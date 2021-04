“Voy a votar a favor por mi padre que me pidió que lo asistiera para morir y no pude hacerlo”: Testimonios de parlamentarios marcan debate en la Cámara sobre proyecto de muerte digna y cuidados paliativos

Durante la discusión en particular del proyecto muerte libre y cuidados paliativos -conocido como ley de eutanasia-, que se está desarrollando la mañana de este miércoles en la Cámara de Diputados, dos parlamentarios revelaron historias familiares a la hora de fundamentar su voto.

Se trata de Pepe Auth (Ind) y Carlos Abel Jarpa (PR) quienes se refirieron a las vivencias de sus padres, ambos médicos cirujanos aquejados por el cáncer, que en un determinado momento de sus enfermedades optaron por no seguir sometiéndose a tratamientos médicos.

Hasta ahora, la jornada ha estado marcada por una alta participación de los legisladores en el debate del proyecto. Pese a que las diputadas Natalia Castillo y Claudia Mix pidieron la clausura de la discusión para que la iniciativa fuera votada este miércoles, esa moción fue rechazada.

Auth: “Voy a votar a favor por mi padre que me pidió que lo asistiera para morir y no pude hacerlo”:

Uno de los primeros parlamentarios en intervenir durante la discusión del proyecto de muerte digna y cuidados paliativos fue el diputado Pepe Auth quien argumentó su respaldo al proyecto sosteniendo que “voy a votar a favor, por el principio de libertad, por el principio de compasión, y por mi padre que me pidió que lo asistiera para morir, y no pude hacerlo”.

“Creo que acá está en juego la disyuntiva entre la compasión y la imposición. Entre la capacidad de ponernos en el lugar del otro y aceptar su decisión consciente, reflexionada e informada o imponerle nuestro punto de vista. Es una cuestión de libertad y de derechos”, sostuvo Auth.

El médico cirujano Raúl Auth, padre del diputado, estaba aquejado por un cáncer óseo, que lo tuvo la mayor parte del tiempo postrado en casa, trasladándose con dificultad en silla de ruedas o con muletas. Por este motivo, en 2014 dejó su trabajo en la Posta Central donde trabajó hasta los 80 años de edad.

Según relató el legislador en una entrevista con Las Últimas Noticias, en 2018 decidió no someterse a más tratamientos médicos y sólo recibía medicinas derivadas del opio. “Él nos planteó que no quiere terminar vegetal esperando morir, porque tiene temor, pánico de que pueda darse esa situación. Yo le dije que eso no era legal, que no podíamos hacerlo y él me dijo: bueno, pero háganlo legal. Hagan que se permita entonces”, contó Auth en ese entonces.

Finalmente, en junio de 2018 el médico Raúl Auth falleció.

Jarpa: “Él como médico, totalmente consciente, decidió no ir al hospital, estaba cansado”

Visiblemente emocionado, el diputado del PR, Carlos Abel Jarpa también compartió una historia personal al momento de su intervención donde se le vio visiblemente emocionado. “Quiero relatar a ustedes una situación que me tocó vivir hace 40 años. Mi padre, médico de 68 años, fue regidor, alcalde y diputado, sufrió de una leucemia que los últimos meses de su vida lo hizo estar permanentemente concurriendo a establecimientos hospitalarios”, partió relatando el legislador.

Tres días antes de su fallecimiento, contó Jarpa, su padre se enteró que tenía una hemorragia digestiva por lo que nuevamente debía someterse a una cirugía. “En mi familia somos todos médicos y mi hermana enfermera. Mi padre, totalmente consciente, decidió quedarse en la casa y no ir al hospital, y que si había que hacerle alguna transfusión o suero, que lo hicieran en la casa”, sostuvo.

“El 9 de marzo a las 20 horas, tuvo un cuadro convulsivo y falleció a las pocas horas, el 10 de marzo. Él como médico, totalmente consciente, decidió no ir al hospital, estaba cansado”, dijo y finalizó con la siguiente frase: “Eso quería relatarle a mis colegas, para que sepan que esta ley no obliga a nadie a eliminarse”.