Vodanovic (PS) sostiene cita con el PC y el FA en busca de una oposición amplia: “Hay un sentido de país que une a todo el progresismo”

En el marco de los esfuerzos del Partido Socialista (PS) por retomar las conversaciones con el Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC) hacia la construcción de una oposición amplia, la timonel de la tienda, Paulina Vodanovic, sostuvo este jueves una reunión con representantes de ambas colectividades en la sede del PS.

Esto, a dos semanas del “estallido socialista” que marcó la suspensión de las relaciones entre el PS y los mencionados partidos oficialistas, y que fue detonado por cuestionamientos desde el PC y el FA al PS por apoyar la ley Nain-Retamal, el marco de la absolución de Claudio Crespo.

La timonel pretende retomar las conversaciones con el FA y el PC con el fin de empezar a construir una oposición amplia, con principios comunes y unidad de propósito, en línea con lo que resolvió el comité central de su colectividad.

Así, el martes por la mañana ya se había encontrado con su par del PC, Lautaro Carmona,en los estudios de Radio Cooperativa, para luego reunirse con la timonel del FA, Constanza Martínez. “Hay que articularse con todos. Nosotros, como partido, tenemos un mandato de unidad de toda la oposición (...) ¿Cómo se va a hacer? Conversando, dialogando y buscando los puntos de encuentro", dijo Vodanovic a este medio.

Y tras la cita de esta tarde -en la que participaron, entre otros, Carmona y Bárbara Figueroa por el PC- Vodanovic insistió en que desde la tienda de calle París buscan ser oposición al gobierno de José Antonio Kast “con la máxima unidad posible”.

“Aquí hay un sentido de país que nos une a todo el progresismo y eso es importante, sobre todos en momentos que hay complejidades , desde los incendios, pero también complejidades políticas como tuvimos la semana pasada, por ejemplo, con la discusión del proyecto de ley que pretende dejar en libertad a quienes perpetraron violaciones graves a los derechos humanos o a violadores comunes”, indicó la senadora PS.

Agregó que frente a tal contingencia se “demostró la unidad de todo el progresismo”, tras lo cual relevó que “vamos a seguir trabajando en eso, lo que no significa que no puedan existir legítimas diferencias entre todos los sectores y partidos políticos, pero todo en el marco del respeto”.