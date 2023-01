Briones se cuadra con la puesta en marcha del cobro de IVA a los servicios: “Avanzar en disminuir exenciones me parece un camino de justica”

El exministro de Hacienda, Ignacio Briones, respaldó la idea de que la puesta en marcha del cobro de IVA a los servicios sigua en pie. Esto, en medio de los reparos que tiene el sector privado a la iniciativa y los llamados a postergar dicha medida ante los supuestos impactos que tendría en las empresas.

“Avanzar en disminuir exenciones me parece un camino de justica y evita el seguir grabando o sobrecargando a aquellas personas naturales o jurídicas que ya pagan impuestos”, dijo Briones en relación a la discusión que se está dando en el Congreso respecto al tema del cobro de IVA a los servicios.

En conversación con Radio Cooperativa, el exsecretario de Estado durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera subrayó que la iniciativa ya fue aprobada por el Congreso, y agregó que la medida responde a una agenda que se conformó en la “Comisión Tributaria para el crecimiento y la equidad” para abordar las exenciones tributarias.

“La comisión Vergara estuvo compuesta por economista de todos los sectores, la misma subsecretaria Sanhueza, y todos estuvieron de acuerdo a favor de avanzar en esta vía”, agregó Briones, quien destacó la presencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en este trabajo encabezado por el expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara.

En ese sentido, en la sesión del martes de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, pidió citar a Briones y al exministro de Hacienda del gobierno anterior, Rodrigo Cerda, para que entreguen su mirada respecto al tema.

“Tenemos que financiar aquello que estamos abogando, que es mejorar las pensiones. Hay que tener los recursos asociados y por supuesto el Estado siempre tiene que hacer un esfuerzo por gastar bien la plata, pero no hay almuerzo gratis en esta materia. Me parece de toda justicia avanzar progresivamente en eliminar todas las exenciones”, reiteró el economista.

Sin embargo, el excandidato presidencial no desconoció que los temas relacionados al cobro de impuestos son difíciles de tratar políticamente.

“Independiente del sistema que nos guste esto requiere plata y hoy tenemos un problema en el sistema de pensiones porque nos falta plata. Nos falta ahorro, aporte y tenemos mucha informalidad y acá no hay almuerzo gratis, la plata tiene que salir de alguna parte”, dijo Briones en relación a que el cobro de IVA a los servicios tiene el objetivo de financiar parte de los recursos destinados al pago de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Además, Briones resaltó la importancia de aumentar la recaudación ante la mayor carga fiscal que tendrá el Estado: “Obviamente cuando se destinan más recursos a las pensiones, en este caso la PGU, hay que encontrar los recursos necesarios del caso”.

El economista también aprovechó la oportunidad para destacar que el tema de las exenciones no solamente se relacionan con ciertos servicios. “Tiene que ver con otras situaciones de privilegio en materia tributaria para ciertos grupos y que es una plata que no se recauda por un lado, y significa otra cosa aún más potente, que cada vez que tenemos una exención, no nos olvidemos nunca, que le vamos a estar sobrecargando la mano cuando queramos recaudar más aquellos que ya pagan”, apuntó.

Ante esto, el exministro de Hacienda abordó la discusión de la reforma tributaria y llamó a eliminar la figura de la renta presunta: “Es algo completamente anacrónico, que quita recaudación y no tienen ningún sentido en el Siglo XXI”.