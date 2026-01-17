Una coalición de izquierda, el legado fallido de Boric

A menos de dos meses de terminar su administración, y con un listado de mil avances ya publicado, el Presidente Gabriel Boric ayer se mostró inquieto. Una de las metas más ambiciosas que se autoimpuso está aún lejos de concretarse: conformar una alianza política de izquierda sólida y proyectable.

En público y en privado, el mandatario ha hecho saber que para él es un anhelo importante que las “dos almas” con las que llegó a La Moneda en 2022 permanezcan unidas una vez que su período termine. “Espero que podamos formar una coalición de largo plazo para un proyecto progresista en Chile”, dijo en entrevista con El País.

A menos de dos meses de que acabe su mandato, sin embargo, quedó claro que su deseo no se cumplió. Esta semana se evidenció la mayor crisis de convivencia dentro de las colectividades del oficialismo. El Socialismo Democrático se rebeló ante las recriminaciones que recibieron por parte del PC y el FA por haber respaldado -en 2023- los artículos sobre la defensa legítima contenidos en la Ley Nain-Retamal.

Esto justo después de la absolución de Claudio Crespo, acusado de dejar ciego a Gustavo Gatica.

Para el PS y el PPD resultó doloroso que el presidente haya descartado en televisión que la Ley Nain-Retamal se trató de una iniciativa presidencial, cuando lo cierto es que La Moneda llamó a los parlamentarios del oficialismo a apoyarla en el Congreso. Por lo mismo, hoy ellos concentran los cuestionamientos sobre la proyección de la alianza. E identifican un responsable: Boric.

La presidenta del PS, la senadora Paulina Vodanovic, fue tajante. “Hubo cuatro años para construir eso (una alianza) y no se hizo“. La timonel justificó su diagnóstico: “No sé si hubo realmente esa voluntad de dejar esa gran coalición política, porque cuando uno ve que el trato con los partidos se reducía a una reunión semanal en el comité político, no veo yo cómo se pudo haber avanzado en construir algo mayor".

FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

En consideración de los fuertes roces, ayer el presidente hizo un urgente llamado a la unidad del sector. “La izquierda, el progresismo, no tiene que estar peleando entre ellos. Tenemos que estar juntos para defender cosas como la reforma de pensiones. Cuando estamos juntos, trabajamos juntos y prima la unidad (...) es cuando más logramos avanzar (...)“, planteó en una actividad en Quinta Normal.

E inmediatamente agregó: “Hago un llamado a todas las fuerzas progresistas, como presidente de la República, pero como ciudadano, a dejar de lado las diferencias”.

La presión, sin embargo, no ha dejado de elevarse. “No sé si sea suficiente con un llamado a la unidad (del presidente). El gobierno no es un actor que pueda tomar palco en esta crisis, tiene un rol protagónico si es que estima que se deben normalizar las relaciones hacia el final del mandato”, dijo el senador Jaime Quintana, quien preside el PPD.

Sus palabras dan cuenta de que en las tiendas resienten que Boric (ni su gabinete) realice gestiones concretas para intentar descomprimir la crisis. De hecho, hasta el cierre de esta edición, en el sector algunos se quejaban de que el mandatario no los había contactado.

Quintana, además, planteó ayer en radio Infinita que “no es posible construir coalición” en medio del quiebre en el oficialismo. En ese sentido, adelantó que “van a ser dos oposiciones“. Anteriormente, en entrevista con La Tercera, el timonel reconoció que "algo faltó (en la construcción de la alianza). Al presidente lo vi jugado en eso, lo declaró varias veces. Pero en los hechos no se avanzó“.

Por su parte, el líder del Partido Radical, Leonardo Cubillos, manifestó que “los hechos que se suscitaron (esta semana) demuestran que estos cuatro años no han servido como cimentador del progresismo más amplio (...). No pondría en juego el futuro de la oposición, pero claramente así es difícil construirla en unidad".

“Cuando los costos de la unidad los pagan siempre los mismos, no termina de cuajar (la alianza)”, complementó Juan Carlos Urzúa, quien encabeza el Partido Liberal.

En esta coalición, además, ha nacido una preocupación por el comportamiento del presidente en la recta final del gobierno. Un comentario extendido es que retomó actitudes de cuando era diputado, como los enfrentamientos con la prensa y el tiempo que dedica a postear en redes sociales. Lo que temen es que, con José Antonio Kast ya electo, haya decidido hablar exclusivamente a su 30%.

Más allá del Socialismo Democrático, el diputado Jaime Mulet, líder de la Federación Regionalista Verde Social, identifica tres motivos por los que no se concretó la alianza. El primero de ellos son las diferencias ideológicas dentro de la coalición, que según detalló, incluye marxismo leninismo y estatismo versus demócratas liberales, que creen en la economía social de mercado.

El segundo es la historia reciente. Para Mulet, “el período del eje DC-PS, con Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet, pese a todo, ha sido mejor que el periodo Bachelet II-Boric”. Por último, cree que la coalición fracasó porque “dejas de lado el centro y lo aprovechan la derecha y los populistas”.

Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Para el FA, la postura de sus aliados es dolorosa. Como el partido del Presidente Boric, ellos son los que más insistentemente han hecho llamados a la unidad amplia del sector. De hecho, la timonel de esta colectividad, Constanza Martínez, planteó en algunas reuniones que era necesario darle un nombre a la alianza, para así poder proyectarla. Pero nunca se concretó.

El llamado de Boric, por lo demás, tampoco cayó bien en la alianza de gobierno. “No basta solo un llamado si no estuvo acompañado de una praxis proporcional a ello en los episodios críticos. Mejor reconocer dos modos diferentes de ser de izquierda y buscar coordinar más que unificar”, afirmó el jefe de bancada de los senadores PS, Juan Luis Castro.

Raúl Zamora/Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

“El presidente (...) debería aconsejar a sus pares del FA que respeten nuestra trayectoria e historia, porque la unidad a la que llama parte por el respeto“, sostuvo, por su parte, el senador socialista Fidel Espinoza.