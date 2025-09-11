SUSCRÍBETE
Política

Vlado Mirosevic por proyecto de ley de eutanasia: “La sociedad chilena ya zanjó esta discusión hace mucho rato”

Según señaló el diputado, "esta vez contamos con todas las condiciones necesarias para aprobar una ley como esta".

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla
Dedvi Missene

El diputado Vlado Mirosevic se refirió durante la mañana de este jueves a la discusión respecto al proyecto de ley de eutanasia, apuntando que esta es una discusión que la sociedad chilena zanjó “hace mucho rato”.

En conversación con Radio Pauta es que el diputado se refirió a la tramitación de la ley que recientemente fue aprobada en general por la Comisión de Salud del Senado y avanzó en su trámite legislativo.

“Esta vez contamos con todas las condiciones necesarias para aprobar una ley como esta. Hay una gran mayoría social. Según la última encuesta de hace dos semanas, el 83% de la sociedad chilena estaba de acuerdo con esta ley”, apuntó el diputado.

Según agregó, “esta vez, contando con las urgencias del gobierno, es mucho más fácil avanzar”, enfatizando que “creo que en el Senado tenemos una mayoría favorable a la ley y esto lo vamos a ver dentro de muy poco, eso espero, con una votación en sala que debiese ser favorable”.

En la misma línea, el diputado se refirió a los cuestionamientos a la premura que se le ha puesto al proyecto señalando que “llevamos 12 años de tramitación de esta ley, 12 años. Por lo tanto, nadie puede decir que esto es una discusión express. En todo caso, lo han dicho igual. O sea, aquí se han dicho cosas bastante increíbles, pero cuando me dicen que esto es una discusión express, yo les digo que llevamos 12 años tramitando la ley”.

“La sociedad chilena ya zanjó esta discusión hace mucho rato”, añadió.

Mirosevic además apuntó que espera que este proyecto se convierta en ley antes de que termine este Gobierno. “Yo creo que la verdad es que esta es la única ventana de oportunidad que tenemos, o sea, yo les digo, si es que no tenemos hoy una votación sobre eutanasia, donde tenemos la mayoría, si no discutimos esto hoy, uno no sabe lo que va a pasar en el congreso de mañana, el congreso de mañana del próximo periodo puede ser un congreso mucho más conservador”.

