Vallejo apunta a “agenda ideológica” de Kast en Bruselas y lo tilda de táctica del “mono de paja para negar a los otros”

La gira por Europa del mandatario electo José Antonio Kast sigue siendo materia de cuestionamiento por parte del gobierno. Luego de la crítica del Presidente Gabriel Boric, ahora la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, apuntó a la agenda del republicano en Bruselas.

Fue en Bélgica donde el futuro jefe de Estado entregó su mensaje más ideológico. En esa alocución, apuntó contras las consignas de la izquierda, las que rotuló como los “ismos” (ambientalismo, animalismo, feminismo, etc) y recordó al asesinado exsenador, Jaime Guzmán.

En la misma gira Kast se reunió en Hungría con Viktor Orbán y luego en Italia con la primera ministra Giorgia Meloni, rostros del conservadurismo a nivel mundial.

En conversación con CNN Radio, la portavoz del Ejecutivo sostuvo que en ese paso del republicano por el Viejo Continente “obviamente es una agenda sumamente ideológica la que plantea” y que le llamó la atención ”porque el relato hasta ahora ha sido ser un gobierno de emergencia, lo que viene como un tono más pragmático, de atender a los problemas más urgentes y no retomar esta agenda mal llamada valórica o que tiene más que ver con las posiciones ideológicas de la derecha más radical en Chile y en el mundo".

En ese sentido, la secretaria de Estado remarcó que “hay un relato en esta especie de batalla cultural de la ultraderecha en el mundo de construir como un mono de paja”.

Asimismo, hizo un llamado a ponderar “porque si hablamos de agenda ideológica, el conservadurismo extremo también tiene una agenda ideológica” e instó a “tener ojo con lo que a veces se pretende instalar o negar en esta idea de combatir los ismos como un mono de paja que se construye para negar a los otros”.

Amarres y sala cuna

Vallejo, además, volvió a abordar los cuestionamientos desde el futuro gobierno de Kast y la oposición en general, por los supuestos “amarres” de funcionarios en algunos ministerios.

“Yo creo que ahí la oposición encontró como un concepto muy pop para instalar la idea de que el gobierno cualquier cosa quisiera iba a ser un amarre, entonces en el fondo era como una invitación permanente a no legislar, a no gobernar y eso nosotros no lo podemos permitir”, dijo.

También volvió a recordar los cuestionamientos que hizo a los personeros de la UDI que en 2014 defendían a funcionarios del gobierno de Piñera, en el inicio del segundo gobierno de Michelle Bachelet.

“Son ironías de la vida, yo creo que es bueno tener memoria, porque así uno entiende por qué a veces es poco creíble que se catalogue como amarre el defender la función pública, además cuando nuestro propio gobierno ha dicho que una cosa es defender la función pública y otra cosa es decirle a todos los asesores de confianza que a partir del 11 de marzo se tienen que ir”, enfatizó.

Respecto a sala cuna, la portavoz nuevamente criticó a la UDI por impedir el avance del proyecto en el Parlamento. “Fue un acto irresponsable y mezquino, lo dijimos en su momento. Y yo espero que esa actitud se revierta y no se busquen más excusas”, dijo.

Y negó que el Ejecutivo dejó para la recta final el proyecto. “Tuvimos una pausa de este proyecto porque se nos pidió en contexto electoral no avanzar. O sea, esto de que el gobierno no hizo nada es súper mañoso y tramposo, y una excusa de último momento, porque eso no fue así”.

“Más allá del tira y afloja o de excusas más o excusas menos, lo importante es saber si los parlamentarios de la UDI van a estar la primera semana de marzo disponibles a avanzar en la Comisión de Educación del Senado y luego en la sala de ambas cámaras. O se va a esperar simplemente y postergar a que venga el próximo Congreso, con el próximo gobierno, y nuevamente esto tiende a partir de cero”, zanjó.