UDI arremete contra Boric tras nuevo dardo por sala cuna: “Usted fracasó en su tramitación”

Este lunes el Presidente Gabriel Boric lanzó una nueva ofensiva contra la UDI por “trabar” el proyecto de ley de sala cuna, esto porque no citaron a la comisión de Educación para votar la iniciativa, lo que según el gobierno, habría frenado su avance.

Desde La Moneda, en el marco de la promulgación de la ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidado, el Mandatario acusó: "La UDI todas las semanas inventa una excusa para decir que no va a aprobar sala cuna. Y se los decimos claramente: la UDI está impidiendo aprobar sala cuna para las mujeres de Chile”.

“¿Saben lo que dicen en privado? Esto es lo más indignante, que no quieren darle un logro al gobierno. Esto no se trata de un logro al gobierno. Esto se trata de un derecho de dignidad para las mujeres de nuestra patria, que no pueden seguir esperando", aseguró.

Tras las declaraciones del Presidente, la UDI no se quedó en silencio. A través de breves videos representantes del gremialismo en el Congreso salieron a responder con un duro tono a Boric.

Por ejemplo, el senador Gustavo Sanhueza, que justamente preside la comisión de Educación, contestó: “Señor Presidente, si el proyecto de sala cuna no se aprueba en su gobierno, es porque usted fracasó en su tramitación”.

“Explíquele al país por qué entre el año 2022 y abril de 2024 su gobierno nunca puso en tabla este proyecto, siendo presidente del Senado su actual ministro del Interior (...) Explíquele al país por qué recién ahora, a fines de enero, cuando le quedan menos de dos meses para terminar su mandato, le pone urgencia inmediata a esta iniciativa. Culpar a los demás de nuestros propios fracasos siempre será el camino más fácil. Pero si sala cuna no se aprueba antes del 11 de marzo, es por el exceso ideológico de su gobierno que impidió un acuerdo oportuno”, añadió el senador.

En esa misma línea, el diputado Jorge Alessandri sostuvo: “El Presidente de la República acierta en una cosa, son pocos los logros que este gobierno puede destacar, pero en materia de sala cuna universal, fueron ellos los que se opusieron a un proyecto amplio, que incluyera a todos, que no subiera los costos del empleo ya alicaído”.

Por su parte, la diputada Flor Weisse criticó: “Su repentina preocupación por las mujeres la debió haber tenido en el caso Monsalve. La debe tener para no condenar a las miles de mujeres a la cesantía”.

Luego afirmó: “La UDI va a aprobar el proyecto de sala cuna universal, pero cuando se hagan las mejoras que corresponden, y no cuando usted quiera”.