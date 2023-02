Ganancias de CAP caen casi 70% en 2022, pero la acción muestra mejores perspectivas para este año

Los mayores costos producto de la inflación y la baja en el precio del hierro durante la última parte de 2022, marcaron los resultados de CAP del año pasado.

La acerera reportó beneficios por US$ 226 millones, una baja de 69,5% respecto de los US$ 741,4 millones que logró en 2021. En el ejercicio alcanzó ingresos de US$ 3.006 millones, una disminución año a año de 18,2%, mientras que el EBITDA cayó 49,8%, desde US$ 1.813,8 millones en el año 2021, a US$ 910,1 millones en 2022.

En su análisis razonado, la compañía indicó que “los menores resultados obtenidos en 2022 se explican principalmente por la tendencia a la baja en los precios del hierro, y por las presiones inflacionarias en los costos de operación que se tradujeron en un ajuste en los márgenes de todas las áreas de negocio del Grupo CAP y, en particular, en los negocios de producción y procesamiento de acero, los que también se vieron impactados negativamente por el deterioro del sector construcción en Chile y Perú. Adicionalmente, los resultados de CSH y Grupo Cintac se vieron afectados por cargos relacionados con ajustes contables por deterioro de activos, por un monto total de US$23 millones”.

Por área de negocios, CAP reportó que obtuvo ganancias de US$479 millones en minería, una fuerte baja respecto de los US$938 millones del año anterior. En el área de acero, se informó de pérdidas por US$122 millones, versus las utilidades de US$11 millones del 2021; mientras que en procesamiento de acero se pasó de ganancias de US$44 millones a pérdidas por US$38,8 millones. Por su parte, en infraestructura, el beneficio mejoró desde US$22 millones a US$24,5 millones.

Su alza en la bolsa

Pero en paralelo a este deterioro en sus resultados, el desempeño de la acciones de CAP en la Bolsa está destacando, versus el de otras compañías ligadas a commodities. El precio del hierro es uno de los factores que más incide en la valorización de la acerera y por lo tanto la recuperación que ha exhibido esta materia prima desde sus niveles piso, está sustentando el avance de sus títulos en el mercado bursátil.

Y es que mientras CMPC cae 5,01% y Copec baja 7,09% en este inicio de 2023, el papel de CAP sube 1,58%. Sólo SQM-B le supera con un alza de 2,31%. Éstas últimas dos logran un retorno por sobre el IPSA, que anota uno de 0,97% en lo que va del año.

En su cartera recomendada, Bice Inversiones tiene al papel de CAP con recomendación de mantener y con un precio objetivo de $9.094, lo que implica un alza de 30% respecto de su valor actual de $7.060.

En su reporte, explica que el título es atractivo dada su “exposición a la reapertura económica en China”, país que representa “más de 2/3 de la demanda mundial de hierro (90% del EBITDA de CAP), en un contexto de ajustes al alza en proyecciones económicas, flexibilización de restricciones a la movilidad (contagios en niveles mínimos) y estímulos económicos directos que podrían reactivar la industria inmobiliaria y demanda de acero/hierro en 2023″.

De hecho, actualmente el precio del hierro ha subido 50% desde su mínimo de US$84 por tonelada alcanzado el 11 de noviembre pasado. Así, el commodity transa en torno a los US$126 la tonelada métrica.

Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta4, señala que “hay un punto de inflexión en noviembre desde el mínimo del precio del hierro, y el alza desde entonces se produce por los rumores de desconfinamiento en China y el abandono de la política 0-Covid, y que luego se confirmó. Desde entonces, vuelven las expectativas de crecimiento de China a tasas superiores, además del anuncio de subsidios al sector inmobiliario que reforzarían la demanda de hierro”.

De esta forma, Araya sostiene que si en 2022 el precio promedio del mineral fue de US$121,5, este año sería de US$124, pero con expectativas en aumento considerando que el valor va al alza. “Nuestro precio objetivo lo subimos a $9.900 por acción (antes $9.300), con una recomendación de ‘comprar’”, dice el experto en relación a CAP. Ese precio objetivo implica un upside de 41% respecto de su valor actual.

Sin embargo, en Bice Inversiones no comparten esa mirada positiva sobre el hierro. Su analista Ewald Stark comenta que “el mercado en general está internalizando caídas en el precio del hierro durante 2023 y 2024. Según indica el consenso de analistas, los principales índices de hierro podrían caer un poco más de 10% en 2023, y luego en 2024 sufrir caídas de la misma magnitud, situando al precio del hierro bajo los US$ 100 la tonelada métrica”.

Actualmente el papel de CAP transa en una relación bolsa/libro de 0,48 veces, es decir que el valor de la acción está por debajo del valor de su patrimonio.