Antofagasta PLC y Banco de Chile reportarán dividendos por casi US$480 millones al grupo Luksic

De momento, dividendos por casi US$480 millones recibiría el grupo Luksic este 2025, producto de los dividendos que dos de sus mayores empresas repartirán con cargo a las ganancias del ejercicio pasado.

Esta semana, el brazo minero, Antofagasta PLC, informó que la ganancia antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) del ejercicio ascendió a US$ 3.430 millones, frente a los US$ 3.090 millones del año anterior.

En tanto, los gastos de capital ascendieron a US$ 2.400 millones el año pasado y se espera que se disparen a US$ 3.900 millones en 2025, a medida que las obras de su concentradora Centinela alcancen su punto álgido, mientras que su deuda neta aumentó a US$ 1.630 millones a finales de 2024, frente a los US$ 1.160 millones del año anterior.

Pero junto con ello, la compañía anunció que el directorio recomendó el pago de un dividendo de US23,5 por acción, equivalente a US$231,7 millones. Sumados a los US$7,9 por acción distribuidos en octubre, la compañía repartirá un pago de 50% de las ganancias, totalizando US$31,4 por papel, unos US$310 millones totales.

La familia Luksic controla Antofagasta PLC con el 64,89% de las acciones, a través de las sociedades Metalinvest Establishment y Kupferberg Establishment, controladas a su vez por Abaroa Foundation, que posee el 60,6%. En paralelo, Jean Paul Luksic, presidente de la compañía y cabeza del negocio minero, mantiene a través de Aureberg Foundation el 4,21% de la propiedad.

Así, la familia Luksic recibiría por su 64,81% unos US$211,1 millones, de los cuales US$13,7 millones irían a Jean Paul Luksic, y US$197 millones al grupo.

Por su parte, Banco de Chile reportó la semana pasada que las ganancias atribuible a los propietarios de 2024 totalizaron $ 1.207.392 millones (US$1.212 millones), una baja de cerca del 3% si se compara con los $1.243.634 millones (US$1.248 millones) reportados en 2023.

En su informe financiero del último cuarto, la entidad señaló que “la evolución de las colocaciones totales ha estado marcada por la senda seguida por las colocaciones comerciales a lo largo del año”, las que mostraron “una contracción anual”. Además, explicó que la caída en las ganancias se debió a la baja de ingresos operacionales, y a un incremento de 139,7% en el impuesto a la renta que se debió a “menores volúmenes de instrumento de renta fija”.

Ante este contexto, vía un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la firma informó que el porcentaje del dividendo propuesto a distribuir es del 82,4% de las utilidades del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024.

Con esto, el banco repartirá US$1.047 millones entre sus accionistas. La sociedad controladora de la entidad es LQ Inversiones Financieras, la cual posee un 51,2% del capital del banco. Dicha sociedad es controlada, a su vez, por Citi y Quiñenco -brazo de inversiones no mineras de los Luksic-, con un 50% cada uno.

Con esto, LQIF recibiría en dividendos US$536,16 millones. Si es que la firma decide repartir el 100% de los dividendos recibidos - la sociedad distribuye todo el flujo libre, es decir los dividendos distribuidos por el banco menos los gastos-, Citi y Quiñenco recibirían cada uno en torno a los US$268 millones.

Sumado el dividendos de LQIF - si repartiera el 100%-, y el de Antofagasta, el grupo podría recibir unos US$479 millones. Sin embargo, aún no informan otras grandes compañías de la familia Luksic, como CCU, o Vapores, que en los últimos años ha recibido un fuerte flujo proveniente de Hapag-Lloyd.