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    Política

    Vodanovic duda de mesa de diálogo en el Senado por megarreforma: “La voluntad política la tienen los ministros”

    Vodanovic sostuvo que no sabe "cuánta fuerza puede tener eso si el gobierno no está de acuerdo" sobre la instancia de diálogo convocada por la presidenta del la Cámara Alta tras aprobación general en el Senado.

    Por 
    Javiera Ortiz
    8 DE ABRIL DEL 2026 SENADORA PAULINA VODANOVIC, DURANTE COMISION EN EL SENADO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, abordó la posibilidad de abrir una mesa de diálogo en torno al proyecto de Reconstrucción nacional impulsado por el gobierno de José Antonio Kast, luego de su aprobación de forma general en el Senado.

    Tras la votación en el Senado, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, convocó una mesa de diálogo entre los parlamentarios para buscar acuerdos transversales para perfeccionar la iniciativa.

    “No sé cuánta fuerza puede tener eso si el gobierno no está de acuerdo. Podemos conversar mucho, pero la voluntad política la tiene que tener el ministro Quiroz y el ministro Alvarado, que es el jefe del gabinete”, sostuvo Vodanovic en Mesa Central de Canal 13.

    "Yo quisiera que Paulina Núñez, como presidenta del Senado, pueda imponerle racionalidad a esta discusión, por todos los esfuerzos que podamos hacer para evitar los efectos negativos de este proyecto y potenciar los positivos", agregó la parlamentaria socialista.

    A su juicio, el problema no está en la falta de propuestas de la oposición, sino en que el gobierno no ha mostrado disposición suficiente para incorporar las advertencias realizadas durante la tramitación.

    Las declaraciones de la senadora ocurren luego de que distintos sectores de la oposición presentaran propuestas alternativas al Ejecutivo el pasado lunes sobre el proyecto de Reconstrucción Nacional, instancia en la que su partido presentó un documento de 16 páginas con “desarrollo, análisis y propuestas concretas”.

    Vodanovic duda de mesa de diálogo en el Senado por megarreforma: “La voluntad política la tienen los ministros” Dedvi Missene

    “Cuando se dice que la izquierda no tiene propuestas, nosotros propusimos temas bien importantes en materia de incentivo a las exportaciones (...) temas relevantes de tener una estrategia nacional de empleo de verdad e incorporar incluso la modernización del Estado”, apuntó Vodanovic.

    La parlamentaria explicó que la propuesta socialista fue presentada junto al Frente Amplio porque ambas colectividades acudirían al mismo tiempo a presentarlas y descartó que aquello tuviera una lectura política mayor. “No tenía ningún otro trasfondo ni doble lectura, sino simplemente señalar que las propuestas están ahí, tanto la del Frente Amplio como la nuestra”, indicó.

    Consultada por los supuestos intentos del Ejecutivo de dividir a la oposición, Vodanovic cuestionó que el gobierno busque dialogar con algunos sectores de la oposición y no con todos.

    “Creo que hay un énfasis permanente de lo que uno lee, que es ‘vamos a hablar con unos y no con otros´. A mí me parece que eso es profundamente antidemocrático. Todos los partidos políticos que estamos representados en el Congreso podrán gustar o no gustar, pero tenemos una validación electoral”, señaló.

    Vodanovic duda de mesa de diálogo en el Senado por megarreforma: “La voluntad política la tienen los ministros” Dedvi Missene
    Más sobre:Paulina VodanovicPartido SocialistaPSMegarreformaReconstrucción Nacional

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