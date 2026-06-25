Siguen las negociaciones de papel por megarreforma: oposición entrega nueva carta a Quiroz y Alvarado tras derrota

Luego de que el tablero de Senado ratificara un resultado completamente previsible, la aprobación de la idea de legislar del megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica del Presidente José Antonio Kast, un grupo de legisladores opositores se acercó a los ministros del Interior, Claudio Alvarado (UDI), y de Hacienda, Jorge Quiroz.

Allí le entregaron una nueva carta, firmada por al menos 20 senadores, de ambos comités de oposición, en la nuevamente llaman al gobierno a que se abra a negociar.

Si bien la misiva fue coordinada por Yasna Provoste (DC), jefa del Comité Unido (que agrupa a decés, PC, Frente Amplio y la Frevs), también incluía a representantes del Comité Socialismo Democrático (PS, PPD y Partido Liberal).

El documento, implícitamente reconocía, que el oficialismo y sus legisladores aliados, ya tenían una mayoría de 26 votos para aprobar el texto, no solo en su votación en general (idea de legislar), lo que se plasmó ayer en la sala, sino que también para todo el articulado misceláneo que va desde una reforma tributaria, ajustes medioambientales y laborales y restricciones de gasto fiscal. El Ejecutivo solo necesita la misma cantidad de respaldos para todo el texto para transformarlo en ley de la República.

Nuevo pliego

“El país requiere recuperar su capacidad de construir acuerdos transversales en materias sustantivas para el desarrollo futuro, como es la sustentabilidad fiscal de un nuevo impulso al crecimiento económico y no la imposición de un proyecto gubernamental aprobado por 1 o 2 votos, que solo genera incertezas”, dice la carta que tiene como título: “Propuestas alternativas ante proyecto de megarreforma, reiterando urgencia de compensaciones fiscales ante la rebaja impositiva”, dice el texto opositor.

“El proyecto del gobierno, en su actual redacción que está conociendo la Sala del Senado, en que propone un esquema de beneficios tributarios como la rebaja de la tasa corporativa a 23%, la eliminación del impuesto a la ganancia de capital, la reintegración del sistema tributario, la reposición de la invariabilidad tributaria, la repatriación de capitales con beneficios tributarios, la invalidación administrativa en materia medioambiental y la compensación a privados por proyectos rechazados, entre otras materias propuestas, no son buenas para el desarrollo con equidad que el país ha venido transitando en las últimas décadas, y por eso creemos que debemos rechazarlas”, agrega la misiva.

“Además, porque no existe ningún gesto político del ministro de Hacienda de querer abrir una negociación en el Senado que permita modificar aquellas normas que debilitan la recaudación fiscal y no impactan en crecimiento”, señala.

“Esperamos que el gobierno dé señales de apertura a una negociación sobre los temas que no le hacen bien al país y no insista en su criterio de imponer por una diferencia menor de votos en la sala. Eso no le hace bien a Chile ni a la necesaria certeza que requiere el desarrollo futuro con sostenibilidad fiscal”, añade.

Dentro de las propuestas, los senadores dicen coincidir con la opinión del Consejo Fiscal Autónomo “que recomendó explícitamente avanzar hacia una situación de neutralidad fiscal del proyecto mediante compensaciones adicionales”.

Mencionan especialmente 1) la revisión de exenciones tributarias, 2) medidas que permitan reducir la evasión y la elusión y 3) estudiar medidas que aumenten la recaudación fiscal en el corto y mediano plazo.

Dado que estas son materias de exclusiva iniciativa del Presidente de la República, a la oposición solo le quedaría esperar que el gobierno las patrocine o bien, intentar presentar indicaciones que no tendrán destino al ser inconstitucionales.

Además, piden cambiar el crédito tributario y fortalecer el subsidio único al empleo.

Igualmente plantean reparos por la invariabilidad tributaria, los cambios de procedimientos medioambientales, a las nuevas normas de repatriación de capitales, que puede ser una ventana para el lavado de activos, e insisten en que el capítulo de apoyo a la reconstrucción en el Biobío, Ñuble y Valparaíso “sea tramitado como una iniciativa legislativa separada”, añaden los senadores que en estos casos solo pueden rechazar.

La carta es firmada por Yasna Provoste (DC), Diego Ibáñez (FA), Daniella Cicardini (PS), Danisa Astudillo (PS), Esteban Velásquez (Frevs), Alejandra Sepúlveda (indep. Frevs), Karol Cariola (PC), Claudia Pascual (PC), Daniel Núñez (PC), Fabiola Campillai (indep.), Ximena Órdenes (indep. PPD), Fidel Espinoza (PS) y Beatriz Sánchez (FA), entre otros.

Negociación por cartas

A pesar de que estas solicitudes escritas de parte de senadores no son lo usual, esta ha sido la forma en que se ha llevado el diálogo con el gobierno.

Si bien en la Cámara se creó una mesa técnica, no dio resultado, por lo que el ministro de Hacienda ha rechazado sistemáticamente la posibilidad de conformar una nueva instancia de negociación (político-técnica) en la otra rama del Congreso.

A cambio propuso una metodología a través de propuestas por escrito.

Por ejemplo, el lunes el Frente Amplio y el PS llevaron documentos a una reunión realizada en La Moneda, en la que estaban Quiroz y Alvarado.

Por esa vía, el titular de Hacienda le respondió al Frente Amplio, en un documento de tres carillas, que dejó completamente decepcionados a los senadores Ibáñez y Sánchez.

En todo caso, independiente de la modalidad, dado que habrá plazo hasta el 6 de julio para indicaciones, los mismos ministros señalaron que se abre una etapa para recoger ideas y medidas que propongan los senadores.