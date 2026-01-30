SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Accionistas de CLC aprueban aumento de capital que busca estabilizar situación financiera

    La operación considera la emisión de 8 millones de acciones a un precio de colocación que será fijado por el directorio de la compañía.

    Por 
    Patricia San Juan
    Accionistas de CLC aprueban aumento de capital.

    En junta extraordinaria realizada este viernes los accionistas de Clínica Las Condes (CLC) aprobaron el aumento de capital por $80 mil millones que había sido propuesto por el directorio a inicios de este año.

    Mediante un comunicado CLC señaló que el objetivo de la operación es “cerrar la etapa de estabilización financiera que ha atravesado la clínica y habilitar la ejecución del proyecto estratégico definido por la actual administración”.

    El aumento considera la emisión de 8 millones de acciones a un precio de colocación que será fijado por el directorio de la compañía.

    En enero de 2025 Clínica Las Condes fue adquirida por Euroamérica e Indisa, sociedades que cuentan con una participación de 29,60% y 28,78%, respectivamente.

    CLC detalló que los recursos provenientes del aumento de capital permitirán reforzar el capital de trabajo, ordenar compromisos financieros y operativos, y asegurar la continuidad de la base asistencial.

    Asimismo, dijo, se contempla la activación de inversiones orientadas a mejorar la productividad y eficiencia, con foco en la optimización de procesos, el uso de herramientas de gestión basadas en datos y la digitalización de áreas críticas.

    El proyecto estratégico considera el desarrollo de centros clínicos de diferenciación, junto con el fortalecimiento del modelo de negocio a través de la alianza estratégica con la Universidad Andrés Bello anunciada en diciembre, agregó la empresa.

    “Este aumento de capital es un paso clave para consolidar la estabilización financiera y avanzar en la ejecución del proyecto, priorizando inversiones que mejoren la productividad, la eficiencia y la calidad de la atención, siempre con foco en la creación de valor sostenible” afirmó el presidente del directorio de Clínica Las Condes, Carlos Kubick.

    El directorio de CLC explicó que definirá prontamente los términos de cómo será la colocación, y tiempos. En ese contexto, la clínica reafirmó que continúa proyectando crecimiento respecto del año anterior, en línea con los avances operacionales y de actividad alcanzados.

    Irregularidades contables

    La propuesta de aumento de capital realizada por el directorio en enero de este año se dio a un mes desde que CLC reportara que encontró irregularidades y algunas inconsistencias contables que la obligarán a hacer ajustes en sus estados financieros de 2023 y 2024 por casi $73 mil millones en menor patrimonio.

    La compañía dijo, en ese momento, que hará este ajuste contable en los estados financieros de 2025, con lo que esperan cerrar el capítulo heredado de la administración anterior.

    Las millonarias irregularidades que reportó CLC ocurrieron durante los años de gestión de Alejandro Gil, expresidente de la empresa entre noviembre de 2019 y enero de 2025, pareja de Cecilia Karlezi, la controladora de CLC durante cinco años. Eso, hasta que Clínica Indisa y Euroamerica compraron en partes iguales el 55,75% de CLC el 10 de enero: pagaron US$ 40 millones y ese mismo día nominaron un nuevo directorio.

    Entre otras cosas, CLC en su declaración reveló que detectaron “ajustes manuales irregulares” ocurridos en la administración anterior. Bajo este escenario, por lo que acordaron “ejercer las acciones judiciales y administrativas que correspondan contra los responsables de estos hechos”, comunicó la empresa hace dos semanas.

    Más sobre:Clínica Las CondesCLC

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    De las dudas a la leyenda: Catherine O’Hara, el corazón maternal de Mi Pobre Angelito

    Amplían hasta el 28 de febrero el plazo de búsqueda en el terreno que vivía Julia Chuñil

    Detienen a conocido periodista estadounidense por su cobertura de las protestas en Minnesota contra el ICE

    Quién era Catherine O’Hara, la madre de Kevin en Mi Pobre Angelito que falleció a sus 71 años

    Fraude con tarjetas: Ejecutivo mantiene monto máximo a devolver por operaciones desconocidas y la banca se va en picada

    Minvu actualiza cifras de reconstrucción en Valparaíso en medio de cruce del gobierno con futuro ministro de Vivienda de Kast

    Lo más leído

    1.
    Puente Cau Cau: Empresa constructora Azvi demanda nuevamente al Fisco por el cobro de pólizas

    Puente Cau Cau: Empresa constructora Azvi demanda nuevamente al Fisco por el cobro de pólizas

    2.
    Fin a una prohibición de 2019: Donald Trump permite los vuelos comerciales a Venezuela

    Fin a una prohibición de 2019: Donald Trump permite los vuelos comerciales a Venezuela

    3.
    El negocio de decoración de la ex subsecretaria Katia Trusich y Constanza Briones

    El negocio de decoración de la ex subsecretaria Katia Trusich y Constanza Briones

    4.
    Trump elige a Kevin Warsh como candidato para reemplazar a Jerome Powell como presidente de la Fed

    Trump elige a Kevin Warsh como candidato para reemplazar a Jerome Powell como presidente de la Fed

    5.
    Fiscalía decide no perseverar en querella de Antonio Jalaff por presunta estafa en precio de venta de Grupo Patio

    Fiscalía decide no perseverar en querella de Antonio Jalaff por presunta estafa en precio de venta de Grupo Patio

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    Servicios

    A qué hora y dónde ver la final de Alcaraz vs. Djokovic por el Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver la final de Alcaraz vs. Djokovic por el Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver a Sabalenka vs. Rybakina por la final femenina del Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver a Sabalenka vs. Rybakina por la final femenina del Australian Open 2026

    Rating del jueves 29 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 29 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Amplían hasta el 28 de febrero el plazo de búsqueda en el terreno que vivía Julia Chuñil
    Chile

    Amplían hasta el 28 de febrero el plazo de búsqueda en el terreno que vivía Julia Chuñil

    Detienen a conocido periodista estadounidense por su cobertura de las protestas en Minnesota contra el ICE

    Minvu actualiza cifras de reconstrucción en Valparaíso en medio de cruce del gobierno con futuro ministro de Vivienda de Kast

    Fraude con tarjetas: Ejecutivo mantiene monto máximo a devolver por operaciones desconocidas y la banca se va en picada
    Negocios

    Fraude con tarjetas: Ejecutivo mantiene monto máximo a devolver por operaciones desconocidas y la banca se va en picada

    Accionistas de CLC aprueban aumento de capital que busca estabilizar situación financiera

    Primer balance fiscal 2025: deuda menor a lo esperado; déficit fiscal cerca del 3% y Hacienda anuncia ajuste del gasto

    Quién era Catherine O’Hara, la madre de Kevin en Mi Pobre Angelito que falleció a sus 71 años
    Tendencias

    Quién era Catherine O’Hara, la madre de Kevin en Mi Pobre Angelito que falleció a sus 71 años

    ¿Eres mujer y te duele todo el cuerpo? Podría ser efecto de la menopausia

    “Cero ocio”, el plan de Nayib Bukele para que los presos de su megacárcel puedan trabajar y reinsertarse en la sociedad

    “El club denunciado es reincidente”: las razones de la ANFP al castigo contra la U que tensiona el inicio del torneo
    El Deportivo

    “El club denunciado es reincidente”: las razones de la ANFP al castigo contra la U que tensiona el inicio del torneo

    “Es incompatible con los valores de la U”: Senado de la Universidad de Chile pide salida de Michael Clark de Azul Azul

    Con el foco en jugadores de Segunda División: el Sifup lanza fondo de apoyo para emprendimientos de futbolistas

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    De las dudas a la leyenda: Catherine O’Hara, el corazón maternal de Mi Pobre Angelito
    Cultura y entretención

    De las dudas a la leyenda: Catherine O’Hara, el corazón maternal de Mi Pobre Angelito

    Muere Catherine O’Hara, la actriz de Mi Pobre Angelito y Beetlejuice

    Francisco Casas, artista: “Nunca llegué al Museo de Bellas Artes. Estoy ahí por tolerancia”

    “Marte puede esperar, la humanidad no”: La respuesta de Pedro Sánchez a Elon Musk por criticar su regularización migratoria
    Mundo

    “Marte puede esperar, la humanidad no”: La respuesta de Pedro Sánchez a Elon Musk por criticar su regularización migratoria

    Luigi Mangione no enfrentará la pena de muerte: jueza federal desestima cargos de asesinato con arma de fuego

    Las empresas que se enriquecen gracias a la política migratoria de Trump

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas
    Paula

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?

    Ensalada de quínoa y duraznos