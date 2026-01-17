SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Una coalición de izquierda, el legado fallido de Boric

    La peor crisis de convivencia que se desató esta semana en el oficialismo -a raíz de las recriminaciones por la Ley Nain-Retamal- ratificó una realidad que hace meses se hizo presente en el sector: que el sueño del presidente de consolidar una alianza política sólida y proyectable se frustró. En el Socialismo Democrático delegan responsabilidad en él.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    A menos de dos meses de terminar su administración, y con un listado de mil avances ya publicado, el Presidente Gabriel Boric ayer se mostró inquieto. Una de las metas más ambiciosas que se autoimpuso está aún lejos de concretarse: conformar una alianza política de izquierda sólida y proyectable.

    En público y en privado, el mandatario ha hecho saber que para él es un anhelo importante que las “dos almas” con las que llegó a La Moneda en 2022 permanezcan unidas una vez que su período termine. “Espero que podamos formar una coalición de largo plazo para un proyecto progresista en Chile”, dijo en entrevista con El País.

    A menos de dos meses de que acabe su mandato, sin embargo, quedó claro que su deseo no se cumplió. Esta semana se evidenció la mayor crisis de convivencia dentro de las colectividades del oficialismo. El Socialismo Democrático se rebeló ante las recriminaciones que recibieron por parte del PC y el FA por haber respaldado -en 2023- los artículos sobre la defensa legítima contenidos en la Ley Nain-Retamal.

    Esto justo después de la absolución de Claudio Crespo, acusado de dejar ciego a Gustavo Gatica.

    Para el PS y el PPD resultó doloroso que el presidente haya descartado en televisión que la Ley Nain-Retamal se trató de una iniciativa presidencial, cuando lo cierto es que La Moneda llamó a los parlamentarios del oficialismo a apoyarla en el Congreso. Por lo mismo, hoy ellos concentran los cuestionamientos sobre la proyección de la alianza. E identifican un responsable: Boric.

    La presidenta del PS, la senadora Paulina Vodanovic, fue tajante. “Hubo cuatro años para construir eso (una alianza) y no se hizo“. La timonel justificó su diagnóstico: “No sé si hubo realmente esa voluntad de dejar esa gran coalición política, porque cuando uno ve que el trato con los partidos se reducía a una reunión semanal en el comité político, no veo yo cómo se pudo haber avanzado en construir algo mayor".

    FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    En consideración de los fuertes roces, ayer el presidente hizo un urgente llamado a la unidad del sector. “La izquierda, el progresismo, no tiene que estar peleando entre ellos. Tenemos que estar juntos para defender cosas como la reforma de pensiones. Cuando estamos juntos, trabajamos juntos y prima la unidad (...) es cuando más logramos avanzar (...)“, planteó en una actividad en Quinta Normal.

    E inmediatamente agregó: “Hago un llamado a todas las fuerzas progresistas, como presidente de la República, pero como ciudadano, a dejar de lado las diferencias”.

    La presión, sin embargo, no ha dejado de elevarse. “No sé si sea suficiente con un llamado a la unidad (del presidente). El gobierno no es un actor que pueda tomar palco en esta crisis, tiene un rol protagónico si es que estima que se deben normalizar las relaciones hacia el final del mandato”, dijo el senador Jaime Quintana, quien preside el PPD.

    Sus palabras dan cuenta de que en las tiendas resienten que Boric (ni su gabinete) realice gestiones concretas para intentar descomprimir la crisis. De hecho, hasta el cierre de esta edición, en el sector algunos se quejaban de que el mandatario no los había contactado.

    Quintana, además, planteó ayer en radio Infinita que “no es posible construir coalición” en medio del quiebre en el oficialismo. En ese sentido, adelantó que “van a ser dos oposiciones“. Anteriormente, en entrevista con La Tercera, el timonel reconoció que "algo faltó (en la construcción de la alianza). Al presidente lo vi jugado en eso, lo declaró varias veces. Pero en los hechos no se avanzó“.

    Por su parte, el líder del Partido Radical, Leonardo Cubillos, manifestó que “los hechos que se suscitaron (esta semana) demuestran que estos cuatro años no han servido como cimentador del progresismo más amplio (...). No pondría en juego el futuro de la oposición, pero claramente así es difícil construirla en unidad".

    “Cuando los costos de la unidad los pagan siempre los mismos, no termina de cuajar (la alianza)”, complementó Juan Carlos Urzúa, quien encabeza el Partido Liberal.

    En esta coalición, además, ha nacido una preocupación por el comportamiento del presidente en la recta final del gobierno. Un comentario extendido es que retomó actitudes de cuando era diputado, como los enfrentamientos con la prensa y el tiempo que dedica a postear en redes sociales. Lo que temen es que, con José Antonio Kast ya electo, haya decidido hablar exclusivamente a su 30%.

    Más allá del Socialismo Democrático, el diputado Jaime Mulet, líder de la Federación Regionalista Verde Social, identifica tres motivos por los que no se concretó la alianza. El primero de ellos son las diferencias ideológicas dentro de la coalición, que según detalló, incluye marxismo leninismo y estatismo versus demócratas liberales, que creen en la economía social de mercado.

    El segundo es la historia reciente. Para Mulet, “el período del eje DC-PS, con Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet, pese a todo, ha sido mejor que el periodo Bachelet II-Boric”. Por último, cree que la coalición fracasó porque “dejas de lado el centro y lo aprovechan la derecha y los populistas”.

    Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Para el FA, la postura de sus aliados es dolorosa. Como el partido del Presidente Boric, ellos son los que más insistentemente han hecho llamados a la unidad amplia del sector. De hecho, la timonel de esta colectividad, Constanza Martínez, planteó en algunas reuniones que era necesario darle un nombre a la alianza, para así poder proyectarla. Pero nunca se concretó.

    El llamado de Boric, por lo demás, tampoco cayó bien en la alianza de gobierno. “No basta solo un llamado si no estuvo acompañado de una praxis proporcional a ello en los episodios críticos. Mejor reconocer dos modos diferentes de ser de izquierda y buscar coordinar más que unificar”, afirmó el jefe de bancada de los senadores PS, Juan Luis Castro.

    Raúl Zamora/Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    “El presidente (...) debería aconsejar a sus pares del FA que respeten nuestra trayectoria e historia, porque la unidad a la que llama parte por el respeto“, sostuvo, por su parte, el senador socialista Fidel Espinoza.

    FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene
    Más sobre:PolíticaLT SábadoPPDPSLa MonedaPresidente Gabriel Boric

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    ONG Foro Penal eleva a 100 los presos políticos excarcelados en Venezuela, por debajo de los datos del régimen

    Adolescentes de 14 y 17 años en internación provisoria tras causar muerte de joven de 19 al manipular arma de fuego en San Clemente

    EE.UU. emite advertencias sobre riesgos en el espacio aéreo de México, Centroamérica y Sudamérica por actividad militar

    Zelensky afirma que Rusia prepara nuevos ataques a gran escala y acusa “insuficientes” suministros de defensa aérea en Ucrania

    Hasta 37 °C: declaran alerta roja para las regiones de Ñuble y del Biobío por “calor extremo” durante este fin de semana

    Príncipe heredero de Irán insta al mundo a ayudar a los manifestantes a derrocar al régimen de Jamenei

    Lo más leído

    1.
    Terremoto movió la aguja: Bachelet y Piñera son los presidentes que registran más citas previo al cambio de mando

    Terremoto movió la aguja: Bachelet y Piñera son los presidentes que registran más citas previo al cambio de mando

    2.
    En medio de crisis oficialista: Jeannette Jara anuncia que está en reflexión sobre su militancia en el Partido Comunista

    En medio de crisis oficialista: Jeannette Jara anuncia que está en reflexión sobre su militancia en el Partido Comunista

    3.
    Ministerio de la Mujer detecta error de cálculo en pago de remuneraciones desde 2020 por casi $312 millones

    Ministerio de la Mujer detecta error de cálculo en pago de remuneraciones desde 2020 por casi $312 millones

    4.
    Vallejo expresa molestia por “filtración” de carta al PC por Jadue y en crisis oficialista pide poner la “pelota al piso”

    Vallejo expresa molestia por “filtración” de carta al PC por Jadue y en crisis oficialista pide poner la “pelota al piso”

    5.
    Tras cita con Boric, Kast deja en suspenso aprobación de sala cuna y niega diálogo sobre candidatura de Bachelet a la ONU

    Tras cita con Boric, Kast deja en suspenso aprobación de sala cuna y niega diálogo sobre candidatura de Bachelet a la ONU

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Manchester City en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Manchester City en TV y streaming

    Confirman cuarto concierto de Soda Stereo por la gira Ecos: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Confirman cuarto concierto de Soda Stereo por la gira Ecos: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Adolescentes de 14 y 17 años en internación provisoria tras causar muerte de joven de 19 al manipular arma de fuego en San Clemente
    Chile

    Adolescentes de 14 y 17 años en internación provisoria tras causar muerte de joven de 19 al manipular arma de fuego en San Clemente

    Hasta 37 °C: declaran alerta roja para las regiones de Ñuble y del Biobío por “calor extremo” durante este fin de semana

    Tras destitución, exfiscal Bufadel se une a oficina de abogados de expersecutores que obtuvo absolución de Sebastián Zamora

    Trump amenaza con imponer aranceles a países que se opongan a su plan para Groenlandia
    Negocios

    Trump amenaza con imponer aranceles a países que se opongan a su plan para Groenlandia

    El eventual ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, hace primeras gestiones y visita desaladoras en Atacama

    Trump prefiere mantener a Kevin Hasset como asesor y Warsh toma ventaja para liderar la Fed

    Friends regresa en formato coleccionable a restaurantes McDonald’s en Chile
    Tendencias

    Friends regresa en formato coleccionable a restaurantes McDonald’s en Chile

    Las 5 entregas más excepcionales que DHL hizo en 2025

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    La reinvención de Coquimbo Unido tras su glorioso 2025
    El Deportivo

    La reinvención de Coquimbo Unido tras su glorioso 2025

    Entrevista con Juan Pablo Pareja: “Tener el Claro Arena es una ventaja competitiva que esperamos sostener”

    Joaquín Niemann blinda a la liga árabe en la disputa con el PGA Tour: “Soy un fiel creyente del LIV Golf”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Entre la aventura y el humor: a fondo en la cara más lúdica de Game of Thrones
    Cultura y entretención

    Entre la aventura y el humor: a fondo en la cara más lúdica de Game of Thrones

    Hesse Kassel, la banda que florece en el rock chileno: “Es como una rosa con espinas; es bello, pero igual es crudo”

    El talento silencioso de Rai García

    ONG Foro Penal eleva a 100 los presos políticos excarcelados en Venezuela, por debajo de los datos del régimen
    Mundo

    ONG Foro Penal eleva a 100 los presos políticos excarcelados en Venezuela, por debajo de los datos del régimen

    EE.UU. emite advertencias sobre riesgos en el espacio aéreo de México, Centroamérica y Sudamérica por actividad militar

    Zelensky afirma que Rusia prepara nuevos ataques a gran escala y acusa “insuficientes” suministros de defensa aérea en Ucrania

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano
    Paula

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha