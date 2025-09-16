“Votó a favor de Jadue, a favor de Orrego”: Matías Walker acusa “voto político” de Gabriel Ascencio en fallo contra Rincón

El senador de Demócratas Matías Walker apuntó este martes contra su excorreligionario en la Democracia Cristiana (DC) Gabriel Ascencio, por su rol en el fallo del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) que inhabilitó la candidatura Ximena Rincón por la Región del Maule. Junto con esto, dirigió sus dardos contra la timonel del PS, Paulina Vodanovic.

Las declaraciones se suman a lo expresado por la propia Rincón contra el senador DC Francisco Huenchumilla y también contra Vodanovic.

Walker destacó que la DC, tienda que tuvo en sus filas a Ascencio como diputado hasta el periodo anterior, “fue uno de los partidos recurrentes para inhabilitar a la senadora Rincón”.

“El voto dirimente para inhabilitar a la senadora Rincón, para que los ciudadanos del Maule no pueden pronunciarse, porque los grandes perjudicados serán ellos (...) pero por esta interpretación que dirime un ministro político, militante durante toda su vida de la DC, se produce este resultado”, afirmó respecto a Ascencio.

Asimismo, acusó que Ascencio votó en contra de la senadora Rincón, pero votó a favor en los casos de Daniel Jadue y Claudio Orrego.

“Es distinto, porque el caso de Jadue hay una formalización del Ministerio Público, una acusación, por delitos graves y en ese caso, que buen ejemplo, Gabriel Ascencio vota a favor de Jadue, votó a favor antes de Claudio Orrego, pero vota en contra de la posibilidad que una senadora de oposición , que lideró la campaña del Rechazo, pueda concursar. Eso me preocupa”, manifestó Walker.

Consultado sobre si considera que el Tricel se ha transformado en un “órgano político”, el senador Walker señaló que “lamentablemente sí”.

De igual forma, el representante de la Región de Coquimbo, planteó que “hay que reformar la justicia electoral, no porque no nos haya gustado este fallo, sino que no tiene que haber ninguna duda de la independencia de un tribunal jurisdiccional que tiene que decidir si los electores podrán votar o no por un candidato determinado”.

Dardos contra Vodanovic

Consultado por las palabras del abogado Gabriel Osorio dadas a La Tercera, en que afirmó que “recurrir al Tricel no es ganar por secretaría, es asegurar el cumplimiento de la Constitución. Nada más”, Walker apuntó contra la presidenta del PS, a quien acusó de no atreverse a firmar el requerimiento.

“¿Quién recurre contra Ximena Rincón, quién encabeza este requerimiento? Paulina Vodanovic, quien competía contra la senadora Rincón. Ni siquiera fue capaz de firmar el escrito, sino que le da un mandato judicial al abogado Gabriel Osorio, militante del PS, muy cercano a Álvaro Elizalde, para que lleve a cabo esta presentación”, dijo Walker.

“Le dijo a Vodanovic, ¿por qué no dejó que los electores de su región del Maule decidieran, si la senadora Rincón podía seguir siendo o no senadora?”, agregó el militante de Demócratas.

En esa línea, recordó una antigua aventura electoral de Vodanovic. “En democracia no hay que tener temor a competir. Vodanovic tampoco quiso competir conmigo hace 4 años atrás, íbamos a ir en la misma lista por la región de Coquimbo, se bajó el último día, dejó el cupo vacante, y fue candidata por Santiago”, sostuvo.