Apuntan contra la Seremi de Transportes: Cenco Malls acusa “decisión arbitraria” tras invalidación de informe de impacto vial de proyecto en Vitacura

Este sábado, Cenco Malls lamentó la invalidación del Informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV) que correspondía al proyecto de un centro comercial en Vitacura.

El IMIV es un permiso elemental para la finalización de un proyecto. Sin la aprobación del informe se paralizan los avances . En este caso, se trata del proyecto “Centro Comercial Cenco Malls en Vitacura y acceso terreno Holy Cross”, que había sido aprobado en julio de 2024.

En el documento la Seremi argumentó que el informe presentado por la empresa contenía inconsistencias técnicas y omisiones en la evaluación del impacto que tendría el flujo vehicular en el sector.

Cenco Malls.

Entre los puntos observados se incluyeron cálculos incompletos sobre la congestión esperada, falta de actualización de ciertos datos utilizados en el estudio y la ausencia de medidas de mitigación consideradas obligatorias bajo la normativa vigente.

Así también, el documento establecía que la aprobación otorgada en julio quedó sin efecto debido a que la evaluación original no cumplía con los estándares exigidos por la regulación del Sistema de Evaluación de Impacto en la Movilidad .

En ese sentido, la resolución enfatizaba que, mientras no existiera un IMIV corregido y validado por la autoridad, el proyecto no podría avanzar en ninguna de sus etapas posteriores, lo que obligaba a la empresa a rehacer el estudio o presentar una apelación administrativa.

Mediante un comunicado, la operadora regional de centros comerciales en Latinoamérica respondió a la medida, en lo cual apuntó contra la Secretaría Regional Ministerial de Transportes, Seremi de Transportes, institución que invalidó el IMIV.

Cenco Malls acusa que “el criterio aplicado es inédito”

Según indicó la empresa, dicha “invalidación se basa en supuestos errores administrativos cometidos por la propia autoridad durante el proceso”.

Sumaron también que “esta decisión no permite presentar instancias de revisión, lo que deja a la Compañía sin opciones para revertirla”.

Desde Cenco Malls comentaron que esperaron 16 meses para la aprobación del IMIV. En ese sentido, indicaron que “resulta incomprensible que haya exigido contenidos adicionales al IMIV y luego haya utilizado esa misma circunstancia como argumento para invalidarlo”.

Cenco Malls.

“ El criterio aplicado es inédito y constituye una decisión arbitraria, con lo cual el proyecto de centro comercial en Vitacura, lamentablemente, se ha vuelto regulatoriamente inviable", expresaron.

Así, añadieron que “el IMIV es un permiso clave para continuar con la evaluación ambiental del proyecto. Sin él, se pone en riesgo el avance del proceso ambiental y se retrasa un hito fundamental para que el proyecto pueda seguir adelante”, detallaron.

En la misma línea, también apuntaron contra la Municipalidad de Vitacura.

Según Cenco Malls, el municipio “presentó argumentos y antecedentes para apoyar la anulación del informe, poniendo en entredicho un proyecto que ha sido desarrollado con los más altos estándares, que acogió valiosos aportes de los equipos técnicos de la Municipalidad y realizó un amplio relacionamiento con los vecinos del área de influencia, tanto en la Participación Ciudadana Temprana voluntaria como en la Participación Ciudadana formal”.

Municipalidad de Vitacura: “Creemos firmemente en el desarrollo urbano responsable”

Mediante un comunicado, la Municipalidad de Vitacura respondió al conflicto y a la resolución del MTT.

“Desde el inicio de la tramitación del centro comercial propuesto por Cenco Malls, el municipio contrató al DICTUC, organismo técnico de reconocido prestigio, para revisar el Informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV). Ese análisis detectó falencias técnicas relevantes que no fueron corregidas por la empresa, pese a haber sido planteadas durante el proceso de Evaluación de Impacto en la Movilidad“, señalaron.

En ese sentido, continuaron el comunicado, agregando: “En noviembre de 2024, se ofició al Seremi de Transportes, exponiendo problemas de procedimiento y deficiencias técnicas que impedían asegurar que el proyecto no generaría congestión severa en el sector . Posteriormente, el Ministerio de Transportes inició un proceso de invalidación del IMIV y solicitó al municipio entregar su opinión técnica. Vitacura reiteró exactamente los mismos argumentos que había sostenido desde un inicio.

En ese sentido, el municipio concluyó: “Creemos firmemente en el desarrollo urbano responsable. Chile necesita inversión y recuperar la senda de crecimiento. Ello, no solo es responsabilidad del sector público y de la tan comentada permisología, también depende del sector privado, cuyos procedimientos y estándares técnicos deben estar a la altura del desafío que tenemos como país“, finalizando.