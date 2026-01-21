Una mujer podría volver a la testera: Paulina Núñez es elegida por RN como carta de la bancada para presidir el Senado

Por unanimidad, en una reunión almuerzo en el que participaron algunos legisladores independientes como invitados, la senadora Paulina Núñez (RN) fue elegida para ser candidata de su comité parlamentario a la presidencia de la Cámara Alta.

A pesar de todos los ruidos de las últimas semanas, que además se han agudizado por las tensiones de las próximas elecciones internas de Renovación Nacional, la decisión deja encaminada a la legisladora de Antofagasta como favorita para asumir en la testera, posiblemente a partir de marzo de 2026.

Si bien el pacto de gobernabilidad del Senado no está cerrado, ya que la idea es hacer un entendimiento con las bancadas de izquierda y centroizquierda, debido a que RN es la bancada más numerosa (con 8 senadores militantes, a los que sumarían dos independientes) al menos debiera contar con un año asegurado en la presidencia de esta rama del Congreso.

Esta determinación, sin embargo, no deja completamente fuera de carrera al actual presidente de la Cámara Alta, Manuel José Ossandón (RN), quien se declaró disponible para continuar un año más en la testera. De hecho, Ossandón tiene otra alternativa y votó por la postulación de Núñez.

Las chances de Ossandón

El plan del senador y exalcalde de Puente Alto es cerrar un acuerdo para que las fuerzas de derecha que apoyaron la elección del presidente electo José Antonio Kast, se queden con tres años de presidencia. Uno para RN, otro para la UDI y uno para republicanos.

Según la versión que ha transmitido a sus pares de RN, Ossandón ocuparía la presidencia en el año reservado para los senadores republicanos, quienes supuestamente le cederían el cupo, a cambio de ayudar a contribuir con el clima de gobernabilidad del Congreso.

En tanto, el cuarto año del período legislativo (marzo de 2026 a marzo de 2030), sería cedido a los partidos de izquierda y centroizquierda. Esa fórmula, sin embargo, dista mucho de las aspiraciones de las actuales fuerzas oficialistas que pasarían a ser parte de la futura oposición a Kast. Ello se traduciría en un clima de tensiones y de “guerrilla legislativa”, que es precisamente lo que el equipo del presidente electo quiere evitar.

Si no prospera esa fórmula de 3x1 (tres para la derecha y uno para la futura oposición), el mismo senador RN ha dicho que desistiría.

La semana pasada, Ossandón, en Emol TV, ya lo había adelantado: “Si hay solo un cupo para RN (en la presidencia del Senado), yo no postularía”, dijo.

En la reunión de almuerzo de este miércoles, además, RN dejó zanjadas las jefaturas del comité para el próximo período. Desde marzo de 2026 asume la senadora María José Gatica, como jefa, y Andrés Longton, como subjefe.

Carrera interna

La definición de los senadores RN por Núñez también tendría un efecto en la resolución del conflicto del partido.

La senadora de Antofagasta ha sido levantada como carta de la disidencia para presidir la colectividad en el proceso eleccionario interno que se realizaría en abril de 2026, mientras el oficialismo del partido está promoviendo a la secretaria general y senadora electa, Andrea Balladares.

Si bien ser presidenta del Senado y, a la vez, encabezar el partido, no son tareas incompatibles desde un punto de vista constitucional, legal o reglamentario, el ejercicio simultáneo de ambos cargos puede llevar a episodios hipotéticos de conflictos de interés, cuando las aspiraciones de la colectividad choquen con definiciones del colectivo de la Cámara Alta.

Incluso algunos senadores, que apoyaron la elección de Núñez a la presidencia de la corporación, admiten que lo hicieron para tratar de persuadirla para que no postule a la directiva de RN.

Una señal de ese entendimiento es que Balladares, quien sería su eventual rival interna, también respaldó la nominación a la testera de la senadora de Antofagasta.