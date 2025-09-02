SUSCRÍBETE
Vallejo eleva tono contra Kast tras negativa de revelar “fórmula” de propuesta que busca modificar la reforma previsional

La portavoz del Ejecutivo, en medio de un encuentro con personas mayores por el aumento del pago de la PGU, sostuvo que esa postura del abanderado presidencial republicano "son excusas nomás" y que la falta de claridad en estas materias "genera miedo y aprensiones".

Alonso ArandaPor 
Alonso Aranda
La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo.

La ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, este martes elevó el tono en contra del abanderado presidencial republicano, José Antonio Kast, tras la negativa de revelar la “fórmula” para llevar adelante la propuesta contenida en sus bases programáticas que busca modificar la reforma de pensiones.

Esto, luego que en la jornada de ayer, el diálogo con radio Duna, el exdiputado apuntó que no daría todos los detalles porque “a este gobierno todavía le quedan seis meses, entonces si nosotros empezamos a anticipar cada cosa que vayamos a hacer, el gobierno va a ir amarrando recursos, más de lo que ya está haciendo, para hacernos imposible el trabajo”.

Hasta ahora, lo que se sabe de la iniciativa es que busca sustituir el préstamo al Estado por la inversión en instrumentos financieros en condiciones de mercado. Esto, con el objetivo de que “todo el aporte de cotización adicional vaya a las cuentas individuales de cada trabajador”.

Vallejo fue inquirida por los dichos recientes del abanderado republicano, mientras participaba en La Moneda de un encuentro con personas mayores por el aumento del pago de la PGU a $250.000 para pensionados de 82 años o más.

“Evidentemente que independiente del color político del candidato, es bien irresponsable decir que se va a quitar un beneficio que recientemente fue aprobado, que tenemos que implementar, sin decir siquiera cómo se va a financiar, porque eso genera duda, genera incertidumbre”, dijo a CNN.

“Los pensionados van a esperar recibir ese beneficio, que se produzca para todos los que van a entrar al sistema, a la reforma, y por lo tanto, que no tenga claro cómo va a obtener los recursos el Estado, cuando al Estado lo que se dice es que hay que disminuir la deuda, no aumentar gastos y por lo tanto no aumentar más la deuda, es poco claro, y eso genera miedo y aprensiones”, remarcó.

Requerida específicamente por el argumento de Kast que apunta a que el gobierno “amarraría recursos”, la vocera retrucó: “Hay un dicho chileno: que el ladrón ve a todos de su condición. Estas personas que creen que todo el resto hace lo mismo que ellos podrían hacer, instalar la sospecha, me parece que es solo una excusa. Porque si se fuera totalmente transparente se plantearía qué es lo que se pretende, o sea, cómo se pretende financiar, entonces creo que son excusas nomás”.

