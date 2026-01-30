Accionistas de CLC aprueban aumento de capital que busca estabilizar situación financiera

En junta extraordinaria realizada este viernes los accionistas de Clínica Las Condes (CLC) aprobaron el aumento de capital por $80 mil millones que había sido propuesto por el directorio a inicios de este año.

Mediante un comunicado CLC señaló que el objetivo de la operación es “cerrar la etapa de estabilización financiera que ha atravesado la clínica y habilitar la ejecución del proyecto estratégico definido por la actual administración”.

El aumento considera la emisión de 8 millones de acciones a un precio de colocación que será fijado por el directorio de la compañía.

En enero de 2025 Clínica Las Condes fue adquirida por Euroamérica e Indisa, sociedades que cuentan con una participación de 29,60% y 28,78%, respectivamente.

CLC detalló que los recursos provenientes del aumento de capital permitirán reforzar el capital de trabajo, ordenar compromisos financieros y operativos, y asegurar la continuidad de la base asistencial.

Asimismo, dijo, se contempla la activación de inversiones orientadas a mejorar la productividad y eficiencia, con foco en la optimización de procesos, el uso de herramientas de gestión basadas en datos y la digitalización de áreas críticas.

El proyecto estratégico considera el desarrollo de centros clínicos de diferenciación, junto con el fortalecimiento del modelo de negocio a través de la alianza estratégica con la Universidad Andrés Bello anunciada en diciembre, agregó la empresa.

“Este aumento de capital es un paso clave para consolidar la estabilización financiera y avanzar en la ejecución del proyecto, priorizando inversiones que mejoren la productividad, la eficiencia y la calidad de la atención, siempre con foco en la creación de valor sostenible” afirmó el presidente del directorio de Clínica Las Condes, Carlos Kubick.

El directorio de CLC explicó que definirá prontamente los términos de cómo será la colocación, y tiempos. En ese contexto, la clínica reafirmó que continúa proyectando crecimiento respecto del año anterior, en línea con los avances operacionales y de actividad alcanzados.

Irregularidades contables

La propuesta de aumento de capital realizada por el directorio en enero de este año se dio a un mes desde que CLC reportara que encontró irregularidades y algunas inconsistencias contables que la obligarán a hacer ajustes en sus estados financieros de 2023 y 2024 por casi $73 mil millones en menor patrimonio.

La compañía dijo, en ese momento, que hará este ajuste contable en los estados financieros de 2025, con lo que esperan cerrar el capítulo heredado de la administración anterior.

Las millonarias irregularidades que reportó CLC ocurrieron durante los años de gestión de Alejandro Gil, expresidente de la empresa entre noviembre de 2019 y enero de 2025, pareja de Cecilia Karlezi, la controladora de CLC durante cinco años. Eso, hasta que Clínica Indisa y Euroamerica compraron en partes iguales el 55,75% de CLC el 10 de enero: pagaron US$ 40 millones y ese mismo día nominaron un nuevo directorio.

Entre otras cosas, CLC en su declaración reveló que detectaron “ajustes manuales irregulares” ocurridos en la administración anterior. Bajo este escenario, por lo que acordaron “ejercer las acciones judiciales y administrativas que correspondan contra los responsables de estos hechos”, comunicó la empresa hace dos semanas.