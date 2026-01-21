SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Una mujer podría volver a la testera: Paulina Núñez es elegida por RN como carta de la bancada para presidir el Senado

    Debido a que Renovación Nacional es el comité más numeroso, al menos debiera contar con un año asegurado en la presidencia de esta rama del Congreso. Esta determinación, sin embargo, no deja completamente fuera de carrera al senador Manuel José Ossandón (RN).

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson
    Senadora Paulina Núñez

    Por unanimidad, en una reunión almuerzo en el que participaron algunos legisladores independientes como invitados, la senadora Paulina Núñez (RN) fue elegida para ser candidata de su comité parlamentario a la presidencia de la Cámara Alta.

    A pesar de todos los ruidos de las últimas semanas, que además se han agudizado por las tensiones de las próximas elecciones internas de Renovación Nacional, la decisión deja encaminada a la legisladora de Antofagasta como favorita para asumir en la testera, posiblemente a partir de marzo de 2026.

    Si bien el pacto de gobernabilidad del Senado no está cerrado, ya que la idea es hacer un entendimiento con las bancadas de izquierda y centroizquierda, debido a que RN es la bancada más numerosa (con 8 senadores militantes, a los que sumarían dos independientes) al menos debiera contar con un año asegurado en la presidencia de esta rama del Congreso.

    Esta determinación, sin embargo, no deja completamente fuera de carrera al actual presidente de la Cámara Alta, Manuel José Ossandón (RN), quien se declaró disponible para continuar un año más en la testera. De hecho, Ossandón tiene otra alternativa y votó por la postulación de Núñez.

    Las chances de Ossandón

    El plan del senador y exalcalde de Puente Alto es cerrar un acuerdo para que las fuerzas de derecha que apoyaron la elección del presidente electo José Antonio Kast, se queden con tres años de presidencia. Uno para RN, otro para la UDI y uno para republicanos.

    Según la versión que ha transmitido a sus pares de RN, Ossandón ocuparía la presidencia en el año reservado para los senadores republicanos, quienes supuestamente le cederían el cupo, a cambio de ayudar a contribuir con el clima de gobernabilidad del Congreso.

    En tanto, el cuarto año del período legislativo (marzo de 2026 a marzo de 2030), sería cedido a los partidos de izquierda y centroizquierda. Esa fórmula, sin embargo, dista mucho de las aspiraciones de las actuales fuerzas oficialistas que pasarían a ser parte de la futura oposición a Kast. Ello se traduciría en un clima de tensiones y de “guerrilla legislativa”, que es precisamente lo que el equipo del presidente electo quiere evitar.

    Si no prospera esa fórmula de 3x1 (tres para la derecha y uno para la futura oposición), el mismo senador RN ha dicho que desistiría.

    La semana pasada, Ossandón, en Emol TV, ya lo había adelantado: “Si hay solo un cupo para RN (en la presidencia del Senado), yo no postularía”, dijo.

    En la reunión de almuerzo de este miércoles, además, RN dejó zanjadas las jefaturas del comité para el próximo período. Desde marzo de 2026 asume la senadora María José Gatica, como jefa, y Andrés Longton, como subjefe.

    Carrera interna

    La definición de los senadores RN por Núñez también tendría un efecto en la resolución del conflicto del partido.

    La senadora de Antofagasta ha sido levantada como carta de la disidencia para presidir la colectividad en el proceso eleccionario interno que se realizaría en abril de 2026, mientras el oficialismo del partido está promoviendo a la secretaria general y senadora electa, Andrea Balladares.

    Si bien ser presidenta del Senado y, a la vez, encabezar el partido, no son tareas incompatibles desde un punto de vista constitucional, legal o reglamentario, el ejercicio simultáneo de ambos cargos puede llevar a episodios hipotéticos de conflictos de interés, cuando las aspiraciones de la colectividad choquen con definiciones del colectivo de la Cámara Alta.

    Incluso algunos senadores, que apoyaron la elección de Núñez a la presidencia de la corporación, admiten que lo hicieron para tratar de persuadirla para que no postule a la directiva de RN.

    Una señal de ese entendimiento es que Balladares, quien sería su eventual rival interna, también respaldó la nominación a la testera de la senadora de Antofagasta.

    Más sobre:PolíticaPaulina NúñezManuel José OssandónRNSenado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast visita zonas afectadas por incendios y evita confrontación con el gobierno

    El despliegue del Servicio Médico Legal para identificar a las víctimas de los incendios

    Gobierno advierte que psicópata de Alto Hospicio sería beneficiado con ley para favorecer a exuniformados de Punta Peuco

    Netanyahu acepta unirse a “Junta de la Paz” en medio de operaciones en Gaza y demolición de sede de la UNRWA

    El despliegue de Bomberos en la zona centro sur: 8.416 efectivos y 1.103 carros

    La segunda línea de Kast: los subsecretarios y delegados presidenciales que llegarán al Ejecutivo

    Lo más leído

    1.
    ¿Vuelco en elección parlamentaria?: UDI asegura que reconteo de votos les da un diputado y el PDG lo pierde

    ¿Vuelco en elección parlamentaria?: UDI asegura que reconteo de votos les da un diputado y el PDG lo pierde

    2.
    Vallejo y oficialismo ponen fin a la tregua por emergencia y culpan a la oposición de trabar la ley de Incendios

    Vallejo y oficialismo ponen fin a la tregua por emergencia y culpan a la oposición de trabar la ley de Incendios

    3.
    Kast define a Ampuero como su embajador ante la ONU y comienza a cerrar su red de representantes en el exterior

    Kast define a Ampuero como su embajador ante la ONU y comienza a cerrar su red de representantes en el exterior

    4.
    Cómo Kast pasó de denunciar a Jaime Campos en Fiscalía por soborno y cohecho a integrarlo a su gabinete

    Cómo Kast pasó de denunciar a Jaime Campos en Fiscalía por soborno y cohecho a integrarlo a su gabinete

    5.
    “Lamento no poder despedirme”: Trinidad Steinert confirma a fiscales regionales su nominación como ministra de Seguridad de Kast

    “Lamento no poder despedirme”: Trinidad Steinert confirma a fiscales regionales su nominación como ministra de Seguridad de Kast

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Servicios

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    A qué hora y dónde ver a Juventus vs. Benfica por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Juventus vs. Benfica por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. PSV por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. PSV por la Champions League

    Kast visita zonas afectadas por incendios y evita confrontación con el gobierno
    Chile

    Kast visita zonas afectadas por incendios y evita confrontación con el gobierno

    El despliegue del Servicio Médico Legal para identificar a las víctimas de los incendios

    Gobierno advierte que psicópata de Alto Hospicio sería beneficiado con ley para favorecer a exuniformados de Punta Peuco

    El visto bueno del sector financiero al gabinete de José Antonio Kast
    Negocios

    El visto bueno del sector financiero al gabinete de José Antonio Kast

    CMF: Cae nivel de endeudamiento y morosos bajan de los 4 millones de personas

    Jorge Quiroz renuncia al directorio de la Bolsa de Santiago

    Las predicciones de las películas que podrían ganar los Premios Óscar 2026, según el New York Times
    Tendencias

    Las predicciones de las películas que podrían ganar los Premios Óscar 2026, según el New York Times

    Karol G es la nueva embajadora global de Reebok: la marca presentará una colección exclusiva co-diseñada por la artista

    ¿Por qué se descarriló el tren en Adamuz? Las pistas que encontró la investigación hasta ahora

    El insólito gol de Guido Vadalá y el tanto de Lucas Pratto que clasificaron a Coquimbo a la final de la Supercopa
    El Deportivo

    El insólito gol de Guido Vadalá y el tanto de Lucas Pratto que clasificaron a Coquimbo a la final de la Supercopa

    Coquimbo Unido aprovecha los enormes errores de Limache para ganar con remontada y meterse en la final de la Supercopa

    En vivo: Colo Colo enfrenta a Peñarol en su último partido de la Serie Río de La Plata

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso
    Finde

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Lanzan gran rifa en ayuda de Ángelo Pierattini tras su grave accidente
    Cultura y entretención

    Lanzan gran rifa en ayuda de Ángelo Pierattini tras su grave accidente

    Greentea Peng: la artista de los “poderes psicodélicos especiales”

    “Si escucha a la gente que sabe, podría hacer una buena gestión”: el mundo de la cultura y el nombramiento de Undurraga

    Netanyahu acepta unirse a “Junta de la Paz” en medio de operaciones en Gaza y demolición de sede de la UNRWA
    Mundo

    Netanyahu acepta unirse a “Junta de la Paz” en medio de operaciones en Gaza y demolición de sede de la UNRWA

    Irán confirma muerte de más de 3.000 personas en las protestas pero las atribuye a “incidentes terroristas”

    Congreso de Perú presenta una moción de censura al presidente Jerí por sus reuniones secretas con un empresario chino

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer
    Paula

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar