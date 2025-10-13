SUSCRÍBETE
Pulso

Accionistas de CSAV aprueban entrega de dividendo por US$200 millones

“Hemos anticipado parte importante de la recaudación a nuestros accionistas, a la espera del cierre del año y proyecciones más claras para el próximo”, dijo el gerente general de CSAV, Óscar Hasbún.

Por 
Patricia San Juan
Francisco Pérez Mackenna y Óscar Hasbún.

Los accionistas de Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV), del grupo Luksic, aprobaron la propuesta de dividendos realizada por el directorio.

De esta manera, se pagará un total de US$200 millones en su equivalente en pesos el próximo 23 de octubre.

Este dividendo eventual, que equivale a US$0,0038971255361 por acción, se entrega tras la devolución de retenciones de impuestos a CSAV desde Alemania.

“Hemos anticipado parte importante de la recaudación a nuestros accionistas, a la espera del cierre del año y proyecciones más claras para el próximo”, dijo el gerente general de CSAV, Óscar Hasbún.

Con esto, desde 2020, Vapores habrá distribuido más de US$5.400 millones por concepto de dividendos.

Andres Perez

Fecha de pago

El dividendo aprobado se pagará a los accionistas inscritos en el registro respectivo a la medianoche del día 17 de octubre de 2025. El tipo de cambio se publicará en la web de la compañía.

A inicios de septiembre la naviera reportó que recibió la primera devolución de retenciones de impuestos relacionadas a los dividendos pagados por CSAV Germany Container Holding GmbH a la compañía.

En dicha ocasión la CSAV precisó que la recuperación de esos montos no tendría efecto en los resultados por impuestos de la compañía, ya que éstos han sido provisionados.

Las acciones de la compañía subían 0,4% a $50,60 en la Bolsa de Comercio de Santiago. En el mes acumulan una rentabilidad de 0,60% y en lo que va del año suman un avance de 7,19%.

CSAV es uno de los principales accionistas de la naviera alemana Hapag-Lloyd.

