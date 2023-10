Arturo Frei, de Renta4: “Si se rechaza la nueva constitución y se abre otro proceso, pensamos que el IPSA puede caer a los 5.400 puntos”

Riesgos político acotados a la opción de un nuevo proceso constituyente, mientras que en lo económico el crecimiento de la deuda pública acecha. Esa es la visión del gerente general de la corredora de bolsa Renta4, Arturo Frei, para quien “el contexto mundial está complejo y la única forma de salir adelante es hacer cosas distintas que tienen que ver necesariamente con producir crecimiento económico y salir de estancamiento, y eso implica reducir el el tamaño del Estado”.

En ese contexto, el ejecutivo indica que si bien la deuda bruta del estado, respecto del PIB, es de 35%, la tasa anual de crecimiento de los pasivos es de 16% desde 2015, y “la deuda manifiesta una descapitalización de la economía. Hemos estado haciendo un estudio respecto de la correlación entre la UF la deuda de Chile, y hemos observado una correlación donde la inflación aumenta porque crece la deuda”.

Otro de los aspectos que preocupa a Frei es el proceso de alza de tasas por parte de la Fed, lo que a su juicio obligará a “otros bancos centrales, principalmente de países emergentes, a dejar las tasas altas porque de lo contrario se empieza a estrechar mucho el diferencial de tasas con Estados Unidos, y puede ser muy poco atractivo invertir en pesos porque el riesgo no está pagando”.

Factores internos y externos centran su preocupación, donde la política es central.

¿Qué riesgos políticos ve para el mercado, el proceso constituyente, la dispersión en el Congreso, por ejemplo?

La dispersión en el Congreso en este minuto ha sido un freno a la decadencia del sistema político o las malas decisión que se podrían haber tomado, esta equiparación de fuerzas ha hecho que no se hagan cambios que podrían haber sido perjudiciales para la economía. En cuanto a la Constitución, creo que ahí tenemos un tema, porque eso lo están siguiendo los institucionales de Chile y del extranjero. El riesgo sería que, si se rechaza esta propuesta de Constitución, se abra otro proceso y eso sería un factor de incertidumbre. Si se quiere reducir la incertidumbre, entonces un eventual rechazo no debiera abrir otro proceso constitucional, y si se aprueba esta propuesta, sería bien recibido por los mercados porque no se tocan los pilares de la línea de competencia.

¿Cuál es la tendencia del IPSA y del dólar para fin de año?

No debieran haber muchos cambios con respecto al dólar. Pensamos que el piso en el dólar va a estar cerca de los $900. Respecto del IPSA, va a estar muy condicionado por lo que pase con la nueva Constitución, porque si se aprueba nos jugamos que va a estar sobre 6000 y sí se rechaza, pero no hay otro proceso constituyente, también nos jugamos que va a estar sobre 6000. Pero si se rechaza y se abre otro proceso constituyente, pensamos que puede bajar incluso a los 5.400 puntos.

Esta semana la CMF cursó una multa al gerente general de Cencosud. ¿Cómo perjudica el hecho a la imagen del mercado?

Es algo que perjudica a la imagen del mercado en general y de los gobiernos corporativos en particular, si bien no es una práctica generalizada son hechos que quedan en la memoria y sirven para estigmatizar a la industria. Podría ser algo grave porque se perjudica a otros inversionistas en el sentido que venden sin la información que tiene el comprador, que se supone es reservada. A primera vista sin lugar a dudas es algo negativo, pero no quisiera referirme en detalle porque hay una investigación en curso.

Reformas

Cuando menciona la necesidad de reducir el tamaño del Estado, ¿habla de reducir impuestos?

En este momento el tamaño del Estado está entre el 30% y 34%, y en Europa está en torno al 50%- 55%, eso conlleva que la economía crezca menos porque hay una transferencia de recursos desde el sector productivo al sector no productivo. Pero en la medida que tú permites que el sector productivo pueda seguir reinvirtiendo su utilidad, se produce un incentivo. Eso se hace, por ejemplo, reduciendo impuestos. Es una una alternativa muy buena y la otra puede ser reduciendo gastos. Ambas alternativas.

¿Se reactivó el interés por Chile tras el ChileDay?

Las palabras se las lleva el viento. No hay señales claras, no hay un atractivo distinto a lo que había antes. Los inversionistas ven dos cosas a la hora de invertir: cómo va la trayectoria de deuda, qué tan endeudado está el país, tanto el sector privado con el sector público; y como está el dólar. ¿Qué es lo que hemos visto desde el ChileDay? En los últimos tres meses el dólar pasó de $800 a $900, justo después que habló el Banco Central diciendo que la TPM iba a llegar a 7,75% a fin de año. Ahí, el mensaje fue claro: vamos a disminuir diferencia de tasa o atractivo por invertir en pesos, y el dólar saltó 12%-13%. Si Chile quisiera devolver la confianza, lo que tendría que hacer es bajar el porcentaje de sector público respecto al sector privado y mantener la tasa de interés alta, esto para mantener ese diferencial para que el peso puede volver a ser atractivo.

¿No han llegado nuevos inversionistas al país?

Claro, y a pesar de que para inversionista extranjero estamos más baratos, con el dólar a $900, aún así no somos más atractivo, porque ese dólar en realidad está reflejando los riesgos que hay en la economía chilena, que son riesgo de trayectoria de la deuda altísima, posibilidad de bajar la inflación por efecto de la UF, que es un fenómeno inflacionario en sí mismo. No hay flujos de extranjeros hacia la bolsa. El martes, a las 12 del día, en Falabella se habían trazado $100 millones. En estos últimos 10 años se ha ido secando el mercado. Es cierto que el mercado de bonos se ha mantenido alto, pero el mercado accionario en Chile está seco. si buscas empresa con profundidad no hay más de tres: SQM, Latam, Enel Chile, y otras con menos profundidad como Vapores , CAP y Banco de Chile. Ahora el inversionistas retail es más importante, hay más actores en el mercado, pero más pequeños.

