas. A mí me gustaría que la ley que salga sea lo mejor posible y no legislar a ‘matacaballo’ como lamentablemente nos está acostumbrando este gobierno a último segundo”.

