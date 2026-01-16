SUSCRÍBETE POR $1100
    Álvaro García por sobrecobro en cuentas de la luz: “La restitución se verá a partir de enero y febrero”

    La autoridad de la cartera energética remarcó que "se completará la devolución de la totalidad de los sobrecostos en las cuentas de la luz en los plazos anunciados”, y que este dependerá de las fechas de facturación de cada hogar.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    El biministro de Energía y Economía, Álvaro García. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Este jueves la Contraloría General de la República (CGR) tomó razón con alcances del decreto que fija las tarifas eléctricas para la primera mitad de 2026. En ese contexto, el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, dijo que “desde este mes y tal como lo anticipamos, comenzará la devolución de los sobrecostos en las cuentas de la luz”.

    La autoridad añadió que “ayer la Contraloría tomó razón del decreto, y la próxima semana se publicará en el Diario Oficial. De esta forma, se completará la devolución de la totalidad de los sobrecostos en las cuentas de la luz en los plazos anunciados”.

    Este decreto fue particularmente polémico tras un error metodológico dado a conocer a mediados de octubre del año anterior. En sus cálculos, la Comisión Nacional de Energía (CNE) aplicó dos veces el IPC, y a su vez, la tasa de interés corriente para operaciones no reajustables en moneda nacional. Lo que generó repercusiones políticas que costaron los cargos del entonces ministro de Energía, Diego Pardow, y del secretario ejecutivo de la CNE, Marco Mancilla.

    Con ello, García definió que “la restitución se verá a partir de enero y febrero, dependiendo de las fechas de facturación de cada hogar. El descuento se reflejará directamente en las boletas de electricidad y su aplicación se extenderá por todo el período tarifario correspondiente al primer semestre de este año 2026″.

    La toma de razón de Contraloría considera solo este sobrecobro. Por otro carril corre el error que reportó Transelec unos días después de conocerse la falla de la CNE, cuya devolución ya estaría considerada.

    El académico de la Usach, Humberto Verdejo, quien dio a conocer el error metodológico de la CNE, explicó ayer aquello, señalando que “el decreto que ya cursó la Contraloría General está única y exclusivamente la devolución producto del error metodológico del doble IPC en las diferencias de facturación. Las devoluciones por los cargos de transmisión ya están aplicadas”.

