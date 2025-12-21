Vodanovic y futura unidad de partidos de la izquierda: “No se puede construir en la base de suma de siglas”

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, reflexionó este domingo respecto al futuro de los partidos de la izquierda y centroizquierda tras la derrota en las urnas sufrida por Jeannette Jara (PC) ante José Antonio Kast (P. Republicano).

La llegada a la máxima magistratura del líder de los Republicanos ha llevado durante esta semana a una profunda reflexión a la actual coalición de gobierno, que deberá evaluar su rol como oposición desde marzo de 2026 y también la idoneidad de la actual coalición.

“Hoy día nosotros tenemos una coordinación política amplia buscando la unidad, pero la unidad hay que construirla y no se puede construir en la base de suma de siglas , sino realmente en un proyecto político futuro, hasta dónde vamos a estar todos disponibles para sustentar un proyecto político conjunto. Y esa es la pregunta que hay que hacerse", reflexionó la senadora reelecta por el Maule en una entrevista con Mesa Central de Canal 13.

“Entonces la definición de nuestro partido no es en base a un partido, a dos partidos, o a cuál preferimos por sobre otro, sino más bien a ir construyendo una posibilidad de unidad de la centro izquierda importante que sea garantía y posibilidad de recuperar un futuro gobierno”, agregó Vodanovic.

Para la legisladora, la conformación debería partir integrando partidos como la Democracia Cristiana (DC), el Partido Por la Democracia (PPD) y los radicales. “Creo que esa posibilidad de que realmente construyamos algo en conjunto es lo importante. Y aquí ningún partido sobra. Ahora, hay que convocar a un proyecto en conjunto y ver quiénes están disponibles, porque seguir buscando la unidad para tener una mayoría, pero sin saber para qué, ni por qué, también es un problema”, explicó la senadora.

Consultada respecto a la idea de que “el Socialismo Democrático está muerto”, Vodanovic explicó que “el Socialismo Democrático tuvo un momento, que fue en el que logramos organizarnos, concurrir conjuntamente a La Moneda, tener posiciones políticas importantes en conjunto. Eso no funcionó la mitad del gobierno, digamos, por distintos motivos y eso no quiere decir que no se pueda construir un espacio en conjunto.