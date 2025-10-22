Acciones de L’Oreal sufren una dura caída en bolsa tras decepción por sus resultados

Las acciones de L’Oreal sufren una caída en la Bolsa de París luego de la decepción que generaron sus resultados trimestrales.

Las ventas comparables de la firma mostraron un alza de 3,4% en medio del enfriamiento de su negocio en Norteamérica y el impacto de los aranceles de Donald Trump

Sin embargo, registró crecimiento en China.

L’Oréal ademásse dispone a comprar el negocio de belleza de Kering , propietario de Gucci, en una operación valorada en unos US$ 4.660 millones.

Se trata de un importante cambio de estrategia por parte del nuevo CEO Luca de Meo mientras se mueve para abordar la alta deuda del grupo de lujo y reenfocarse en su negocio principal de moda, reportó CNBC:

Según el acuerdo, el gigante francés de la belleza L’Oréal adquirirá la línea de fragancias Creed de Kering, que el ex director ejecutivo Francois-Henri Pinault adquirió en 2023 por 3.500 millones de euros, así como los derechos exclusivos para desarrollar fragancias y productos de belleza durante 50 años bajo las marcas de moda de Kering, incluidas Bottega Veneta y Balenciaga.

L’Oréal también obtendrá la licencia de Gucci, también por 50 años, una vez que expire el acuerdo con Coty, que los analistas creen que durará hasta 2028.