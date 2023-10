Microsoft saca ventaja a Google en la carrera por la IA

Las dos empresas pioneras de la gran tecnología en el campo de la inteligencia artificial (IA) aún tienen un largo camino por recorrer antes de que esta tecnología, de la que tanto se habla, empiece a generar un negocio significativo. Pero si sus últimos resultados trimestrales sirven de indicación, puede que Google tenga las de perder.

Microsoft y la matriz de Google, Alphabet, experimentaron mejoras en sus negocios principales durante el trimestre concluido en septiembre, según los resultados publicados por ambas empresas a última hora del martes. Los ingresos publicitarios de Google crecieron un 9% interanual, hasta US$ 59.600 millones durante el trimestre, superando las expectativas de Wall Street y aumentando notablemente respecto al crecimiento del 3% registrado en el periodo de tres meses terminado en junio. A ello contribuyó el notable aumento de los ingresos publicitarios de YouTube, que crecieron un 12%, el ritmo más rápido en casi dos años. Probablemente no sea una coincidencia que esto ocurriera durante un periodo en el que las paralizantes huelgas laborales de Hollywood provocaron que se estrenaran menos programas de televisión y películas.

Pero la historia fue diferente para el negocio en la nube de Google, donde los ingresos crecieron un 22% interanual, hasta los US$ 8.400 millones. Esta cifra se situó un 3% por debajo de las previsiones de Wall Street y contrasta claramente con la tendencia del negocio en la nube de Microsoft, mucho mayor, donde el servicio de nube pública Azure de la empresa vio aumentar sus ingresos un 29%, hasta una cifra estimada de US$ 16.700 millones durante el mismo trimestre. El crecimiento de Azure subió tres puntos porcentuales con respecto al trimestre finalizado en junio, mientras que Google Cloud perdió seis puntos de crecimiento en el mismo periodo.

Los resultados de Microsoft también mostraron fortaleza en otras áreas. La fuerte caída de las ventas de PC registrada a principios de año se ha moderado, lo que ha dado un fuerte impulso a los beneficios operativos del segmento de Microsoft que incluye su sistema operativo Windows. Este segmento, que contiene la amplia gama de software empresarial de la empresa, obtuvo su mayor margen operativo en al menos una década. Microsoft también prevé unos ingresos y unos beneficios de explotación mejores de lo esperado para el trimestre que concluya en diciembre, impulsados por la reciente adquisición de Activision Blizzard. Google, como viene siendo habitual, se abstuvo de hacer previsiones financieras.

Los resultados divergentes provocaron un brusco cambio de tendencia en ambos valores. La cotización de Microsoft subió casi un 4% en las operaciones posteriores al cierre, después de haber perdido un 6% desde el último informe de la empresa. Las acciones de la empresa matriz de Google cayeron más de un 6% después de haber subido un 14% desde su último informe. Es probable que los resultados reaviven el debate de principios de año sobre qué empresa está en mejor posición para aprovechar el creciente interés por la IA generativa. La agresiva adopción por parte de Microsoft de la tecnología de ChatGPT desde el lanzamiento del chatbot a finales del año pasado llevó a sus acciones a superar a las de Alphabet durante el primer semestre de este año. Pero Google lleva tiempo utilizando la IA para impulsar su negocio de búsquedas en Internet y se ha puesto rápidamente al día.

Microsoft tiene una ventaja dado que la mayor parte de su negocio actual proviene de la venta de software y servicios en la nube a empresas que están más inclinadas a pagar desde el principio por tecnología que puede ayudar a automatizar todo, desde la codificación hasta el análisis de hojas de cálculo y las creaciones de PowerPoint. La empresa declaró el martes que ya hay más de un millón de usuarios que pagan por utilizar su función CoPilot, basada en inteligencia artificial. Esta cifra podría aumentar significativamente cuando la herramienta se generalice a los usuarios de su paquete de software Microsoft 365 el mes que viene.

Por el contrario, el propio chatbot Bard de Google fue descrito por el consejero delegado Sundar Pichai el martes como “un experimento temprano y una experiencia complementaria” al motor de búsqueda que sigue siendo el negocio dominante de la compañía.

Google lleva tiempo utilizando la IA para impulsar su negocio de búsquedas en Internet y se ha movido rápidamente para alcanzar a Microsoft. FOTO: JACOB KEPLER PARA EL WALL STREET JOURNAL

Aún así, a ambos les espera una larga y costosa carrera. Microsoft tuvo una cifra récord de US$ 9.900 millones en gastos de capital durante el trimestre, mientras que la factura de capex de Google superó los US$ 8.000 millones. Ambas esperan que estas facturas aumenten en los próximos meses. Ambas también mencionaron los chips H100 de Nvidia, unos procesadores caros y muy demandados que impulsan las capacidades GenAI en los centros de datos. Wall Street prevé que los gastos de capital del duo tecnológico superen los US$ 30.000 millones durante este año natural, más de cuatro veces la media de las 100 empresas que más gastan en el S&P 500.

En el mundo de la IA, hay que gastar muchísimo dinero para ganar dinero.