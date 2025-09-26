Accenture planea despedir a los trabajadores que no puedan capacitarse en la inteligencia artificial

La consultora multinacional en tecnología Accenture apuesta firme por la inteligencia artificial (IA) y planea despedir a quienes no puedan capacitarse en el uso de esta tecnología.

La directora ejecutiva de Accenture, Julie Sweet, dijo que la empresa está “desprendiéndose” de las personas para quienes la capacitación en IA no es una “vía viable”.

Según consignó CNBC, la alta ejecutiva dijo que Accenture ya había capacitado a 550.000 trabajadores en los fundamentos de la IA generativa y describió un programa de optimización empresarial de seis meses por US$ 865 millones, que también considera los costos asociados con las indemnizaciones y las reducciones de personal.

La salida del personal que no se pueda reinventar está pensada en “un plazo muy comprimido”.

“Esperamos ahorrar más de mil millones de dólares con nuestro programa de optimización empresarial, que esperamos reinvertir en nuestro negocio y en nuestra gente porque es muy importante para nuestro crecimiento futuro, y esperamos reinvertirlo mientras seguimos ofreciendo una modesta expansión de márgenes”, agregó Angie Park, directora financiera de Accenture, firma que también está presente en Chile.

Ante este contexto, la compañía aseguró que su plan no es reducir la dotación, sino que aumentar la plantilla en personal capacitado en IA y en mercados como Estados Unidos y Europa.

La apuesta de Accenture se dio en el contexto del reporte de sus resultados al cierre del año fiscal del 2025. La compañía reportó ingresos de $69,7 mil millones este año, un crecimiento del 7% con respecto al año anterior.

Luego, en una entrevista con ”Squawk on the Street” de CNBC, Sweet atribuyó este crecimiento en ingresos a la demanda para implementar IA en sus organizaciones.