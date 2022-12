José Luis Daza critica al gobierno por buscar acabar con las AFP: “Las quieren romper exclusivamente por razones ideológicas”

El economista José Luis Daza no tuvo nada para destacar sobre la reforma de pensiones del gobierno del Presidente Gabriel Boric y acusó a la iniciativa de no tener ningún sustento técnico para impulsarla, misma reflexión que tuvo en relación a la reforma tributaria.

“En la reforma de pensiones no hay ningún incentivo a ahorrar e imponer más. Se rompe esa conexión entra la contribución y la pensión que yo recibo (...) Se rompe ese nexo del esfuerzo individual”, dijo Daza en una conversación con la Fundación para el Progreso (FPP), ayer en la noche.

“No tiene sentido desde el punto de vista económico, organizacional, político y de manejo de bienes”, agregó Daza, quien se mostró desconfiado ante el mayor rol que tendrá el Estado en este tema.

El miembro del equipo económico para la pasada campaña presidencial de José Antonio Kast también tomó una posición contraria a los cambios que tendrán que enfrentar las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en caso de que la iniciativa se apruebe en la línea que propone el Ejecutivo.

“Es sorprendente destruir una industria exclusivamente por razones ideológicas. Tu tienes varias empresas internacionales que invirtieron miles de millones de dólares en Chile y las vas destruir a pesar de que ellas no violaron ninguna ley, no se perdió ningún peso, hicieron bien su trabajo y las vas a destruir exclusivamente por razones ideológicas. Esto no genera confianza para mostrar una país con reglas de juegos estables”, dijo el miembro de políticas públicas de Libertad y Desarrollo (LyD).

Sin embargo, el director Moneda Asset Management apuntó que “no tengo ninguna simpatía especial por las AFP, para mi son otra institución más en la economía. Creo que hicieron una presión muy fuerte para que no entraran otros competidores al sistema y ahora le está cayendo toda la presión sobre ellos”, pero también recalcó que “Han hecho un muy buen trabajo respecto al mandato que ellos tienen (...) Ellos (el gobierno) las quieren romper exclusivamente por razones ideológicas. Dicen que hay una razón de economías de escala que ciertamente no es válida por muchas razones “.

Sobre las razones de las críticas al sistema de pensiones actual, Daza apuntó que se dan porque “la gente no contribuye, no pagan mes a mes la contribuciones , no ahorramos. No tenemos ahorros a nivel de las personas y no tenemos ahorro suficiente a nivel del país”, entre otras razones que expuso el economista, como los niveles de informalidad laboral.

“(La reforma a las pensiones) va en contra de lo que tenemos que hacer en el mercado laboral para mejorar las pensiones. Esta reforma de pensiones, desde mi perspectiva, es un Transantiago porque tiene problemas por todas partes (...) Es un atentado contra el sistema de capitales, contra las mismas pensiones y la diversificación del poder financiero”, concluyó Daza sobre la iniciativa en materia de seguridad social.

En una hora de conversación con FPP, Daza también arremetió contra la reforma tributaria y la acusó de ir contra el crecimiento, la inversión y la productividad.

“Está orientada a extraer más recursos del sector privado para distribuirlo políticamente como quieran estas autoridades. Seguimos con una política que destruye crecimiento para tratar de exprimir lo que produce el sector privado para dárselo de acuerdo a las prioridades políticas”, criticó el economista radicado en Estados Unidos.

En ese sentido, Daza estimó que “Chile, (visto) desde fuera, hay una preocupación porque claramente cambiaron las reglas del juego. Este es un país diferente al que se conocía hace más de 10 años y nos hemos convertido en un país mucho menos confiable”.

Otras de las reflexiones del profesional fue que la economía estaría en un mal momento y que podría ir más abajo que las proyecciones del propio Banco Central: “No hay ninguna posibilidad de que con este marco institucional y de políticas, Chile se va a poder desarrollar. Yo creo que en el mejor de los casos vamos a un estancamiento, pero hay serias posibilidades de que haya una caída fuerte”.

Además, Daza planteó que “Chile hace aproximadamente 15 años dejó de tener crecimiento como prioridad de objetivos de política económica y nos convertimos en un país en donde básicamente la mejora de los distintos grupos no se alcanza con más productividad, trabajo, con más esfuerzo, y se alcanza mediante ejercicios de presión”.

Finalmente, el economista terminó su participación, en el foro llamado “Boric y las reformas económicas: ¿Pobreza o desarrollo?”, apuntado a que el sistema político avance a otro que permita los acuerdos, ya que a su juicio, las condiciones de hoy no favorece el trabajo en conjunto con las distintas fuerzas políticas con representación en el Congreso, y aprovechó la exposición de esta idea para cuestionar la capacidad del Ejecutivo: “Los que gobiernan hoy tienen falencias formativas elementales, de mi perspectiva, con visiones y teorías absolutamente fracasadas”.