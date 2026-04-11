Un mes del gobierno de Kast: oficialismo defiende gestión y oposición acusa errores

Este sábado se cumple un mes desde que comenzó el gobierno del Presidente José Antonio Kast, que ha estado marcado por el alza de los combustibles, recortes en los ministerios, las polémicas destituciones de la directora del Sernameg y de la subdirectora de Inteligencia de la PDI.

Así también, la construcción de una zanja en el norte que busca frenar la llegada de migrantes irregulares por pasos no habilitados, su visita a Argentina, el retiro y restitución de diferentes decretos y el cobro a los deudores del CAE.

Sobre estas últimas semanas, parlamentarios tanto de la oposición como del oficialismo entregaron su propio balance sobre la gestión del nuevo Gobierno y las noticias que han marcado los primeros días.

Oficialismo extiende respaldo a gestión de Kast

Desde el oficialismo asumen después de este primer mes que aún hay políticas que no han podido concretarse, pero que esto se debe principalmente a que se han encontrado con una oposición que les ha dificultado avanzar.

Arturo Squella, senador y presidente del Partido Republicano planteó que “con el primer mes cumplido del gobierno del Presidente Kast, se empiezan a ver resultados que son bastante positivos. Desde la próxima semana se empieza a discutir la batería de medidas más importantes que se han presentado durante las últimas décadas para reactivar la economía y generar el empleo que tanto necesitan miles de familias chilenas”.

E indicó sobre esto que “en matería de migración ilegal se ha avanzado significativamente en la construcción de las barreras materiales en la zona norte y en la implementación de medidas administrativas que apunten precisamente a evitar el ingreso que no corresponde por parte de personas extranjeras por pasos ilegales. En materia de seguridad pública, hemos tenido que enfrentar a los grupos de izquierda radical que pretender desestabilizar por medio de la violencia al Gobierno y a las instituciones”.

En la misma línea, la jefa de la bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Flor Weisse, dijo que “ha sido muy intenso y se ha tenido que enfrentar a una oposición igual que la que tuvo el presidente Piñera. Además, con una guerra externa que ha impactado en todo el mundo, pero que se enfrenta con responsabilidad, con seriedad y sin populismo. El desafío debe seguir siendo recuperar nuestro desarrollo y crecimiento económico y nuestra seguridad”.

Un mes del gobierno de Kast: oficialismo defiende gestión y oposición acusa errores RAUL ZAMORA/ATON CHILE

La diputada independiente con cupo de la UDI, Marlene Pérez también señaló que “el Presidente José Antonio Kast asumió en un escenario extremadamente complejo, con una economía tensionada y un Estado desordenado. Todos los procesos de instalación tienen dificultades, y por eso es importante ser responsables y dar espacio a que el gobierno pueda encauzar sus prioridades. En este primer mes se han visto señales claras de orden y de foco en lo que realmente les importa a los chilenos: seguridad, reconstrucción y alivio económico”.

Y añadió que “se han dado pasos positivos, como el destrabe de proyectos de inversión, el impulso al plan de reconstrucción, la implementación de la Alerta Sanitaria Oncológica y medidas concretas que alivian el bolsillo de las personas. Eso demuestra que, incluso en un contexto adverso, se puede avanzar con decisión”.

Además llamó a no obstaculizar sino a colaborar para “poner por delante a las personas”.

Un mes del gobierno de Kast: oficialismo defiende gestión y oposición acusa errores

Del mismo modo, el diputado Francisco Orrego de Renovación Nacional (RN) dijo que “ha sido un mes de trabajo bastante intenso, yo personalmente estoy preocupado por los desastres que se nos vienen por delante. Hay dos leyes en particular que tenemos que tramitar con la mayor rapidez posible. El Plan Nacional de Reconstrucción, que tiene por objetivo volver a levantar a este país, volver a hacerlo crecer y por sobre todas las cosas, generar trabajo digno para nuestros ciudadanos. Lamentablemente la oposición ha señalado desde ya que le va a poner cortapisa a la tramitación de este proyecto, lo que nos parece sumamente negativo”.

Además mencionó como otro desafío pendiente el Plan Escuelas Seguras, con el que se busca “proteger la integridad física, psíquica y la vida de nuestros estudiantes al interior de las aulas. Pero yo estoy particularmente dispuesto a que este proyecto no solamente quede limitado simplemente a los colegios, sino que también se amplíe a los establecimientos universitarios”, comentó el diputado.

Un mes del gobierno de Kast: oficialismo defiende gestión y oposición acusa errores Andres Perez

El parlamentario del mismo partido, Diego Schalper, dijo que el Gobierno este mes “ha demostrado tres cosas fundamentales. Lo primero es capacidad de generar unidad en la diversidad. El gobierno de unidad está funcionando y la verdad es que cuando las distintas bancadas se vieron en la necesidad de votar a favor de un proyecto, que no era fácil, se votó unánimemente a favor. Lo segundo, es un gobierno que pone sentido de urgencia y eso se ha visto en los distintos campos”.

“Y lo tercero y muy importante es un gobierno que le habla de frente a los chilenos, que les dice las cosas como son y eso tiene mucho valor, especialmente viniendo de un gobierno anterior que nos había acostumbrado a esconder aquellas cosas difíciles. Para qué hablar del caso Pardow, ¿no? Y por lo mismo nos parece que es un gobierno que ha logrado incorporarle mucho sentido de urgencia a la gestión y también mucha transparencia que me parece que es muy relevante para el desafío que sigue”, concluyó el secretario general de RN.

Oposición acusa de promesas incumplidas y “gobierno errático”

Por otro lado, desde la oposición tienen una visión que difiere de los mencionados anteriormente, en que mencionaron los errores cometidos por los diferentes actores del Ejecutivo y la falta de acciones concretas relacionadas con promesas de campaña.

El diputado de la Democracia Cristiana, Patricio Pinilla calificó como insuficiente el actuar del Gobierno y dijo que si este “fuera un estudiante que lleva un mes dando exámenes, la nota que le pondríamos sería un 3 . Y eso en relación a las propias expectativas que generó. En primer lugar, nos dijo que iba a reactivar la economía y lo que tenemos es una alza brutal en los combustibles con la consecuente inflación que eso conlleva y además con la información o declaración de que pretende rebajar el impuesto a las grandes empresas”.

Además, comentó que “nos ofreció mayor seguridad y hasta la época no ha presentado ni un solo proyecto de ley que apunte a mejorar esta situación tan anhelada por los chilenos y chilenas. Y la ministra ha hecho noticias más bien por temas particulares más que por sus acciones en pro de la seguridad. Y finalmente se nos dijo control de la migración irregular. Aparte de la zanja de la cual no tenemos mayores noticias, no hay otra novedad al respecto y no se ha ido ni un solo inmigrante del país que hubiese entrado de manera irregular”.

Un mes del gobierno de Kast: oficialismo defiende gestión y oposición acusa errores

De la misma forma, Héctor Ulloa, diputado del Partido Por la Democracia (PPD) mencionó que este primer mes “ha estado marcado por un aumento del pesimismo, y de una creciente percepción ciudadana de que el país va por mal camino. Además, se han cometido más errores de los esperados. De hecho, hay más seremis renunciados que migrantes deportados”.

“No se entiende que mientras se traspasa el alza del precio de los combustibles a las personas, se impulsa un proyecto de Reconstrucción Nacional que busca rebajar los impuestos de las grandes empresas. Es necesario también levantar la agenda en materia de seguridad, ya que la ministra ha tenido que dar más explicaciones por la salida de la exsubdirectora de inteligencia de la PDI, que por cómo enfrentará las altas tasas de homicidio”, dijo también el parlamentario del PPD.

Un mes del gobierno de Kast: oficialismo defiende gestión y oposición acusa errores Jose Acchiardo jacchiar@gmail.com

La diputada Carolina Cucumides del Partido Socialista (PS) pidió un cambio de rumbo en la gestión y señaló que “este primer mes de gobierno la verdad es que ha sido un gobierno errático . Un gobierno que la da una bofetada y un cachetazo a la clase trabajadora, con medidas impopulares. El sesgo político ha generado una trinchera y falta de diálogo.

E hizo un llamado al Presidente Kast para que “partamos de cero, esto implica una conversación política y respetar el Congreso. Respetar las ideas y llegar a acuerdos porque nuestras familias no pueden seguir pagando el costo de la vida, como lo estamos haciendo por una mala decisión política”.

Un mes del gobierno de Kast: oficialismo defiende gestión y oposición acusa errores Andres Perez

El diputado del Frente Amplio, Matías Fernández por su parte dijo que estas primeras semanas han estado marcadas por la improvisación. “El recorte del 3% a todos los ministerios ha sido una decisión sobreideologizada que no midió afectación por cartera, siendo por ejemplo en salud, un recorte que disminuye derechos sociales. Y peor aún, en un escenario real de crisis como la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormúz, el Gobierno no ha sido capaz de dar una respuesta para que no sea traspasado el costo del alza a las personas. Por el contrario, ha aplicado la misma receta que con los recortes: que la ciudadanía pague. En lugar de fortalecer al Estado, se está debilitando su capacidad de respuesta ”, señaló el parlamentario.

Sobre esto mismo agregó que “hemos visto una agenda legislativa desordenada, con iniciativas misceláneas y sin diálogo político real, lo que dificulta avanzar en soluciones concretas para el país. Chile necesita un gobierno serio, con conducción y responsabilidad, no uno que improvise deliberadamente a costa de las personas”.

Un mes del gobierno de Kast: oficialismo defiende gestión y oposición acusa errores

Desde el Partido de la Gente (PDG), el diputado Fabián Ossandón dijo que “el primer mes del Presidente Kast deja lecciones importantes y también desafíos pendientes. Chile necesita decisiones que cuiden a su gente, especialmente, a la clase media que hoy está haciendo malabares para llegar a fin de mes. El alza de los combustibles golpea directamente a quienes trabajan y sostienen sus hogares, especialmente, en regiones como Antofagasta, donde la vida ya es más cara. Luz, arriendos y alimentos siguen subiendo.

Sobre seguridad, dijo que aún no hay avances concretos. “No se ven resultados en expulsiones y los extranjeros en situación irregular siguen en el país. En mi región, además, no se han destruido los pasos no habilitados en la frontera con Bolivia y Argentina, y la zanja no es suficiente ”, señaló el diputado del PDG.