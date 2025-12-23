SUSCRÍBETE POR $1100
    Al estilo Obama: El hombre clave del grupo Luksic y posible canciller de Kast recomienda 10 libros

    El gerente general de Quiñenco y principal candidato a ser ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, presentó una lista que incluye desde novelas chilenas hasta ensayos geoestratégicos e históricos y textos técnicos de economía dura.

    Ignacio BadalPor 
    Ignacio Badal

    A la manera de los grandes diarios y revistas, o de la presentadora de televisión Oprah Winfrey, el expresidente estadounidense Barack Obama se ha transformado en un guía cada fin de año de los libros, artistas y películas que lo han marcado, y que normalmente se traduce en un importante aumento de ventas de las obras que recomienda.

    Y al estilo de Winfrey o de Obama, el gerente general de Quiñenco, holding industrial y financiero del grupo Luksic, Francisco Pérez Mackenna, también se atrevió a nominar un variado catálogo de diez libros que leyó durante el año que se va y que más le gustaron. Van desde novelas hasta teóricos textos de economía y hasta geopolítica.

    Una lista que toma aún más valor e interés tomando en cuenta que el hombre clave del grupo Luksic es, según diversas fuentes, el más probable candidato a ser el canciller del gobierno del presidente electo José Antonio Kast.

    En un post en la red LinkedIn, Pérez comentó que muchas veces le consultan cómo tiene tiempo para leer, tomando en cuenta que debe responder a una decena de directorios, a conducir el desempeño y estrategia del mayor conglomerado económico del país y a pasar gran parte de su vida viajando.

    Francisco Pérez Mackenna Andres Perez

    “La respuesta es sencilla: la lectura es algo que me apasiona y que disfruto, por lo que todos los días busco el momento para hacerlo. Un largo viaje o antes de dormir, siempre hay tiempo para aprender algo nuevo desde un libro académico, imaginar un mundo diferente en una novela o reflexionar respecto a la realidad que nos rodea desde un ensayo. Es un placer que los aliento a buscar”, compartió en su escrito.

    Sobre esa base, compartió los siguientes 10 libros que le gustaron en 2025, aunque aclaró que no estaban ordenados según preferencia. A cada recomendación, el también columnista de Pulso agregó un comentario. Esta es la lista de Francisco Pérez Mackenna y sus impresiones sobre cada texto.

    1. Taxes Have Consequences. Arthur Laffer, Brian Domitrovic y Jeanne Cairns Sinquefield. (Economía). “Cuando nos debatimos sobre la importancia del crecimiento económico y cómo lograrlo, en este libro encontramos un repaso a cómo distintos sistemas de impuesto a la renta han influido en el desarrollo económico y social de Estados Unidos”

    2. Helgoland. Carlo Rovelli (Divulgación científica). “Una explicación clara de lo que es la mecánica cuántica y cómo, entender que las cosas no tienen propiedades en sí misma sino que solo en relación a otras cosas, puede cambiar nuestra forma de ver el mundo”.

    3. Nuclear War: A Scenario. “Annie Jacobsen (Ensayo geopolítico) Ya les conté un poco de este libro en mi última columna, pero en síntesis presenta un relato minuto a minuto de cómo podría desenvolverse un eventual conflicto nuclear".

    4. When Einstein Walked with Gödel: Excursions to the Edge of Thought. Jim Holt (Ensayo). “Cuando dos de las grandes mentes de la historia moderna se juntan, sólo grandes historias pueden surgir. Este libro presenta un conjunto de ensayos que combinan teorías matemáticas y físicas con acontecimientos históricos”.

    5. Un verdor terrible. Benjamín Labatut (Ficción híbrida) “Relatos que entremezclan hechos verídicos con ficción y que tienen como protagonistas a algunos de los científicos que revolucionaron la física y las matemáticas. Mentes en las que conviven la genialidad, las obsesiones… y a ratos un poco de locura".

    6. Something of Value. Robert Ruark (Novela histórica). “Una historia ambientada en el levantamiento del movimiento Mau Mau contra el imperio británico en Kenia en la década de 1950. Un relato de violencia, política, choques culturales, supervivencia y libertad“.

    7. A Moveable Feast. Ernest Hemingway (Memorias). “Las vivencias de un joven Ernest Hemingway en el frenético París de la década de los 20″.

    8. Fortuna. Hernán Díaz (Novela). “Si bien lo voy a empezar en los próximos días, he recibido muy buenos comentarios de esta historia de la riqueza de una familia, los conflictos, el poder, visiones contradictorias y una trama que promete ser muy cautivante”.

    “Los últimos dos son para para expertos en economía con un estilo y contenido mucho más técnico y académico”, aclara en su posteo Pérez Mackenna.

    9. The Fiscal Theory of the Price Level. John H. Cochrane (Macroeconomía)

    10. A Treatise on the Family. Gary Becker (Economía y sociología).

